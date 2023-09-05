https://ria.ru/20230905/turizm-1894281477.html

В четырех регионах утвердили мастер-планы развития туристических территорий

В четырех регионах утвердили мастер-планы развития туристических территорий - РИА Новости, 05.09.2023

В четырех регионах утвердили мастер-планы развития туристических территорий

Совет директоров корпорации "Туризм.РФ" утвердил мастер-планы развития туристических территорий в четырех регионах - Сахалинской и Иркутской областях, Алтайском РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:26

2023-09-05T13:26

2023-09-05T13:26

туризм

алтайский край

сахалинская область

иркутская область

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Совет директоров корпорации "Туризм.РФ" утвердил мастер-планы развития туристических территорий в четырех регионах - Сахалинской и Иркутской областях, Алтайском крае и Татарстане, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Одобренные проекты помогут в решении задачи, поставленной президентом, по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. Их реализация позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тысяч комфортных номеров и свыше 10 тысяч новых рабочих мест. Благодаря этому вырастет турпоток – по предварительным расчетам, к 2030 году число туристов, выбравших для отдыха эти направления, составит 2,3 миллиона человек", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении аппарата вице-премьера. В свою очередь гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов рассказал, что по итогам утверждения мастер-планов инвесторы смогут уже приступить к реализации проектов. Отмечается, что в ходе создания проектов были разработаны новые названия туристических территорий. Так, в рамках развития курорта "Долина Айна" в Сахалинской области на территории 101,3 гектара планируется создать 18 объектов туристической инфраструктуры, общая вместимость составит 2600 номеров. Проект будет реализовываться поэтапно, первый туристический объект будет сдан в 2027 году. "Уникальный всесезонный курорт "Байкальская слобода" будет реализован на берегу Ангары. На территории 330 гектаров построят гостиницы на 3,5 тысячи номеров, а также развлекательные объекты, экопарк и инфраструктуру для пляжного отдыха и зимнего спорта. Первые гости смогут посетить курорт в 2027 году", - уточнили в сообщении. В аппарате вице-премьера рассказали, что в Алтайском крае по итогам мастер-планирования туристической территории "Белокуриха горная" появится круглогодичный бальнеологический курорт для отдыха и лечения с собственной магистральной системой подачи минеральной воды. На площади 49,3 гектара предполагается возвести шесть гостиниц и санаториев различных категорий с общим номерным фондом 1160 номеров. "Будущий курорт "Казань-Марина" станет новым туристическим магнитом в Татарстане и первым построенным как минимум за последние 30 лет туристическим центром с мариной полного цикла на Волге. На площади 72,8 гектара планируется возвести девять гостиничных объектов различных категорий с номерным фондом 1250 номеров. Марина станет одним из центров межрегионального туристического маршрута "Великий Волжский путь", проходящего по территории Приволжского федерального округа в зоне исторической северной части Великого шелкового пути", - указали в аппарате вице-премьера.

https://ria.ru/20230829/mishustin-1892958591.html

https://ria.ru/20230829/turizm-1892943227.html

алтайский край

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алтайский край, сахалинская область, иркутская область, дмитрий чернышенко, новости - туризм