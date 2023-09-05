https://ria.ru/20230905/kurort-1894350476.html
Мастер-план курорта "Байкальская слобода" обсудили в корпорации Туризм.РФ
Мастер-план курорта "Байкальская слобода" обсудили в корпорации Туризм.РФ - РИА Новости, 05.09.2023
Мастер-план курорта "Байкальская слобода" обсудили в корпорации Туризм.РФ
Реализация мастер-плана "Байкальская слобода" позволит создать в Иркутской области всесезонный курорт, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:19
2023-09-05T17:19
2023-09-05T17:19
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
дмитрий чернышенко
новости - туризм
байкал
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ИРКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Реализация мастер-плана "Байкальская слобода" позволит создать в Иркутской области всесезонный курорт, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев после заседания совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ". Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ", на котором был представлен мастер-план туристической территории "Байкальская слобода" на берегу Ангары. Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Совместная работа регионов и корпорации "Туризм.РФ" включала обсуждение вариантов архитектурно-планировочных решений, оценку потенциала и рельефа участков для предварительного определения вариантов привязки объектов к земельным участкам, проведение маркетинговых исследований и формирование туристических продуктов. "Для региона важна реализация мастер-плана развития туристической территории "Байкальская слобода", что позволит создать всесезонный курорт на территории с размещением туристических парков, комплексов, кемпингов, оборудованием яхтенных марин и иных объектов. Это обеспечит повышение уровня туристической привлекательности региона, новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в областной бюджет", - сказал Игорь Кобзев. "Байкальская слобода" – туристическое пространство международного уровня, которое объединит в себе все виды туризма: экологический, рекреационный, спортивный, деловой, культурно-познавательный. Проект будет реализован в концепции "нетронутая природа". Предусмотрены мероприятия по высадке деревьев и выпуску мальков рыбы, установка биоплато для естественной фильтрации воды в зоне яхтенной марины, создание экологических троп и велодорожек с безбарьерными участками. На территории предусматриваются СПА и велнес, марина, эко-тропы, деловые мероприятия, концертные площадки, аквапарк и многое другое.
https://ria.ru/20230712/kurort-1883688167.html
https://ria.ru/20230722/baykal-1885506245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, игорь кобзев, дмитрий чернышенко, новости - туризм, байкал
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм, Байкал
ИРКУТСК, 5 сен - РИА Новости.
Реализация мастер-плана "Байкальская слобода" позволит создать в Иркутской области всесезонный курорт, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев после заседания
совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ".
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ", на котором был представлен мастер-план туристической территории "Байкальская слобода" на берегу Ангары. Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Совместная работа регионов и корпорации "Туризм.РФ" включала обсуждение вариантов архитектурно-планировочных решений, оценку потенциала и рельефа участков для предварительного определения вариантов привязки объектов к земельным участкам, проведение маркетинговых исследований и формирование туристических продуктов.
Чернышенко заявил о создании пяти крупных круглогодичных морских курортов
«
"Для региона важна реализация мастер-плана развития туристической территории "Байкальская слобода", что позволит создать всесезонный курорт на территории с размещением туристических парков, комплексов, кемпингов, оборудованием яхтенных марин и иных объектов. Это обеспечит повышение уровня туристической привлекательности региона, новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в областной бюджет", - сказал Игорь Кобзев.
"Байкальская слобода" – туристическое пространство международного уровня, которое объединит в себе все виды туризма: экологический, рекреационный, спортивный, деловой, культурно-познавательный. Проект будет реализован в концепции "нетронутая природа". Предусмотрены мероприятия по высадке деревьев и выпуску мальков рыбы, установка биоплато для естественной фильтрации воды в зоне яхтенной марины, создание экологических троп и велодорожек с безбарьерными участками. На территории предусматриваются СПА и велнес, марина, эко-тропы, деловые мероприятия, концертные площадки, аквапарк и многое другое.
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