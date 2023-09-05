https://ria.ru/20230905/kurort-1894350476.html

Мастер-план курорта "Байкальская слобода" обсудили в корпорации Туризм.РФ

Мастер-план курорта "Байкальская слобода" обсудили в корпорации Туризм.РФ - РИА Новости, 05.09.2023

Мастер-план курорта "Байкальская слобода" обсудили в корпорации Туризм.РФ

Реализация мастер-плана "Байкальская слобода" позволит создать в Иркутской области всесезонный курорт, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:19

2023-09-05T17:19

2023-09-05T17:19

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

дмитрий чернышенко

новости - туризм

байкал

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ИРКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Реализация мастер-плана "Байкальская слобода" позволит создать в Иркутской области всесезонный курорт, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев после заседания совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ". Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ", на котором был представлен мастер-план туристической территории "Байкальская слобода" на берегу Ангары. Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Совместная работа регионов и корпорации "Туризм.РФ" включала обсуждение вариантов архитектурно-планировочных решений, оценку потенциала и рельефа участков для предварительного определения вариантов привязки объектов к земельным участкам, проведение маркетинговых исследований и формирование туристических продуктов. "Для региона важна реализация мастер-плана развития туристической территории "Байкальская слобода", что позволит создать всесезонный курорт на территории с размещением туристических парков, комплексов, кемпингов, оборудованием яхтенных марин и иных объектов. Это обеспечит повышение уровня туристической привлекательности региона, новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в областной бюджет", - сказал Игорь Кобзев. "Байкальская слобода" – туристическое пространство международного уровня, которое объединит в себе все виды туризма: экологический, рекреационный, спортивный, деловой, культурно-познавательный. Проект будет реализован в концепции "нетронутая природа". Предусмотрены мероприятия по высадке деревьев и выпуску мальков рыбы, установка биоплато для естественной фильтрации воды в зоне яхтенной марины, создание экологических троп и велодорожек с безбарьерными участками. На территории предусматриваются СПА и велнес, марина, эко-тропы, деловые мероприятия, концертные площадки, аквапарк и многое другое.

https://ria.ru/20230712/kurort-1883688167.html

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иркутская область

байкал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иркутская область, игорь кобзев, дмитрий чернышенко, новости - туризм, байкал