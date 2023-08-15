https://ria.ru/20230815/yalta-1890043427.html

Власти Ялты рассказали о планах развития курорта

Власти Ялты рассказали о планах развития курорта - РИА Новости, 15.08.2023

Власти Ялты рассказали о планах развития курорта

На Южном Берегу Крыма появится инфраструктура будущего для туристов и местных жителей, об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко на праздновании 185-летия города РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T04:41

2023-08-15T04:41

2023-08-15T04:41

туризм

новости - туризм

коммерческая недвижимость

ялта

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янина павленко

сергей аксенов (политик)

герман греф

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. На Южном Берегу Крыма появится инфраструктура будущего для туристов и местных жителей, об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко на праздновании 185-летия города и девятого дня рождения комплекса Mriya Resort & Spa."В туризме Крыма Ялта сейчас занимает первое место. Недавно город получил грант Минстроя РФ на создание Милютинского парка в Алупке и двух скверов: один будет на улице Сеченова, другой – возле Театра имени А.П. Чехова", – заявила мэр.Янина Павленко при этом подчеркнула, что губернатор Крыма Сергей Аксенов считает "Сбер" одним из главных новаторов в плане инфраструктуры ЮБК. Так скоро на мысе Святой Троицы в Большой Ялте недалеко от поселения Понизовка появится еще один отель под брендом Mriya."Мы провели два архитектурных конкурса, в каждом из которых участвовало 64 компании из России и других стран мира. В результате выиграли четыре участника. Двое из них займутся проектированием новой гостиницы. Остальные будут отвечать за модернизацию действующего курорта, в частности, заменят стелу на въезде в комплекс. Также мы объявили отдельный тендер на строительство многофункционального маяка", – уточнил генеральный директор Mriya Resort & Spa Самвел Саруханян на пресс-конференции.Кроме того, планируется развивать инфраструктуру Южного Берега Крыма для местных жителей. "Мы уже создали спортплощадку, теперь крымчане нас спрашивают, когда откроется поликлиника", – отметил спикер.Руководители курорта собираются вступить в государственную программу целевого предоставления земельных участков под инвестиционные проекты, получить в пользование тысячу гектаров на ЮБК и построить жилой квартал с медицинским центром, школами, многоквартирными домами. "Хочется, чтобы люди переезжали сюда на постоянное жительство из разных уголков страны. Таких проектов будет минимум четыре", – добавил Саруханян.Помимо этого инвесторы вложатся в винный кластер ЮБК, который займет четыре гектара. По словам Саруханяна, подходящая территория уже найдена. Предполагается, что этот проект объединит виноделов региона, поможет им развивать производство алкогольных напитков и продвигать на рынке страны.Кроме того, "Сбер" запустит интерактивный фонтан в Ялте: это подарок к юбилею города. "Фонтан можно разместить в любом удобном месте. Благодаря особым встроенным функциям, он сможет включать музыку и показывать фильмы об истории Ялты", – поделился председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на торжественном вечере по случаю дня рождения Mriya.Первый строительный проект инвесторы планируют реализовать к следующему лету, отметив таким образом свое десятилетие и первый юбилей Крыма со дня присоединения к России.

https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html

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новости - туризм, коммерческая недвижимость, ялта, россия, янина павленко, сергей аксенов (политик), герман греф, сбер, mriya resort & spa, отдых в россии