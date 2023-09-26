https://ria.ru/20230926/lekarstva-1898639089.html
Росздравнадзор оценил ситуацию с льготными лекарствами для сердечников
Росздравнадзор оценил ситуацию с льготными лекарствами для сердечников - РИА Новости, 26.09.2023
Росздравнадзор оценил ситуацию с льготными лекарствами для сердечников
Жалоб от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на необеспечение льготными лекарствами в последнее время не было, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:50
2023-09-26T09:50
2023-09-26T11:13
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жалоб от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на необеспечение льготными лекарствами в последнее время не было, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что более 35% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не получили положенные им бесплатные лекарства. "В последнее время жалобы от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на необеспечение бесплатными лекарственными препаратами в Росздравнадзор не поступали", - говорится в сообщении.В 2020 году в России началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В 2022 году Минздрав России расширил данную программу.В пресс-службе Минздрава России уточнили, что назначение и дальнейший отпуск бесплатных лекарств льготным категориям граждан осуществляется в рамках международных непатентованных наименований препаратов, то есть, препаратов имеющих одно и то же действующее вещество и дозировку, но с разными торговыми наименованиями и от разных производителей.Препараты, закупленные в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", имеются во всех регионах, подчеркнули в пресс-службе.При наличии у пациента жизненных показаний, например, непереносимость того или иного лекарственного препарата, лечащий врач может инициировать врачебную комиссию, при положительном решении которой может быть назначен препарат конкретного торгового наименования, в том числе для его последующей бесплатной выдачи, пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897718606.html
https://ria.ru/20230726/gipertoniya-1886278532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
Росздравнадзор оценил ситуацию с льготными лекарствами для сердечников
Росздравнадзор: жалоб на проблемы с льготными лекарствами для сердца не было
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жалоб от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на необеспечение льготными лекарствами в последнее время не было, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее газета "Коммерсант
" сообщила, что более 35% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не получили положенные им бесплатные лекарства.
Глава Росздравнадзора рассказала об обеспечении качества лекарств
«
"В последнее время жалобы от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на необеспечение бесплатными лекарственными препаратами в Росздравнадзор не поступали", - говорится в сообщении.
В 2020 году в России началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В 2022 году Минздрав России расширил данную программу.
В пресс-службе Минздрава России уточнили, что назначение и дальнейший отпуск бесплатных лекарств льготным категориям граждан осуществляется в рамках международных непатентованных наименований препаратов, то есть, препаратов имеющих одно и то же действующее вещество и дозировку, но с разными торговыми наименованиями и от разных производителей.
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Препараты, закупленные в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", имеются во всех регионах, подчеркнули в пресс-службе.
При наличии у пациента жизненных показаний, например, непереносимость того или иного лекарственного препарата, лечащий врач может инициировать врачебную комиссию, при положительном решении которой может быть назначен препарат конкретного торгового наименования, в том числе для его последующей бесплатной выдачи, пояснили в министерстве.
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