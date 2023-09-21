https://ria.ru/20230921/putin-1897752700.html

Путин и Алиев обсудили шаги по стабилизации обстановки в Карабахе

Путин и Алиев обсудили шаги по стабилизации обстановки в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

Путин и Алиев обсудили шаги по стабилизации обстановки в Карабахе

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:51

2023-09-21T12:51

2023-09-21T12:52

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ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.

https://ria.ru/20230921/putin-1897749521.html

https://ria.ru/20230921/izvineniya-1897748478.html

россия

азербайджан

нагорный карабах

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в мире, здоровье - общество, россия, азербайджан, нагорный карабах, владимир путин, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта