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Путин и Алиев обсудили шаги по стабилизации обстановки в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
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12:51 21.09.2023 (обновлено: 12:52 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/putin-1897752700.html
Путин и Алиев обсудили шаги по стабилизации обстановки в Карабахе
Путин и Алиев обсудили шаги по стабилизации обстановки в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Путин и Алиев обсудили шаги по стабилизации обстановки в Карабахе
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:51
2023-09-21T12:52
в мире
здоровье - общество
россия
азербайджан
нагорный карабах
владимир путин
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.
https://ria.ru/20230921/putin-1897749521.html
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в мире, здоровье - общество, россия, азербайджан, нагорный карабах, владимир путин, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Путин и Алиев обсудили шаги по стабилизации обстановки в Карабахе

Путин и Алиев обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки в Карабахе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.
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В миреЗдоровье - ОбществоРоссияАзербайджанНагорный КарабахВладимир ПутинИльхам АлиевСитуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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