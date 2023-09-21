Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые предложили новый подход к борьбе с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 21.09.2023 (обновлено: 09:15 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/nauka-1897572345.html
Российские ученые предложили новый подход к борьбе с болезнью Альцгеймера
Российские ученые предложили новый подход к борьбе с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 21.09.2023
Российские ученые предложили новый подход к борьбе с болезнью Альцгеймера
Новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера предложили ученые СПбПУ. По их словам, обнаруженный ими механизм стимуляции активности астроцитов – клеток,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:00
2023-09-21T09:15
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
воз
деменция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897564934_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_bf93a05dfc64170b79b4c422a8b0d67d.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера предложили ученые СПбПУ. По их словам, обнаруженный ими механизм стимуляции активности астроцитов – клеток, "помогающих" нейронам, – может послужить основой для эффективной терапии этого заболевания. Результаты представлены в International Journal of Molecular Sciences.Болезнь Альцгеймера – самая частая форма деменции согласно статистике ВОЗ. Это заболевание ведет к утрате когнитивных функций в том числе из-за нарушений процесса запоминания – на поздних стадиях каждый день больного начинается с чистого листа, поскольку информация из кратковременной памяти не сохраняется в долговременной.Точный механизм возникновения болезни Альцгеймера пока не установлен, однако известно, что причиной нарушения интеллектуальных способностей является повреждение синапсов, то есть контакта между нейронами.Сегодня специалисты выделяют два класса молекул, патологическая активность которых приводит к болезни Альцгеймера: белки бета-амилоидов и тау-белки. Однако попытки построить терапию на их подавлении оказались безрезультатными, рассказали ученые.Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) предложили и проверили на модельных животных новый подход к этой проблеме. По их словам, воздействуя особым образом на астроциты – клетки, модулирующие активность нейронов, – можно добиться значительного восстановления функций поврежденных нервных клеток.&quot;В отличие от существующих подходов, где воздействие сосредоточено на поврежденных нейронах, мы попробовали действовать опосредованно, с помощью методов оптогенетики, стимулируя астроциты, которые можно назвать главными помощниками нейронов&quot;, – рассказал аспирант Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Евгений Герасимов.Возбуждение астроцитов в представленной работе происходило за счет воздействия светом на чувствительный белок, расположенный на внешней стороне мембраны этих клеток. Свет заставил астроциты выделять глиотрансмиттеры – молекулы, которые помогают восстановить передачу нервных импульсов и пластичность нейронов."Часть выделяемых астроцитами веществ "успокаивает" нейроны, перевозбужденные в ходе развития болезни Альцгеймера, а другая положительно влияет на их электрическую активность. Это принципиально новый подход к терапии этого недуга", – отметила директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Ольга Власова.По словам ученых, испытания на лабораторных мышах показали, что суммарный эффект от спровоцированного выброса глиотрансмиттеров проявляется в положительной регуляции активности нейронов и восстановлении их функциональных особенностей.В перспективе ученые планируют воспользоваться другим методом активации астроцитов – хемогенетическим, который предполагает воздействие на клетки специальными веществами, а не светом. При этом задействуются не отдельные участки гиппокампа, как в оптогенетике, а эта часть головного мозга полностью.СПбПУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230710/nauka-1882527175.html
https://ria.ru/20230601/nauka-1875377672.html
https://ria.ru/20221009/altsgeymer-1821194893.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897564934_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_fd5d65578f77d785b441d52e6a6e604a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, воз, деменция, болезнь альцгеймера, медицина, здоровье - общество
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ВОЗ, Деменция, болезнь Альцгеймера, Медицина, Здоровье - Общество

Российские ученые предложили новый подход к борьбе с болезнью Альцгеймера

© iStock.com / haydenbirdМРТ-сканирование головного мозга
МРТ-сканирование головного мозга - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / haydenbird
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера предложили ученые СПбПУ. По их словам, обнаруженный ими механизм стимуляции активности астроцитов – клеток, "помогающих" нейронам, – может послужить основой для эффективной терапии этого заболевания. Результаты представлены в International Journal of Molecular Sciences.
Болезнь Альцгеймера – самая частая форма деменции согласно статистике ВОЗ. Это заболевание ведет к утрате когнитивных функций в том числе из-за нарушений процесса запоминания – на поздних стадиях каждый день больного начинается с чистого листа, поскольку информация из кратковременной памяти не сохраняется в долговременной.
Взять нейроны под контроль. Как физика помогает медицине
Взять нейроны под контроль. Как физика помогает медицине
10 июля, 09:00
Точный механизм возникновения болезни Альцгеймера пока не установлен, однако известно, что причиной нарушения интеллектуальных способностей является повреждение синапсов, то есть контакта между нейронами.
Сегодня специалисты выделяют два класса молекул, патологическая активность которых приводит к болезни Альцгеймера: белки бета-амилоидов и тау-белки. Однако попытки построить терапию на их подавлении оказались безрезультатными, рассказали ученые.
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) предложили и проверили на модельных животных новый подход к этой проблеме. По их словам, воздействуя особым образом на астроциты – клетки, модулирующие активность нейронов, – можно добиться значительного восстановления функций поврежденных нервных клеток.
Диагностика заболеваний мозга - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Ученые нашли способ определять болезни мозга без МРТ
1 июня, 09:00
«

"В отличие от существующих подходов, где воздействие сосредоточено на поврежденных нейронах, мы попробовали действовать опосредованно, с помощью методов оптогенетики, стимулируя астроциты, которые можно назвать главными помощниками нейронов", – рассказал аспирант Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Евгений Герасимов.

Возбуждение астроцитов в представленной работе происходило за счет воздействия светом на чувствительный белок, расположенный на внешней стороне мембраны этих клеток. Свет заставил астроциты выделять глиотрансмиттеры – молекулы, которые помогают восстановить передачу нервных импульсов и пластичность нейронов.
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра ВеликогоТрансгенная мышь линии 5xFAD с генетической моделью болезни Альцгеймера
Трансгенная мышь линии 5xFAD с генетической моделью болезни Альцгеймера
Трансгенная мышь линии 5xFAD с генетической моделью болезни Альцгеймера
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
1 из 4
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра ВеликогоТрансгенная мышь линии 5xFAD с генетической моделью болезни Альцгеймера
Трансгенная мышь линии 5xFAD с генетической моделью болезни Альцгеймера
Трансгенная мышь линии 5xFAD с генетической моделью болезни Альцгеймера
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
2 из 4
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра ВеликогоИзучение синаптической пластичности методом долговременной потенциации. Директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Ольга Власова
Изучение синаптической пластичности методом долговременной потенциации. Директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Ольга Власова
Изучение синаптической пластичности методом долговременной потенциации. Директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Ольга Власова
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
3 из 4
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра ВеликогоПрименение метода оптической микроскопии для визуализации нейронов гиппокампа. Инженер-исследователь лаборатории молекулярной нейродегенерации аспирант ВШБСИТ Евгений Герасимов
Применение метода оптической микроскопии для визуализации нейронов гиппокампа. Инженер-исследователь лаборатории молекулярной нейродегенерации аспирант ВШБСИТ Евгений Герасимов
Применение метода оптической микроскопии для визуализации нейронов гиппокампа. Инженер-исследователь лаборатории молекулярной нейродегенерации аспирант ВШБСИТ Евгений Герасимов
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
4 из 4
Трансгенная мышь линии 5xFAD с генетической моделью болезни Альцгеймера
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
1 из 4
Трансгенная мышь линии 5xFAD с генетической моделью болезни Альцгеймера
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
2 из 4
Изучение синаптической пластичности методом долговременной потенциации. Директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Ольга Власова
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
3 из 4
Применение метода оптической микроскопии для визуализации нейронов гиппокампа. Инженер-исследователь лаборатории молекулярной нейродегенерации аспирант ВШБСИТ Евгений Герасимов
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
4 из 4
"Часть выделяемых астроцитами веществ "успокаивает" нейроны, перевозбужденные в ходе развития болезни Альцгеймера, а другая положительно влияет на их электрическую активность. Это принципиально новый подход к терапии этого недуга", – отметила директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Ольга Власова.
По словам ученых, испытания на лабораторных мышах показали, что суммарный эффект от спровоцированного выброса глиотрансмиттеров проявляется в положительной регуляции активности нейронов и восстановлении их функциональных особенностей.
Старение мозга - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Внутренний враг. Ученые нашли новую причину болезни Альцгеймера
9 октября 2022, 08:00
В перспективе ученые планируют воспользоваться другим методом активации астроцитов – хемогенетическим, который предполагает воздействие на клетки специальными веществами, а не светом. При этом задействуются не отдельные участки гиппокампа, как в оптогенетике, а эта часть головного мозга полностью.
СПбПУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоВОЗДеменцияболезнь АльцгеймераМедицинаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала