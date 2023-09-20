https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515870.html

Пашинян заявил о резком снижении интенсивности боевых действий в Карабахе

Пашинян заявил о резком снижении интенсивности боевых действий в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Пашинян заявил о резком снижении интенсивности боевых действий в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность боевых действий в Нагорном Карабахе снизилась. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:59

2023-09-20T12:59

2023-09-20T13:30

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

в мире

здоровье - общество

россия

нагорный карабах

азербайджан

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность боевых действий в Нагорном Карабахе снизилась."Согласно последней информации, полученной из Карабаха, интенсивность военных действий резко снизилась. Не могу сказать, что она обнулена, но снизилась. Мы надеемся, что военная эскалация не продолжится", - сказал Пашинян в видеообращении, которое транслировалось по общественному телевидению.Он добавил, что стабильность и прекращение боевых действий очень важны в нынешних условиях.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230920/senator-1897420823.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515771.html

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ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян, в мире, здоровье - общество, россия, нагорный карабах, азербайджан