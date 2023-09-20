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Пашинян заявил о резком снижении интенсивности боевых действий в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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12:59 20.09.2023 (обновлено: 13:30 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515870.html
Пашинян заявил о резком снижении интенсивности боевых действий в Карабахе
Пашинян заявил о резком снижении интенсивности боевых действий в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Пашинян заявил о резком снижении интенсивности боевых действий в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность боевых действий в Нагорном Карабахе снизилась. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:59
2023-09-20T13:30
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
в мире
здоровье - общество
россия
нагорный карабах
азербайджан
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность боевых действий в Нагорном Карабахе снизилась."Согласно последней информации, полученной из Карабаха, интенсивность военных действий резко снизилась. Не могу сказать, что она обнулена, но снизилась. Мы надеемся, что военная эскалация не продолжится", - сказал Пашинян в видеообращении, которое транслировалось по общественному телевидению.Он добавил, что стабильность и прекращение боевых действий очень важны в нынешних условиях.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/senator-1897420823.html
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ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян, в мире, здоровье - общество, россия, нагорный карабах, азербайджан
Ситуация в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян, В мире, Здоровье - Общество, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан
Пашинян заявил о резком снижении интенсивности боевых действий в Карабахе

Пашинян: интенсивность боевых действий в Карабахе резко снизилась

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность боевых действий в Нагорном Карабахе снизилась.
"Согласно последней информации, полученной из Карабаха, интенсивность военных действий резко снизилась. Не могу сказать, что она обнулена, но снизилась. Мы надеемся, что военная эскалация не продолжится", - сказал Пашинян в видеообращении, которое транслировалось по общественному телевидению.
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Он добавил, что стабильность и прекращение боевых действий очень важны в нынешних условиях.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Пашинян: Ереван не принимал участие в разработке соглашения по Карабаху
12:59
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВ миреЗдоровье - ОбществоРоссияНагорный КарабахАзербайджан
 
 
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