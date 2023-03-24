https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html

Сибирская язва: симптомы, причины заражения, лечение и профилактика

Сибирская язва 2023: симптомы, возбудитель, виды и формы заболевания, лечение

Сибирская язва: симптомы, причины заражения, лечение и профилактика

Сибирская язва 2023: симптомы, возбудитель, виды и формы заболевания, лечение РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:40

2023-03-24T18:40

2023-03-24T18:40

в мире

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

европейский медицинский центр

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

сибирская язва

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сибирская язва 2023: симптомы, возбудитель, виды и формы заболевания, лечениеСибирская язва - инфекционное заболевание, относящееся к острым и особо опасным инфекциям. Возбудитель болезни, ее формы, виды и симптомы протекания у человека, фото поражений на коже, лечение и методы профилактики сибирской язвы, возможна ли передача инфекции между людьми, советы врачей, - в материале РИА Новости.Сибирская язваСибирская язва известна еще с древности, ее называли "священный огонь", "персидский огонь". Похожее заболевание упоминается в Библии (в качестве пятой из десяти казней египетских), в древнекитайских рукописях. Римский поэт Вергилий рассказывает о эпидемии, поразившей Европу в I веке до нашей эры, которая поражала "кости все до одной, постепенно язвимые хворью". Подробное описание течения болезни впервые дал французский врач Моран в 1766 году. Из-за преимущественного распространения в Сибирском регионе, в дореволюционной России язва получила название сибирской. Врач С. С. Андреевский в 1788 году написал обширный труд, доказывающий возможность передачи заболевания от животных человеку. На сегодняшний день сибирская язва имеет общепринятое название: антракс, от древне-греческого ἄνθραξ "уголь, карбункул", из-за черного цвета струпа при кожной форме болезни.- На территории России заболевание сибирской язвой как у людей, так и у животных описано много веков назад, уже тогда создавались скотомогильники и закрытые территории. Впервые русское название болезни - "сибирская язва" дал штабной лекарь Андриевский в 1788-1789 гг., когда изучал это заболевание на Урале, - рассказывает Ирина Давыдова, к.м.н., инфекционист “Европейского медицинского центра”."Вспышки сибирской язвы были, есть и будут. Это объясняется тем, что споры бактерии чрезвычайно устойчивы во внешней среде. Они могут десятилетиями находиться в почве, в организованных или стихийных могильниках. Когда снег весной тает, споры попадают в воду, а затем с водой и травой заражают скот. Если животное находилось в стаде, то другие особи также могли подвергнуться заражению. В этом случае они должны отправиться на 15-дневный карантин: их изолируют и проводят профилактическое лечение. Еще одна возможная причина — глобальное потепление, особенно это актуально в регионах, где развито оленеводство. Там достаточно большое количество могильников, в том числе стихийных, они формируются, когда дикие животные гибнут массово во время эпидемий. Пока всё это было заковано в вечную мерзлоту, рисков не было. На фоне глобального потепления льды достаточно активно тают, на их месте образуются болота, и древние очаги захоронений провоцируют новые вспышки заболевания", - объясняет Максим Маскин, главный врач Лаборатории “Гемотест”.Возбудитель сибирской язвыВозбудителем сибирской язвы является крупная неподвижная палочка Bacillus anthracis.- Она существует в виде 2-х форм: в окружающей среде образует спору – чрезвычайно устойчивую форму, которая сохраняет жизнеспособность в течение сотен лет в диапазоне от крайне низких температур (до -50°С ) до очень высоких (до +50°С); при попадании в организм млекопитающего спора преобразуется в вегетативную форму, которая вызывает заболевание. Вегетативная форма малоустойчива к воздействию химических веществ, антибиотиков, при кипячении гибнет мгновенно. В невскрытом трупе животного вегетативная форма сохраняет жизнеспособность до семи суток, далее гибнет, спор не образуется. Если больное животное вскрывают после смерти – в течение короткого времени под воздействием кислорода вегетативная форма превращается в спору и уже способна к длительному выживанию и заражению, - объясняет Ирина Давыдова.По словам Алины Красиковой, врача-терапевта Цифровой клиники ВСК, сибирская язва относится к острым и особо опасным инфекциям. Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служит внешняя среда (зараженная почва) и животные. B. anthtacis относится ко II группе патогенности, то есть является возбудителем высококонтагиозных (очень заразных) эпидемических заболеваний.Как происходит заражение- Человек заражается при контакте с больным животным (уход за больным животным, убой, разделка туш, заготовка мяса при наличии микротравм, порезов на коже или активном втирании спор в нежные участки кожи), описаны случаи заражения при вдыхании пыли и при контакте с землей со спорами сибирской язвы; при употреблении в пищу не прошедших термическую обработку молока, мяса, крови инфицированного животного. Больной человек для других людей опасности не представляет. Заражение от человека к человеку невозможно. Заражение животного происходит при попадании спор в желудочно-кишечный тракт при поедании травы на земле, содержащей споры сибирской язвы; при контакте – трении больного животного о здоровое; немалое значение имеют комары, которые переносят возбудителя при укусах сначала больной, затем здоровой особи. Животные, как правило, болеют очень тяжело, но кожных проявлений у них нет, - отмечает Ирина Давыдова.Симптомы, признаки, классификацияПо словам Алины Красиковой, сибирская язва может протекать в различных формах: кожной, легочной, кишечной или в форме сепсиса. В зависимости от формы заболевания, человека могут беспокоить различные симптомы.Кожная форма самая распространенная, но она также может протекать вместе с другой формой, например, с легочной. При кожной форме сибирской язвы Bacillus anthracis попадает в тело человека через открытые раны, царапины или трещины на ладонях. В месте внедрения возбудителя образуется отек и развивается карбункул. Если карбункул развивается в области шеи или лица, течение заболевания считается наиболее тяжелым.Легочная форма сибирской язвы считается самой быстропрогрессирующей. Клинические проявления максимально развиваются в течение первых трех дней заболевания. Пациентов с такой формой обычно беспокоят фебрильная температура тела, кашель с мокротой, увеличение лимфатических узлов, боль в грудной клетке, мышечная боль, общая слабость и другие симптомы.Кишечная форма считается одной из самых редких и наиболее тяжелых. При такой форме заболевания возбудитель попадает внутрь человеческого организма после употребления в пищу зараженных продуктов. Клиническая картина развивается постепенно, в течение пяти дней. При данной форме заболевания часто возникают следующие симптомы: выраженные боли в животе, высокая лихорадка, тошнота и рвота с примесью крови, потеря аппетита, диарея.Септическая форма заболевания встречается тоже достаточно редко и может проявиться как следствие любой из форм. Для сепсиса характерна циркуляция бактерий и их токсинов по кровеносной системе. Это приводит к поражению разных систем органов.Группы рискаСибирская язва может затронуть любого человека, но некоторые группы населения более подвержены риску заражения.По словам Алины Красиковой, к основным группам риска относятся:- Но в первую очередь это лица, работающие в сельском хозяйстве, производящие убой скота, занятые заготовкой, сбором, хранением, транспортировкой, переработкой и реализацией сырья животного происхождения. Также в группе риска люди, выполняющие на территориях, где хотя бы раз был случай сибирской язвы, следующие работы: заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные, сельскохозяйственные, агро- и гидромелиоративные, строительные и другие, связанные с выемкой и перемещением грунта, - отмечает Ирина Давыдова.Осложнения и последствияКак правило, основные неприятные последствия после перенесенной сибирской язвы связаны с формированием рубцовых изменений на месте глубоких некрозов при кожной форме болезни.- Для лечения применяют антибиотики. Если начать терапию своевременно, риска серьёзных осложнений практически нет. В тяжелых случаях развивается поражение внутренних органов, такая форма болезни может быть смертельной, - говорит Максим Маскин.ДиагностикаДиагностика проводится на основе симптомов, включая высыпания на теле, боли в мышцах и суставах, повышенную температуру тела и другое.- Также врач может произвести визуальный осмотр высыпаний на теле. В ряде случаев проводят специфическую лабораторную диагностику, например, микроскопическое исследование биологических материалов (кала, отделяемого из ран, мокроты и других жидкостей). Чтобы определить культуру бактерий, может понадобиться провести посев на специальной созданной среде. Дополнительно проводят целый ряд лабораторных исследований крови и мочи, чтобы оценить общую картину состояния организма и предотвратить развитие возможных осложнений, - объясняет Алина Красикова.ЛечениеВсех больных с подтвержденным диагнозом и подозрением на сибирскую язву экстренно госпитализируют и изолируют в отдельные боксы."Лечение проводят антибиотиками (бензилпенициллин, цефалоспорины, аминогликозиды, тетрациклины, макролиды, фторхинолоны). Вводят специфический противоязвенный иммуноглобулин. В России зарегистрирована сибиреязвенная живая вакцина. Вакцинации подлежат лица из групп риска. Ревакцинацию проводят раз в год. В эндемичных по сибирской язве регионах проводят вакцинацию животных", - уточняет Ирина Давыдова.По словам Алины Красиковой, при выявлении очага инфекции нужно срочно устранить его и оказать экстренную помощь всем, кто предположительно мог заразиться. Для этого проводят превентивную антибиотикотерапию. При необходимости организуют карантин. Сибирская язва поддается лечению, несмотря на тяжелое протекание. При своевременном обращении к врачу шанс возникновения неблагоприятных последствий сводится практически к нулю.ВакцинацияОдним из важнейших направлений для защиты человека от сибирской язвы является профилактика заболевания у сельскохозяйственных животных.По словам Александра Левикова, юриста со специализацией в области ветеринарии, санитарно-эпидемиологического благополучия и содержания животных, с 1 марта 2022 года действует новая редакция ветеринарных правил по профилактике сибирской язвы, согласно которым проведение вакцинации против сибирской язвы осуществляется в соответствии с планами диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности. В случае, если возникновение сибирской язвы связано с нарушением ветеринарных правил, виновное лицо может быть привлечено к уголовной или административной ответственности. Кабмин РФ предпринимает меры по обеспечению контроля за соблюдением ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных. Так, было издано Распоряжение Правительства РФ от 7 декабря 2022 г. № 3789-р “Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности РФ”. Этот план предусматривает проведение соответствующих контрольных мероприятий со стороны Россельхознадзора, а также функционирование “горячей линии” для приема информации от юр- и физлиц о случаях заболевания и падежа животных, об обнаружении трупов диких зверей.Кроме профилактики сибирской язвы у скота, специфическая профилактика осуществляется и в отношении определенного контингента людей. При риске распространения инфекции круг лиц, подлежащих вакцинации против сибирской язвы, по эпидпоказаниям определяют органы Роспотребнадзора.ПрофилактикаОсновным методом профилактики является своевременная вакцинация животных и людей из группы риска. Важно соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с животными: использовать спецодежду, перчатки, респиратор, мыть руки.Алина Красикова советует прежде всего:Рекомендации врачей- Есть ряд мер плановой и экстренной профилактики, они хорошо известны и активно применяются. К ним относится вакцинация животных, а в случае выявления очага болезни — введение противосибиреязвенной сыворотки и профилактическое использование антибиотиков. Предпосылок распространения инфекции на большую территорию нет. Важно относиться к здоровью животных и своему собственному с должным вниманием: употреблять термически обработанное мясо, не контактировать напрямую с дикими животными, не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью, - предупреждает Максим Маскин.Александр Левиков настоятельно советует владельцам сельскохозяйственных животных участвовать во всех обязательных противоэпизоотических мероприятиях, которые проводятся государственными учреждениями ветеринарии субъекта Российской Федерации. Это залог отсутствия ветеринарных угроз при содержании скота.Сибирская язва в Чувашии14 марта 2023 года были выявлены два случая заражения сибирской язвой в чувашской деревне Старое Акташево, как стало известно от представителей Россельхознадзора, оно произошло в результате забоя зараженного животного. По состоянию на 22 марта выявлен еще один человек с симптомами заболевания, на данный момент все госпитализированы и проходят необходимое лечение. Известно, что в деревне введен карантин и проведена дезинсекция. По данным следствия, житель деревни Старое Акташево не осуществлял ветеринарные мероприятия, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару.

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Артем Смирнов

в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), европейский медицинский центр, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, сибирская язва, здоровье - общество