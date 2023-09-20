https://ria.ru/20230920/chernyshenko-1896957530.html

Биография Дмитрия Чернышенко

Биография Дмитрия Чернышенко - РИА Новости, 20.09.2023

Биография Дмитрия Чернышенко

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T02:48

2023-09-20T02:48

2023-09-20T02:48

справки

саратов

дмитрий чернышенко

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове.Окончил Московский государственный технологический университет (Станкин) по специальности "инженер-системотехник". В 2005 году в Великобритании получил степень магистра делового администрирования (MBA) со специализацией "Получение права на проведение глобальных спортивных мероприятий". В 1989-1991 годах работал программистом в компании Copris&M. В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис".В 1993 году стал соучредителем Media Arts – одного из крупнейших в России коммуникационных холдингов, которым управлял в течение 12 лет.С 1998 по 2002 год – гендиректор продюсерского центра ДТВ-МА – одного из крупнейших производителей рекламных роликов в СНГ.В 2002 году возглавил агентство Sportima (спортивный маркетинг), которое вскоре стало партнером Росспорта по продвижению крупных соревнований.В 2005-2007 годы – генеральный директор Заявочного комитета "Сочи-2014".В 2007-2014 годы – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.В 2007-2014 годах занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой". В октябре 2014 года возглавил инвестиционную компанию Volga Group.В 2014-2020 годы – президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.В январе 2015 года возглавил АО "Газпром-Медиа Холдинг". С октября 2018 года также руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".21 января 2020 года Дмитрий Чернышенко указом президента назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации. В должности вице-премьера курирует цифровую экономику, инновации, телекоммуникации, науку, туризм, спорт и др.26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Член президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, член Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Чернышенко награжден орденом Почета (2007), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), орденом Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), орденом преподобного Сергия Радонежского II (2014) и III (2006) степеней, орденом Святого благоверного князя Александра Невского II степени (2021) и др.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

саратов

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, саратов, дмитрий чернышенко