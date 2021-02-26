https://ria.ru/20210226/chernyshenko-1599088632.html
Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:36
2021-02-26T13:36
2021-02-26T13:36
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, сообщает пресс-служба кабмина."Координационный центр правительства, создаваемый для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов, возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его кандидатуру в этой должности утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что новая структура будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени, поскольку "текущие задачи всё чаще требуют от правительства скорости реакции в процессе анализа ситуации и принятия решений". На площадке Координационного центра планируется реализовать модель проактивного реагирования на возможные проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы."Деятельность Координационного центра будет построена на современных цифровых технологиях. Речь, в частности, идёт о системе управления инцидентами, системе управления рисками социально-экономического развития РФ, многоканальной системе обратной связи от граждан, системе анализа потоковых данных", - добавили в кабмине.Большие данные для выполнения задач, стоящих перед Координационным центром, будут поступать в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и открытых источников, с обеспечением контроля качества поступающей информации."Фактически Координационный центр станет межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформой, которая будет в режиме реального времени поддерживать принятие правительством оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, а также обеспечивать непосредственное управление процессом осуществления утверждённых решений", - заключили в кабмине.
https://ria.ru/20210211/chernyshenko-1597129052.html
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, политика
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, сообщает пресс-служба кабмина.
"Координационный центр правительства, создаваемый для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов, возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко
. Его кандидатуру в этой должности утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая структура будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени, поскольку "текущие задачи всё чаще требуют от правительства скорости реакции в процессе анализа ситуации и принятия решений". На площадке Координационного центра планируется реализовать модель проактивного реагирования на возможные проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы.
"Деятельность Координационного центра будет построена на современных цифровых технологиях. Речь, в частности, идёт о системе управления инцидентами, системе управления рисками социально-экономического развития РФ, многоканальной системе обратной связи от граждан, системе анализа потоковых данных", - добавили в кабмине.
Большие данные для выполнения задач, стоящих перед Координационным центром, будут поступать в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и открытых источников, с обеспечением контроля качества поступающей информации.
"Фактически Координационный центр станет межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформой, которая будет в режиме реального времени поддерживать принятие правительством оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, а также обеспечивать непосредственное управление процессом осуществления утверждённых решений", - заключили в кабмине.