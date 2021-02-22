https://ria.ru/20210222/pravitelstvo-1598597516.html
В России создали Координационный центр правительства
В России создали Координационный центр правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин создал Координационный центр правительства для согласования действий между федеральными органами власти и субъектами при... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T18:42
2021-02-22T18:42
2021-02-22T19:33
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал Координационный центр правительства для согласования действий между федеральными органами власти и субъектами при инцидентах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что центр создан, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Целью новой структуры будет реализация приоритетных задач правительства России.Координационный центр правительства возглавит один из вице-премьеров.Он будет состоять из трех основных функциональных групп: ситуационной, стратегической и проектной.Центр также будет накапливать и систематизировать опыт управления приоритетными задачами в органах власти, разрабатывать планы, шаблоны и рекомендации по их применению.
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россия, михаил мишустин, правительство рф
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
создал Координационный центр правительства для согласования действий между федеральными органами власти и субъектами при инцидентах. Соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что центр создан, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций.
Целью новой структуры будет реализация приоритетных задач правительства России.
Координационный центр правительства возглавит один из вице-премьеров.
Он будет состоять из трех основных функциональных групп: ситуационной, стратегической и проектной.
Центр также будет накапливать и систематизировать опыт управления приоритетными задачами в органах власти, разрабатывать планы, шаблоны и рекомендации по их применению.