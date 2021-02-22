https://ria.ru/20210222/pravitelstvo-1598597516.html

В России создали Координационный центр правительства

В России создали Координационный центр правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал Координационный центр правительства для согласования действий между федеральными органами власти и субъектами при... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T18:42

2021-02-22T18:42

2021-02-22T19:33

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал Координационный центр правительства для согласования действий между федеральными органами власти и субъектами при инцидентах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что центр создан, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Целью новой структуры будет реализация приоритетных задач правительства России.Координационный центр правительства возглавит один из вице-премьеров.Он будет состоять из трех основных функциональных групп: ситуационной, стратегической и проектной.Центр также будет накапливать и систематизировать опыт управления приоритетными задачами в органах власти, разрабатывать планы, шаблоны и рекомендации по их применению.

https://ria.ru/20210219/matkapital-1598131125.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство рф