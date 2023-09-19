https://ria.ru/20230919/karabakh-1897317711.html

Минск призывал стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь

Минск призывал стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь - РИА Новости, 19.09.2023

Минск призывал стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь

Официальный Минск готов во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе, говорится в комментарии МИД Белоруссии,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:34

2023-09-19T17:34

2023-09-19T23:17

ситуация в нагорном карабахе

в мире

минск

белоруссия

нагорный карабах

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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Официальный Минск готов во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе, говорится в комментарии МИД Белоруссии, опубликованном во вторник в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе."В Республике Беларусь глубоко обеспокоены эскалацией обстановки в южно-кавказском регионе, сопровождающейся боевыми действиями. Твердо исходим из того, что долговременное и устойчивое решение самых сложных конфликтов возможно исключительно политико-дипломатическими средствами. В этой связи настоятельно призываем все стороны незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей", - говорится в тексте, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.В Минске подчеркнули необходимость вернуться на путь рационального и аргументированного диалога в рамках существующих форматов с тем, чтобы не дать перечеркнуть сформированные ранее предпосылки для мирного урегулирования карабахской проблемы."Со своей стороны Республика Беларусь готова во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в комментарии.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html

минск

белоруссия

нагорный карабах

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, минск, белоруссия, нагорный карабах