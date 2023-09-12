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Патриарх Кирилл высказался о статусе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 12.09.2023
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Религия
 
19:17 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895950351.html
Патриарх Кирилл высказался о статусе Санкт-Петербурга
Патриарх Кирилл высказался о статусе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 12.09.2023
Патриарх Кирилл высказался о статусе Санкт-Петербурга
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение "культурная столица" в отношении Санкт-Петербурга после литургии в Александро-Невском... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:17
2023-09-12T19:17
религия
санкт-петербург
москва
владимир
александр невский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
петр i
религия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение "культурная столица" в отношении Санкт-Петербурга после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры."Петербург - это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится - что значит "культурная столица"? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово. Петербург - просто столица, если хотите, имперская столица, историческая столица - слово "культурная" невозможно привязать к слову "столица", тогда вы ограничиваете значение в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне того места, что из себя представляет Санкт-Петербург", - сказал он перед крестным ходом с мощами князя Александра Невского.Он отметил, что не призывает резко менять фразеологию, но отметил, что Петербург - больше чем культурная столица: "он - вообще столица, имперская столица России"."Сегодня у нас государственная столица Москва, первый город. Но, как я всегда говорю москвичам - Петербург не второй", - заключил он.Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895816771.html
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санкт-петербург, москва, владимир, александр невский, патриарх кирилл (владимир гундяев), петр i, религия
Религия, Санкт-Петербург, Москва, Владимир, Александр Невский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Петр I, Религия
Патриарх Кирилл высказался о статусе Санкт-Петербурга

Патриарх Кирилл предложил уточнить определение "культурная столица"

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение "культурная столица" в отношении Санкт-Петербурга после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.
"Петербург - это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится - что значит "культурная столица"? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово. Петербург - просто столица, если хотите, имперская столица, историческая столица - слово "культурная" невозможно привязать к слову "столица", тогда вы ограничиваете значение в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне того места, что из себя представляет Санкт-Петербург", - сказал он перед крестным ходом с мощами князя Александра Невского.
Он отметил, что не призывает резко менять фразеологию, но отметил, что Петербург - больше чем культурная столица: "он - вообще столица, имперская столица России".
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"Сегодня у нас государственная столица Москва, первый город. Но, как я всегда говорю москвичам - Петербург не второй", - заключил он.
Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
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РелигияСанкт-ПетербургМоскваВладимирАлександр НевскийПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Петр IРелигия
 
 
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