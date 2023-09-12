https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895950351.html

Патриарх Кирилл высказался о статусе Санкт-Петербурга

Патриарх Кирилл высказался о статусе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 12.09.2023

Патриарх Кирилл высказался о статусе Санкт-Петербурга

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение "культурная столица" в отношении Санкт-Петербурга после литургии в Александро-Невском... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:17

2023-09-12T19:17

2023-09-12T19:17

религия

санкт-петербург

москва

владимир

александр невский

патриарх кирилл (владимир гундяев)

петр i

религия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение "культурная столица" в отношении Санкт-Петербурга после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры."Петербург - это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится - что значит "культурная столица"? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово. Петербург - просто столица, если хотите, имперская столица, историческая столица - слово "культурная" невозможно привязать к слову "столица", тогда вы ограничиваете значение в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне того места, что из себя представляет Санкт-Петербург", - сказал он перед крестным ходом с мощами князя Александра Невского.Он отметил, что не призывает резко менять фразеологию, но отметил, что Петербург - больше чем культурная столица: "он - вообще столица, имперская столица России"."Сегодня у нас государственная столица Москва, первый город. Но, как я всегда говорю москвичам - Петербург не второй", - заключил он.Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.

https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895816771.html

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Никита Бизин

санкт-петербург, москва, владимир, александр невский, патриарх кирилл (владимир гундяев), петр i, религия