Патриарх Кирилл высказался о статусе Санкт-Петербурга
Патриарх Кирилл предложил уточнить определение "культурная столица"
© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение "культурная столица" в отношении Санкт-Петербурга после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.
"Петербург - это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится - что значит "культурная столица"? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово. Петербург - просто столица, если хотите, имперская столица, историческая столица - слово "культурная" невозможно привязать к слову "столица", тогда вы ограничиваете значение в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне того места, что из себя представляет Санкт-Петербург", - сказал он перед крестным ходом с мощами князя Александра Невского.
Он отметил, что не призывает резко менять фразеологию, но отметил, что Петербург - больше чем культурная столица: "он - вообще столица, имперская столица России".
"Сегодня у нас государственная столица Москва, первый город. Но, как я всегда говорю москвичам - Петербург не второй", - заключил он.
Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.