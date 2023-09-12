https://ria.ru/20230912/laos-1895647790.html
Межгосударственные отношения России и Лаоса
Межгосударственные отношения России и Лаоса - РИА Новости, 12.09.2023
Межгосударственные отношения России и Лаоса
Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:01
2023-09-12T03:01
2023-09-12T03:01
справки
лаос
россия
вьентьян (город)
тхонглун сисулит
владимир путин
дмитрий медведев
совет федерации рф
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Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года. Российско-лаосские отношения опираются на давние традиции дружбы, отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки. Наша страна внесла значительный вклад в становление лаосской государственности после обретения Лаосом независимости, а также в социально-экономическое развитие Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР). После провозглашения в 1975 году Лаосской Народно-Демократической Республики СССР была оказана поддержка молодому государству. В ЛНДР поступали советские автомобили, топливо, продовольствие, потребительские товары – все, чего не хватало в стране, истощенной многолетней гражданской войной и вмешательством извне. Уже в 1978 году во Вьентьяне открылись построенные с помощью СССР и оснащенные современным медицинским оборудованием больница и поликлиника. Отечественные специалисты передавали свой опыт в областях сельского хозяйства, лесоводства, медицины, образования и многих других, бок о бок с лаосскими коллегами восстанавливали разрушенные войной дороги, возводили мосты, вели геологоразведочные работы. Были сооружены десятки народнохозяйственных и социальных объектов. 9 марта 1994 года был подписан Договор об основах дружественных отношений. В октябре 2011 года была принята Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Лаосом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поступательно развивается политический диалог. В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге "на полях" международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, состоялась встреча Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост главы правительства РФ, с премьер-министром Лаоса Буасоном Буппхаваном. В октябре 2011 года состоялся официальный визит в Россию президента Лаоса Тюммали Сайнясона. В сентябре 2015 года в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном. В мае 2016 года Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который посетил Сочи для участия в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН. В ноябре 2012 года председатель правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев встретился с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном в рамках девятого саммита форума "Азия – Европа" во Вьентьяне. В 2014-2019 годах традиционными были встречи Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса "на полях" ежегодных Восточноазиатских саммитов (ВАС).В сентябре 2017 года премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит посетил с визитом Россию, состоялась встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Очередная встреча глав правительств России и Лаоса состоялась в ноябре 2017 года "на полях" саммита АСЕАН в Маниле (Филиппины). 23 мая 2023 года председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Лаос с рабочим визитом. Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заместителем премьер-министра, министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом. Ведется активный диалог по линии министерств иностранных дел двух стран.Главы МИД Лаоса посещали Россию с визитами в августе 2001 года, в октябре 2005 года, июне 2007 года, в июне 2009 года, в октябре 2015 года, в июне 2017 года.Глава МИД России посещал Лаос с рабочими визитами в ноябре 2004 года, в июле 2016 года, и в июле 2021 года. В июле 2010 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Лаос с официальным визитом. Состоялись беседы с президентом ЛНДР Тюммали Сайнясоном, премьер-министром Буасоном Буппхаваном, а также с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Тхонглуном Сисулитом. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались в августе 2015 года в Куала-Лумпуре "на полях" 22-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности, в августе 2018 года в Сингапуре, в июле 2019 года в Бангкоке, и в августе 2022 года в Пномпене (Камбоджа) "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН, в сентябре 2022 года "на полях" 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, в ноябре 2022 года в Пномпене "на полях" 17-го Восточноазиатского саммита. Очередная рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом состоялась 12 июля 2023 года в Джакарте (Индонезия) "на полях" 13-го Совещания министров иностранных дел Восточноазиатского саммита. Налажены контакты по линии парламентов, политических партий, молодежных кругов и общественных организаций, в том числе обществ дружбы.В июле 2010 года Москву с официальным визитом посетил председатель Национального собрания Лаоса Тхонгсинг Тхаммавонг. Состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заместителем председателя Госдумы РФ Валерием Язевым. В октябре 2013 года Россию с визитом посетила председатель Национального Собрания ЛНДР Пани Ятхоту. Состоялась встреча с вице-спикером Госдумы Людмилой Швецовой. В мае 2018 года Россию посетила делегация Народно-Революционной Партии Лаоса во главе с членом ЦК НРПЛ, депутатом Национальной Ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Сунтхон Сайячак. 20 сентября 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального собрания Лаоса Пани Ятхоту "на полях" Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. 16 декабря 2021 года состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Национального собрания Лаоса Сайсомпхоном Фомвиханом и председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. 21 октября 2022 года члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием Лаоса встретились в режиме видеоконференции с депутатами парламента ЛНДР. 21 июня 2023 года заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев провел встречу с заместителем председателя Национального собрания Лаоса Сувоном Лыангбунми.В апреле 2019 года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетил Лаос с рабочим визитом, в ходе которого встретился с вице-президентом ЛНДР Пханкхамом Випхаваном и премьер-министром Тхонглуном Сисулитом, а также провел переговоры с министром общественной безопасности ЛНДР Вилаем Лакхамфонгом. Совпадение или близость подходов к основным мировым проблемам позволяет России и Лаосу успешно взаимодействовать на международной арене, в первую очередь в ООН. Лаос неизменно поддерживает российские внешнеполитические инициативы и разделяет с нами подходы по ключевым мировым и региональным проблемам, взаимодействуя на международных площадках, в том числе на площадках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) и других.На фоне интенсификации политического диалога развивается торгово-экономическое сотрудничество. По данным ФТС РФ, в 2021 году товарооборот России и Лаоса составил более 20 миллионов долларов, в том числе российский экспорт – 9,6 миллиона долларов и импорт – 10,6 миллиона долларов. В последние годы основные объемы товаропоставок из России составляла полиграфическая продукция, авиа- и автотехника, запчасти к ней, а также оборудование. Из Лаоса импортируется текстильная и ремесленная продукция, изделия из древесины ценных пород.В Лаосе работает ряд российских компаний в таких сферах, как разведка и добыча полезных ископаемых, фармацевтика, производство защищенной полиграфической продукции и монет, создание системы специальной правительственной связи ("Нейланд Лао Майнинг", "Лао Грандепот Соул", "НТФФ ПОЛИСАН", "МК-ЦБ").С 1979 года функционирует Межправительственная Российско-Лаосская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В июле 2022 года в режиме видеоконференции состоялось 16-е заседание межправкомиссии.В последние годы Россия активно участвует в оказании содействия социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. С 2020 года Российская Федерация реализует в Лаосе проект по линии Трастового фонда Россия – Программа развития ООН (ПРООН), направленный на расширение социально-экономических возможностей молодых людей с упором на образовательные программы для сельской молодежи и поддержку национальной молодежной политики, с общим финансированием в 1,2 миллиона долларов.По линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Российская Федерация выделила с 2018 года три миллиона долларов на оказание продовольственной помощи Лаосу. За период с 2020 по 2021 год Россия предоставила Лаосу около 300 тонн растительного масла тремя поставками в рамках сотрудничества между Российской Федераций и ВПП. В 2021 году Российская Федерация подключилась к осуществляемой совместно с ВПП Национальной программе школьного питания, которая охватывает около 140 тысяч учащихся в восьми провинциях страны.С 2019 году в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в Лаосе Российская Федерация поддерживает проект "Продовольствие в обмен на активы", в рамках которого ВПП осуществила ряд инфраструктурных проектов в северных провинциях Лаоса, пострадавших от наводнений. Средства были направлены в том числе на закупку продуктовых ваучеров, которые были предоставлены жителям этих провинций, принявших в свою очередь участие в реализации этого проекта. Проект помог примерно 28 тысячам жителей страны. Развивается сотрудничество по линии министерств обороны двух стран.В январе 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу совершил официальный визит в Лаос, где встретился с министром обороны ЛНДР Тянсамоном Тяннялатом. С 2019 года Россия и Лаос проводят совместные учения "Ларос". Начиная с 2018 года, специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ проводят работы по гуманитарному разминированию в провинциях Боликхамсай и Сиенгкхуанг, решая задачи по очищению территории ЛНДР от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 гг.Офицеры-преподаватели МПЦ ВС РФ также осуществляют обучение лаосских военнослужащих. В 2019 году министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Отмечалось, что танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов. Осуществляется научное сотрудничество, межвузовское взаимодействие. Российскими учеными были открыты новые виды растений, насекомых и пресмыкающихся во время экспедиций в джунгли Лаоса. Развивается сотрудничество по наблюдению за климатическими изменениями.Во Вьентьяне активно действует Российский центр науки и культуры, способствующий расширению контактов между академическими учреждениями и распространению в Лаосе русского языка.В начале 2023 года представительством Россотрудничества в Лаосе при поддержке посольства России в ЛНДР бы запущен проект по внедрению русского языка в систему школьного образования Лаоса. 8 сентября 2023 года в общеобразовательной школе Пхейват в Вьентьяне состоялось торжественное открытие класса русского языка. По линии правительства России для граждан Лаоса выделяются места в вузах России. Российская Федерация также ежегодно организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИДа ЛаосВ рамках борьбы с пандемией коронавируса Российская Федерация в 2021 году предоставила Лаосу несколько партий вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, лаос, россия, вьентьян (город), тхонглун сисулит, владимир путин, дмитрий медведев, совет федерации рф, высший арбитражный суд рф, оон
Справки, Лаос, Россия, Вьентьян (город), Тхонглун Сисулит, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Совет Федерации РФ, Высший арбитражный суд РФ, ООН
Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены
7 октября 1960 года.
Российско-лаосские отношения опираются на давние традиции дружбы, отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки. Наша страна внесла значительный вклад
в становление лаосской государственности после обретения Лаосом независимости, а также в социально-экономическое развитие Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР).
После провозглашения в 1975 году Лаосской Народно-Демократической Республики СССР была оказана поддержка молодому государству. В ЛНДР поступали советские автомобили, топливо, продовольствие, потребительские товары – все, чего не хватало в стране, истощенной многолетней гражданской войной и вмешательством извне. Уже в 1978 году во Вьентьяне открылись построенные с помощью СССР и оснащенные современным медицинским оборудованием больница и поликлиника. Отечественные специалисты передавали свой опыт в областях сельского хозяйства, лесоводства, медицины, образования и многих других, бок о бок с лаосскими коллегами восстанавливали разрушенные войной дороги, возводили мосты, вели геологоразведочные работы. Были сооружены
десятки народнохозяйственных и социальных объектов.
9 марта 1994 года был подписан Договор
об основах дружественных отношений. В октябре 2011 года была принята Декларация
о стратегическом партнерстве между Россией и Лаосом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Поступательно развивается политический диалог. В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге "на полях" международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, состоялась встреча
Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост главы правительства РФ, с премьер-министром Лаоса Буасоном Буппхаваном.
В октябре 2011 года состоялся официальный визит
в Россию президента Лаоса Тюммали Сайнясона.
В сентябре 2015 года
в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном.
В мае 2016 года Владимир Путин встретился
с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который посетил Сочи
для участия в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН.
В ноябре 2012 года
председатель правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев встретился с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном в рамках девятого саммита форума "Азия – Европа" во Вьентьяне. В 2014-2019 годах традиционными были встречи Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса "на полях" ежегодных Восточноазиатских саммитов (ВАС).
В сентябре 2017 года премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит посетил с визитом
Россию, состоялась встреча
с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Очередная встреча глав правительств России и Лаоса состоялась в ноябре 2017 года
"на полях" саммита АСЕАН в Маниле (Филиппины).
23 мая 2023 года
председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Лаос с рабочим визитом. Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заместителем премьер-министра, министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом.
Ведется активный диалог по линии министерств иностранных дел двух стран.
Глава МИД России посещал Лаос с рабочими визитами в ноябре 2004 года
, в июле 2016 года
, и в июле 2021 года
.
В июле 2010 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Лаос с официальным визитом. Состоялись беседы
с президентом ЛНДР Тюммали Сайнясоном, премьер-министром Буасоном Буппхаваном, а также с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Тхонглуном Сисулитом.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались в августе 2015 года
в Куала-Лумпуре "на полях" 22-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности, в августе 2018 года
в Сингапуре, в июле 2019 года
в Бангкоке, и в августе 2022 года
в Пномпене (Камбоджа) "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН, в сентябре 2022 года
"на полях" 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, в ноябре 2022 года
в Пномпене "на полях" 17-го Восточноазиатского саммита.
Очередная рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом состоялась 12 июля 2023 года
в Джакарте (Индонезия) "на полях" 13-го Совещания министров иностранных дел Восточноазиатского саммита.
Налажены контакты по линии парламентов, политических партий, молодежных кругов и общественных организаций, в том числе обществ дружбы.
В июле 2010 года Москву с официальным визитом посетил председатель Национального собрания Лаоса Тхонгсинг Тхаммавонг. Состоялась встреча
с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заместителем председателя Госдумы РФ Валерием Язевым
.
В октябре 2013 года
Россию с визитом посетила председатель Национального Собрания ЛНДР Пани Ятхоту. Состоялась встреча с вице-спикером Госдумы Людмилой Швецовой.
В мае 2018 года
Россию посетила делегация Народно-Революционной Партии Лаоса во главе с членом ЦК НРПЛ, депутатом Национальной Ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Сунтхон Сайячак.
20 сентября 2018 года
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального собрания Лаоса Пани Ятхоту "на полях" Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
16 декабря 2021 года
состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Национального собрания Лаоса Сайсомпхоном Фомвиханом и председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.
21 октября 2022 года
члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием Лаоса встретились в режиме видеоконференции с депутатами парламента ЛНДР.
21 июня 2023 года
заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев провел встречу с заместителем председателя Национального собрания Лаоса Сувоном Лыангбунми.
В апреле 2019 года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетил Лаос
с рабочим визитом, в ходе которого встретился с вице-президентом ЛНДР Пханкхамом Випхаваном и премьер-министром Тхонглуном Сисулитом, а также провел переговоры с министром общественной безопасности ЛНДР Вилаем Лакхамфонгом.
Совпадение или близость подходов к основным мировым проблемам позволяет России и Лаосу успешно взаимодействовать на международной арене, в первую очередь в ООН. Лаос неизменно поддерживает
российские внешнеполитические инициативы и разделяет с нами подходы по ключевым мировым и региональным проблемам, взаимодействуя на международных площадках, в том числе на площадках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) и других.
На фоне интенсификации политического диалога развивается
торгово-экономическое сотрудничество.
По данным ФТС РФ, в 2021 году товарооборот России и Лаоса составил
более 20 миллионов долларов, в том числе российский экспорт
– 9,6 миллиона долларов и импорт – 10,6 миллиона долларов.
В последние годы основные объемы товаропоставок из России составляла полиграфическая продукция, авиа- и автотехника, запчасти к ней, а также оборудование. Из Лаоса импортируется текстильная и ремесленная продукция, изделия из древесины ценных пород.
В Лаосе работает ряд российских компаний
в таких сферах, как разведка и добыча полезных ископаемых, фармацевтика, производство защищенной полиграфической продукции и монет, создание системы специальной правительственной связи ("Нейланд Лао Майнинг", "Лао Грандепот Соул", "НТФФ ПОЛИСАН", "МК-ЦБ").
С 1979 года функционирует
Межправительственная Российско-Лаосская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В июле 2022 года в режиме видеоконференции состоялось 16-е заседание межправкомиссии.
В последние годы Россия активно участвует в оказании содействия социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. С 2020 года Российская Федерация реализует в Лаосе проект по линии Трастового фонда Россия – Программа развития ООН (ПРООН), направленный на расширение социально-экономических возможностей молодых людей с упором на образовательные программы для сельской молодежи и поддержку национальной молодежной политики, с общим финансированием в 1,2 миллиона долларов.
По линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Российская Федерация выделила с 2018 года три миллиона долларов на оказание продовольственной помощи Лаосу. За период с 2020 по 2021 год Россия предоставила Лаосу около 300 тонн растительного масла тремя поставками в рамках сотрудничества между Российской Федераций и ВПП. В 2021 году Российская Федерация подключилась к осуществляемой совместно с ВПП Национальной программе школьного питания, которая охватывает около 140 тысяч учащихся в восьми провинциях страны.
С 2019 году в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в Лаосе Российская Федерация поддерживает проект
"Продовольствие в обмен на активы", в рамках которого ВПП осуществила ряд инфраструктурных проектов в северных провинциях Лаоса, пострадавших от наводнений. Средства были направлены в том числе на закупку продуктовых ваучеров, которые были предоставлены жителям этих провинций, принявших в свою очередь участие в реализации этого проекта. Проект помог примерно 28 тысячам жителей страны.
Развивается сотрудничество по линии министерств обороны двух стран.
В январе 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу совершил официальный визит
в Лаос, где встретился с министром обороны ЛНДР Тянсамоном Тяннялатом.
С 2019 года
Россия и Лаос проводят совместные учения "Ларос"
.
Начиная с 2018 года, специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ проводят работы по гуманитарному разминированию в провинциях Боликхамсай и Сиенгкхуанг, решая задачи по очищению территории ЛНДР от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 гг.
Офицеры-преподаватели МПЦ ВС РФ также осуществляют обучение
лаосских военнослужащих.
В 2019 году министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало
российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Отмечалось, что танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов.
Осуществляется научное сотрудничество, межвузовское взаимодействие. Российскими учеными были открыты новые виды растений, насекомых и пресмыкающихся во время экспедиций в джунгли Лаоса. Развивается сотрудничество по наблюдению за климатическими изменениями.
Во Вьентьяне активно действует Российский центр науки и культуры, способствующий расширению контактов между академическими учреждениями и распространению в Лаосе русского языка.
В начале 2023 года
представительством Россотрудничества в Лаосе при поддержке посольства России в ЛНДР бы запущен проект по внедрению русского языка в систему школьного образования Лаоса. 8 сентября 2023 года в общеобразовательной школе Пхейват в Вьентьяне состоялось торжественное открытие класса русского языка.
По линии правительства России для граждан Лаоса выделяются места в вузах России. Российская Федерация также ежегодно организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИДа Лаос
В рамках борьбы с пандемией коронавируса Российская Федерация в 2021 году предоставила Лаосу несколько партий вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников