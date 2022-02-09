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Владимир Калинин: дружеские связи РФ с Лаосом укрепляются несмотря на COVID

Владимир Калинин: дружеские связи РФ с Лаосом укрепляются несмотря на COVID - РИА Новости, 09.02.2022

Владимир Калинин: дружеские связи РФ с Лаосом укрепляются несмотря на COVID

Лаосская народно-демократическая республика (ЛНДР), Лаос, страна в Юго-Восточной Азии, в прошлом известная как Королевство миллиона слонов, – давний друг и... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:00

2022-02-09T15:00

2022-02-09T22:16

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Лаосская народно-демократическая республика (ЛНДР), Лаос, страна в Юго-Восточной Азии, в прошлом известная как Королевство миллиона слонов, – давний друг и партнер России. Дипломатическим отношениям между нашими странами более 60 лет. Советский Союз начал оказывать помощь Лаосу еще во времена Индокитайской войны США, когда соседствующая с Вьетнамом небольшая страна гор и горных долин с населением на тот момент меньше семи миллионов человек стала "альтернативным театром военных действий". После окончания войны и создания ЛНДР в 1975 году Советский Союз 15 лет строил в Лаосе дороги, мосты, аэродромы, больницы, и обучал лаосских специалистов в советских вузах. Отношения между Российской Федерацией и Лаосом строились уже на новой, взаимовыгодной основе и сегодня продолжают развиваться в этом направлении. В преддверии Дня дипломата корреспондент РИА Новости Евгений Беленький побеседовал с послом РФ в ЛНДР Владимиром Калининым.– Владимир Анатольевич, расскажите, пожалуйста, об основных направлениях сотрудничества между Россией и Лаосом в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, в образовании и культуре.– В 2021 году Россия и Лаос отпраздновали 61 год со дня установления дипломатических отношений. На протяжении всех этих лет Лаос остается надежным партнером и близким другом России.Несмотря на сложности, связанные с пандемией, сотрудничество и дружеские связи между Россией и Лаосом продолжают поступательно развиваться и укрепляться.Совпадение или близость подходов к основным мировым проблемам позволяет нашим странам успешно взаимодействовать на международной арене, в первую очередь в ООН. Лаос неизменно поддерживает российские внешнеполитические инициативы и разделяет с нами подходы по ключевым мировым и региональным проблемам, взаимодействуя на международных площадках, в том числе на площадках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского Саммита (ВАС) и других.В последние годы Россия активно участвует в оказании содействия социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. С 2020 года Российская Федерация реализует в Лаосе проект по линии Трастового фонда Россия – Программа развития ООН (ПРООН), направленный на расширение социально-экономических возможностей молодых людей с упором на образовательные программы для сельской молодежи и поддержку национальной молодежной политики, с общим финансированием в 1,2 миллиона долларов. В рамках проекта в декабре 2020 года состоялась передача радиооборудования, которое было установлено в провинциях Кхаммуан и Хуапхан, предназначенного для создания возможностей развития лаосской молодежи путем вовлечения ее в радиовещание.По линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Российская Федерация выделила с 2018 года три миллиона долларов на оказание продовольственной помощи Лаосу. За период с 2020 по 2021 год Россия предоставила Лаосу около 300 тонн растительного масла тремя поставками в рамках сотрудничества между Российской Федераций и ВПП. В прошлом году Российская Федерация подключилась к осуществляемой совместно с ВПП Национальной программе школьного питания, которая в настоящее время охватывает 140 тысяч учащихся в восьми провинциях страны.С 2019 году в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в Лаосе Российская Федерация поддерживает проект "Продовольствие в обмен на активы", в рамках которого ВПП осуществила ряд инфраструктурных проектов в северных провинциях Лаоса, пострадавших от наводнений. Средства были направлены в том числе на закупку продуктовых ваучеров, которые были предоставлены жителям этих провинций, принявших в свою очередь участие в реализации этого проекта. Проект помог примерно 28 тысячам жителей страны.Продолжают развиваться наши взаимоотношения и на гуманитарном треке. Активную деятельность осуществляет Российский центр науки и культуры. Нашими совместными усилиями была увеличена квота для граждан Лаоса по линии правительства России с 15 до 93 мест в вузах России. Способствуем налаживанию прямых вузовских связей, при этом хочется отметить, что наиболее активны наши региональные вузы из Владивостока, Томска, Калуги.Взаимоотношения университетов – это не только студенческие, преподавательские обмены, учебно-методическая помощь, но и научное сотрудничество. Российскими учеными были открыты новые виды растений, насекомых и пресмыкающихся во время экспедиций в джунгли Лаоса. Развивается сотрудничество по наблюдению за климатическими изменениями.Сотрудничество с Лаосом в военной и военно-технической сферах традиционно имеет для нашей страны особое значение. В последние годы мы наблюдаем поступательное наращивание взаимодействия в области обороны и безопасности.С 2018 года российские саперы возобновили деятельность по очистке территории Лаоса от неразорвавшихся боеприпасов времен Индокитайской войны. С тех пор гуманитарное разминирование стало одной из главных составляющих российско-лаосского военного сотрудничества.Двадцать третьего ноября 2021 года в провинции Кхаммуан стартовал очередной этап работ по гуманитарному разминированию территории страны саперами Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с военнослужащими инженерных войск Народной армии Лаоса.Помимо разминирования территории Лаоса ведется обучение профильным специальностям лаосских военнослужащих инженерных войск. Подготовлено 90 квалифицированных специалистов в области противоминной деятельности.– Какие, на ваш взгляд, события стали наиболее важными и знаковыми в двусторонних отношениях РФ и ЛНДР за прошедший год?– В июле 2021 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров посетил Лаос с рабочим визитом, в ходе которого встретился с президентом ЛНДР Тхонглуном Сисулитом, премьер-министром Пханкхамом Випхаваном и провел переговоры с министром иностранных дел Салемсаем Коммаситом. Был подписан план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами наших стран на 2022 год.Шестнадцатого декабря 2021 года состоялась плодотворная встреча в формате видеоконференции между председателем Национального собрания Лаоса Сайсомпхоном Фомвиханом и председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Ивановной Матвиенко. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия, расширения межрегионального сотрудничества и налаживания связей между молодежными организациями.В августе и сентябре 2021 года в Приморском крае прошли совместные контртеррористические учения российских и лаосских военнослужащих "Ларос-2021".– Каковы перспективы двусторонних отношений в основных сферах взаимодействия РФ и ЛНДР на ближайшие годы?– В первом квартале 2022 года планируется провести очередное заседание Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству – важного инструмента торгово-экономического сотрудничества России и Лаоса.Совсем недавно Россия возобновила проект по комплексной реновации Госпиталя Лаосско-Советской дружбы, выделив на эти цели порядка 12 миллионов долларов. В 2022 году планируется начать работы в рамках этого проекта.Кроме того, в 2022 году планируется командирование российского волонтера в представительство Всемирной организации здравоохранения в Лаосе.Российская Федерация также ежегодно организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИДа Лаоса, и ожидается, что эта программа будет продолжена в последующие годы.– Расскажите, пожалуйста, о том, как Лаос справляется с пандемией COVID-19?– С начала пандемии в Лаосе в марте 2021 года зарегистрировано более 136 тысяч заболевших и 574 летальных случая. Лаос прошел через несколько этапов локдауна, в стране сохраняются ограничительные меры на работу развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий.Правительство страны предпринимает активные меры по вакцинации населения: по состоянию на февраль в национальной программе иммунизации использовано 8,49 миллиона доз вакцин, полностью вакцинированы 3,84 миллиона человек, или 52,7% населения страны. В 2022 году власти страны планируют привить от COVID-19 70% взрослого населения Лаоса.В 2021 году Российская Федерация предоставила Лаосу несколько партий вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", которые призваны оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса.С января 2022 года в Лаосе началась программа поэтапного открытия страны для туристов, которые пока могут посещать только открытые для них "зеленые" туристические зоны.– Третьего декабря была официально открыта лаосско-китайская скоростная железная дорога, соединяющая Вьентьян с южными провинциями Китая. Как, на ваш взгляд, повлияет эксплуатация этой дороги на экономику и социальную сферу в Лаосе?– Согласно VIII Национальному социально-экономическому плану развития ЛНДР (2016-2020 годы) правительство выступило с рядом инициатив по обеспечению взаимосвязанности объектов инфраструктуры с тем, чтобы превратить страну из "не имеющей выхода к морю" в страну, "связанную с морем через сушу", открывая новые торговые маршруты с эффективными издержками, расширяя возможности для бизнеса и обеспечения растущего спроса в различных сегментах бизнеса. Железная дорога между Китаем и Лаосом как раз является таким проектом, открывая новые маршруты для импорта и диверсифицируя цепи поставок товаров в Лаос, Китай и другие соседние страны. На мой взгляд, первые результаты для экономики Лаоса от открытия железной дороги мы сможем увидеть уже в 2022 году.– Помогает ли вам в вашей работе в Лаосе тот факт, что лидеры страны и многие руководители министерств и ведомств получили образование в СССР?– У российской стороны сложились и поддерживаются тесные и доверительные отношения с руководством ЛНДР, членами правительства и руководителями правящей Народно-революционной партии Лаоса, которые характеризуются полным взаимопониманием. Это отражается и на работе нашего посольства, регулярных контактах с МИД ЛНДР и другими министерствами и ведомствами. Мы с искренней признательностью относимся к теплому отношению со стороны лаосцев, получивших образование в советских и российских вузах, к России, к россиянам. Наверное, было бы лукавством, если мы отрицали бы, что с выпускниками вузов, выпускниками которых являемся и мы, разговор строится теплее и непосредственнее, мы говорим с ними на одном языке, у нас схожее понимание процессов, происходящих в мире и пути решения вызовов, встающих перед нашими странами.– Как в Лаосе относятся к россиянам? К российским бизнесменам, работающим с Лаосом и инвестирующим в лаосскую экономику? Насколько страна благоприятна для российских инвестиций?– Лаос продолжает оставаться интересным, но во многом еще не освоенным партнером для российских инвесторов и бизнесменов с учетом имеющегося потенциала: на территории страны на сегодняшний день успешно работают несколько российских компаний в сфере горной добычи и финансов. Актуальной остается задача повышения двустороннего товарооборота: по данным ФТС России, за первые 11 месяцев 2021 года он составил 15,1 миллиона долларов. Хорошие отношения между нашими странами и знание русского языка лаосцами – выпускниками российский вузов – упрощает многие бизнес-процессы и выгодно отличает Лаос от других государств региона. Надеюсь, что популярность Лаоса у российских инвесторов и дальше будет расти.– Что вам больше всего нравится в Лаосе? Каковы ваши общие впечатления о стране?– Лаос не первая страна Юго-Восточной Азии, которую мне удалось посетить, но его доброжелательные люди, экзотическая природа и неизменно дружественное отношение к нашей стране делает мое здесь пребывание особенным. Лаос очаровал и мою семью: в 2021 году у моей супруги Татьяны Михайловны Калининой вышел сборник стихотворений на русском языке под названием "Очарованная Лаосом", посвященный этой таинственной и прекрасной стране, – единственная книга о Лаосе, написанная в стихах. Надеюсь, ее читатели смогут проникнуться этой страной и полюбить Лаос так же, как любим его и мы.

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https://ria.ru/20211123/vaktsina-1760421034.html

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