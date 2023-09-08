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Русский язык вернулся в школы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва - РИА Новости, 08.09.2023
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08:33 08.09.2023 (обновлено: 10:23 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/laos-1894888527.html
Русский язык вернулся в школы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва
Русский язык вернулся в школы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва - РИА Новости, 08.09.2023
Русский язык вернулся в школы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва
Торжественное открытие класса русского языка состоялось в пятницу в одной из школ столицы Лаоса, сообщил руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:33
2023-09-08T10:23
в мире
лаос
россия
александр радьков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Торжественное открытие класса русского языка состоялось в пятницу в одной из школ столицы Лаоса, сообщил руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков.Проект по внедрению русского языка в систему школьного образования Лаоса в качестве иностранного был запущен представительством Россотрудничества в Лаосе при поддержке посольства России в ЛНДР в начале 2023 года.Совместно с министерством образования и спорта Лаоса были определены несколько престижных школ Вьентьяна, на базе которых начинается реализация данного проекта. В пятницу первый класс русского языка был запущен в общеобразовательной школе Пхейват."Со времени распада СССР русский язык не преподается ни в одной государственной школе страны, несмотря на то, что значительная часть государственных служащих, занимающих ключевые посты в руководстве страны, являются выпускниками советских и российских вузов", - сообщил Радьков.По его словам, распространение русского языка в школах Лаоса, безусловно, будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также продвижению российского образования, а лаосская сторона в свою очередь заинтересована в увеличении количества предметов, которые могли бы преподаваться в образовательных организациях Лаоса по российским образовательным стандартам.Посол РФ в ЛНДР Владимир Калинин ранее рассказывал РИА Новости, что российские дипломаты и лаосские партнеры - выпускники одних и тех же советских и российских вузов, хорошо понимают друг друга и говорят на одном языке.
https://ria.ru/20230901/yazyk-1893688010.html
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в мире, лаос, россия, александр радьков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Лаос, Россия, Александр Радьков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Русский язык вернулся в школы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва

В школе в столице Лаоса торжественно открыли класс русского языка

© РИА НовостиОткрытие класса русского языка в школе в Лаосе
Открытие класса русского языка в школе в Лаосе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости
Открытие класса русского языка в школе в Лаосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Торжественное открытие класса русского языка состоялось в пятницу в одной из школ столицы Лаоса, сообщил руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков.
Проект по внедрению русского языка в систему школьного образования Лаоса в качестве иностранного был запущен представительством Россотрудничества в Лаосе при поддержке посольства России в ЛНДР в начале 2023 года.
© РИА НовостиРусский язык возвращается в школы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва
Русский язык возвращается в школы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости
Русский язык возвращается в школы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва
Совместно с министерством образования и спорта Лаоса были определены несколько престижных школ Вьентьяна, на базе которых начинается реализация данного проекта. В пятницу первый класс русского языка был запущен в общеобразовательной школе Пхейват.
"Со времени распада СССР русский язык не преподается ни в одной государственной школе страны, несмотря на то, что значительная часть государственных служащих, занимающих ключевые посты в руководстве страны, являются выпускниками советских и российских вузов", - сообщил Радьков.
По его словам, распространение русского языка в школах Лаоса, безусловно, будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также продвижению российского образования, а лаосская сторона в свою очередь заинтересована в увеличении количества предметов, которые могли бы преподаваться в образовательных организациях Лаоса по российским образовательным стандартам.
Посол РФ в ЛНДР Владимир Калинин ранее рассказывал РИА Новости, что российские дипломаты и лаосские партнеры - выпускники одних и тех же советских и российских вузов, хорошо понимают друг друга и говорят на одном языке.
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В миреЛаосРоссияАлександр РадьковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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