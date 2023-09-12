В КЧР создано отделение Всемирного русского народного собора
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРАрхиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, председатель парламента КЧР Александр Иванов и заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев во время заседания регионального отделения международной общественной организации "Всемирный русский народный собор"
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, председатель парламента КЧР Александр Иванов и заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев во время заседания регионального отделения международной общественной организации "Всемирный русский народный собор"
ЧЕРКЕССК, 12 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии создано региональное отделение Международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", сообщили в пресс-службе главы региона.
Учредительное собрание регионального отделения ВРНС в Черкесске провел архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Участниками стали председатель парламента КЧР Александр Иванов, заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, кадий Духовного управления мусульман КЧР Муратбий-Хаджи Лайпанов и другие.
Председатель парламента КЧР приветствовал участников собрания от имени главы КЧР Рашида Темрезова. Он отметил роль Русской православной церкви в создании ВРНС, назвав Собор эффективной площадкой, на которой политики и общественники имеют возможность обсудить острые темы, решать насущные вопросы, определять стратегию развития страны.
На собрании были избраны правление отделения и сопредседатели.
Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.