https://ria.ru/20230912/kchr-1895945124.html

В КЧР создано отделение Всемирного русского народного собора

В КЧР создано отделение Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 12.09.2023

В КЧР создано отделение Всемирного русского народного собора

В Карачаево-Черкесии создано региональное отделение Международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:53

2023-09-12T18:53

2023-09-12T18:53

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

константин малофеев

русская православная церковь

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ЧЕРКЕССК, 12 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии создано региональное отделение Международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", сообщили в пресс-службе главы региона. Учредительное собрание регионального отделения ВРНС в Черкесске провел архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Участниками стали председатель парламента КЧР Александр Иванов, заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, кадий Духовного управления мусульман КЧР Муратбий-Хаджи Лайпанов и другие. Председатель парламента КЧР приветствовал участников собрания от имени главы КЧР Рашида Темрезова. Он отметил роль Русской православной церкви в создании ВРНС, назвав Собор эффективной площадкой, на которой политики и общественники имеют возможность обсудить острые темы, решать насущные вопросы, определять стратегию развития страны. На собрании были избраны правление отделения и сопредседатели. Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20230825/kchr-1892288764.html

черкесск

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Артем Смирнов

черкесск, рашид темрезов, константин малофеев, русская православная церковь