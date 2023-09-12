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В КЧР создано отделение Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 12.09.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
18:53 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/kchr-1895945124.html
В КЧР создано отделение Всемирного русского народного собора
В КЧР создано отделение Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 12.09.2023
В КЧР создано отделение Всемирного русского народного собора
В Карачаево-Черкесии создано региональное отделение Международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:53
2023-09-12T18:53
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
константин малофеев
русская православная церковь
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ЧЕРКЕССК, 12 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии создано региональное отделение Международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", сообщили в пресс-службе главы региона. Учредительное собрание регионального отделения ВРНС в Черкесске провел архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Участниками стали председатель парламента КЧР Александр Иванов, заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, кадий Духовного управления мусульман КЧР Муратбий-Хаджи Лайпанов и другие. Председатель парламента КЧР приветствовал участников собрания от имени главы КЧР Рашида Темрезова. Он отметил роль Русской православной церкви в создании ВРНС, назвав Собор эффективной площадкой, на которой политики и общественники имеют возможность обсудить острые темы, решать насущные вопросы, определять стратегию развития страны. На собрании были избраны правление отделения и сопредседатели. Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20230825/kchr-1892288764.html
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черкесск, рашид темрезов, константин малофеев, русская православная церковь
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов, Константин Малофеев, Русская православная церковь

В КЧР создано отделение Всемирного русского народного собора

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРАрхиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, председатель парламента КЧР Александр Иванов и заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев во время заседания регионального отделения международной общественной организации "Всемирный русский народный собор"
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, председатель парламента КЧР Александр Иванов и заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев во время заседания регионального отделения международной общественной организации Всемирный русский народный собор - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, председатель парламента КЧР Александр Иванов и заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев во время заседания регионального отделения международной общественной организации "Всемирный русский народный собор"
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 12 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии создано региональное отделение Международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", сообщили в пресс-службе главы региона.
Учредительное собрание регионального отделения ВРНС в Черкесске провел архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Участниками стали председатель парламента КЧР Александр Иванов, заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, кадий Духовного управления мусульман КЧР Муратбий-Хаджи Лайпанов и другие.
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Председатель парламента КЧР приветствовал участников собрания от имени главы КЧР Рашида Темрезова. Он отметил роль Русской православной церкви в создании ВРНС, назвав Собор эффективной площадкой, на которой политики и общественники имеют возможность обсудить острые темы, решать насущные вопросы, определять стратегию развития страны.
На собрании были избраны правление отделения и сопредседатели.
Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРашид ТемрезовКонстантин МалофеевРусская православная церковь
 
 
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