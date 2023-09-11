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Квантовую магистральную сеть продлят до Сочи и Челябинска в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2023
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04:23 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/set-1895443477.html
Квантовую магистральную сеть продлят до Сочи и Челябинска в 2024 году
Квантовую магистральную сеть продлят до Сочи и Челябинска в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2023
Квантовую магистральную сеть продлят до Сочи и Челябинска в 2024 году
Магистральную квантовую сеть планируется продлить до Сочи, Екатеринбурга и Челябинска в 2024 году, следует из материалов на стенде РЖД, представленных на ВЭФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:23
2023-09-11T04:23
экономика
сочи
челябинск
ржд
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Магистральную квантовую сеть планируется продлить до Сочи, Екатеринбурга и Челябинска в 2024 году, следует из материалов на стенде РЖД, представленных на ВЭФ. Карта проекта магистральной квантовой сети теперь включает следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Сочи, Краснодар, Лихая, Ростов-на-Дону, Арзамас, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, Волгоград, Казань, Ижевск, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным в развитии квантовых коммуникаций. Технологии квантовых коммуникаций применяются для повышения надежности сетей связи в системах государственного управления и передачи сведений, значимых для граждан и бизнеса. В конце 2022 года кабмин и РЖД подписали соглашение для реализации обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций. Она предполагает достижение к концу 2024 года протяженности квантовых сетей свыше 7 тысяч километров, к 2030 году - более 15 тысяч километров. Документ определяет 17 ключевых групп продуктов и показатели, которые характеризуют их готовность к выходу на рынок. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/investprogramma-1895439429.html
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экономика, сочи, челябинск, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Сочи, Челябинск, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Квантовую магистральную сеть продлят до Сочи и Челябинска в 2024 году

Магистральную квантовую сеть продлят до Сочи и Екатеринбурга в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2023
ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Магистральную квантовую сеть планируется продлить до Сочи, Екатеринбурга и Челябинска в 2024 году, следует из материалов на стенде РЖД, представленных на ВЭФ.
Карта проекта магистральной квантовой сети теперь включает следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Сочи, Краснодар, Лихая, Ростов-на-Дону, Арзамас, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, Волгоград, Казань, Ижевск, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург и Челябинск.
Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным в развитии квантовых коммуникаций. Технологии квантовых коммуникаций применяются для повышения надежности сетей связи в системах государственного управления и передачи сведений, значимых для граждан и бизнеса.
В конце 2022 года кабмин и РЖД подписали соглашение для реализации обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций. Она предполагает достижение к концу 2024 года протяженности квантовых сетей свыше 7 тысяч километров, к 2030 году - более 15 тысяч километров. Документ определяет 17 ключевых групп продуктов и показатели, которые характеризуют их готовность к выходу на рынок.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Генеральный директор – председатель правления ОАО Российские железные дороги Олег Белозёров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В РЖД рассказали об инвестпрограмме на 2023 год
03:38
 
ЭкономикаСочиЧелябинскРЖДДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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