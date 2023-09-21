https://ria.ru/20230921/tula-1897859775.html

Тула 2023: куда сходить, что посмотреть, интересные локации и фото

Что посмотреть в Туле 2023: достопримечательности города, куда сходить, фото

Тула 2023: куда сходить, что посмотреть, интересные локации и фото

Путешествие в Тулу пользуется большой популярностью, особенно востребованы поездки летом на выходные. Можно самостоятельно составить экскурсионный маршрут или... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:02

2023-09-21T19:02

2023-09-21T19:02

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тула

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Путешествие в Тулу пользуется большой популярностью, особенно востребованы поездки летом на выходные. Можно самостоятельно составить экскурсионный маршрут или купить тур, чтобы познакомиться с богатой историй города. Что посмотреть в пряничной столице за два дня, как добраться до нее на машине или поезде, главные достопримечательности Тулы и области, куда сходить с детьми или девушкой, где вкусно поесть, а также интересные места и локации для фото, – в материале "РИА Новости".Достопримечательности ТулыИстория города Тулы берет начало с 1146 года. Он расположен в центре Европейской части России на берегу реки Упы и у большинства людей ассоциируется с пряниками, самоварами, оружием и ремесленниками. Сегодня это симбиоз исторических достопримечательностей и современных общественных пространств."Старый город Тула стремительно превращается в одно из популярнейших направлений выходного дня для москвичей и жителей Подмосковья. Он стабильно входит в рейтинги российского сервиса бронирования жилья для отдыха, осенью 2023 года средняя стоимость ночи проживания здесь обойдется туристу в 3150 рублей. Средняя продолжительность поездки – 2 дня", – рассказывает Алексей Черепахин, основатель и генеральный директор сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.Как добраться до ТулыВ Туле нет пассажирского аэропорта, поэтому самый удобный способ добраться в город из любой точки России — купить авиа- или ж/д билет до Москвы, а затем пересесть на “Ласточку” прямиком до Тулы. Дорога из Москвы занимает около 3 часов. Можно доехать на автомобиле по трассе М-2, на автобусе или маршрутном такси.Что посмотреть в ТулеЗнакомство с городом Алексей Черепахин советует начинать с улицы Металлистов (бывшая Пятницкая). Здесь рядом многие достопримечательности – Тульский кремль и музей гармони деда Филимона, и "Старая Тульская аптека".Тульский КремльКремль состоит из девяти крепостных башен, внутри находится Успенский собор 1764 года, здание торговых рядов и многое другое."Кремлёвский сад в Туле — самый древний сквер города на месте бывших рвов, окружавших стены кремля. В парке есть пруд с фонтаном и мостиками, а также встречаются интересные арт-объекты. Например, "Тульская азбука" — монумент в форме раскрытой книги. А зимой здесь заливают ледяную горку", – рассказывает Анна Ваганова, ведущий маркетолог тревел-сервиса Купибилет.Казанская набережнаяДля неспешной прогулки отлично подойдут Казанская набережная и Кремлёвский сад. На территории Казанской набережной вдоль реки Упы много аллей, цветников и скамеек — сюда приходят выпить кофе, посетить выставки и ярмарки. Можно взять напрокат лодку, отдохнуть в деревянной беседке или устроить фотосессию на парящем смотровом мосту."Казанская набережная – любимое место отдыха для жителей Тулы с начала 20 века. На противоположном берегу Упы – оружейный завод, созданный еще Петром Первым. Сегодня набережная обустроена, здесь много кафе, качели, работает прокат велосипедов и самокатов, устраиваются концерты. По набережной можно дойти до музея оружия, здания, выполненного в форме древнего шлема русского воина", – комментирует Алексей Черепахин.Ремесленный двор ДобродейОтличное место для семейного времяпрепровождения и погружения в атмосферу истории и народного творчества. Этот уникальный комплекс предлагает возможность познакомиться с русскими ремесленными традициями, народными промыслами, посмотреть на работу искусных мастеров – от керамической посуды и украшений до вышитых ковров, изделий из кожи, принять участие в мастер-классах и сделать что-то своими руками.Квартал Искра"Обязательный пункт маршрута — пространство "Искра". Это многофункциональный центр современного искусства: выставки молодых художников, концерты местных и приезжих музыкантов, кинопоказы. Программа постоянно обновляется. В пространстве проходят занятия по живописи, скульптуре, фотографии и танцам. Также здесь много уютных ресторанчиков", – отмечет Анна Ваганова.Творческий индустриальный кластер ОктаваИнновационная площадка создана для развития и поддержки творческой и культурной индустрии в городе. Кластер объединяет различные организации и предприятия, работающие в сфере культуры, дизайна, музыки и других креативных отраслях. Это творческое пространство: дизайн-студии, арт-галереи, коворкинг, производственные мастерские, где проходят концерты, выставки и мастер-классы. Место, где воплощаются идеи, таланты, инновации в сфере культуры и искусства.ТеатрыВажными культурными центрами города Тулы являются театры, где люди могут наслаждаться увлекательными и разнообразными спектаклями.Тульский театр русской драмы “Эрмитаж”Тульский театр русской драмы “Эрмитаж” предлагает зрителям как классические постановки, так и новаторские спектакли. Помимо спектаклей, в театре многообразие профессиональных музыкальных коллективов, от классического джаза до кроссовера. В репертуаре театра можно найти широкий спектр жанров, от классических произведений Чехова и Островского до экспериментальных инсценировок и постановок современных авторов.Театр имени Максима ГорькогоТеатр имени Максима Горького привлекает внимание своей архитектурой, на фасаде здания расположена уникальная скульптурная группа – музы. На территории есть фонтаны. В репертуар входят разнообразные спектакли, включая классическую и современную драматургию, постановки для детей разного возраста. Театр активно сотрудничает с известными режиссерами и актерами, а также приглашает гостевые коллективы из разных уголков страны.МузеиМузеи играют важную роль в популяризации и сохранении культурного наследия Тулы, а также в образовательной и развлекательной сферах. В городе расположено несколько интересных музеев, позволяющих погрузиться в его историю и культуру.Старая Тульская аптекаМузей привлекает внимание местных жителей, туристов и рассказывает о развитии фармацевтики и медицины в Туле. В рамках тематических экскурсий посетители могут ознакомиться с историческими фармацевтическими инструментами, коллекцией лекарственных препаратов, а также узнать о жизни и работе фармацевтов в прошлом. Здесь можно приобрести сувениры и продукты здорового питания на основе трав и растений.Козлова ЗасекаЯвляется популярным местом для прогулок и экскурсий. Этот музейно-вокзальный комплекс включает в себя привокзальную территорию с железнодорожной платформой, вокзал, выставку "Железная дорога Льва Толстого", сувенирную лавку, автостоянку. По выставке "Железная дорога Льва Толстого" и по территории музейно-вокзального комплекса проводятся экскурсии.Ясная ПолянаНевозможно обойти стороной Ясную Поляну. Находится она недалеко - 15 км от центра Тулы, всего десять минут пути на машине.- Именно в Ясной поляне Лев Николаевич Толстой написал большую часть своих произведений. Особое внимание стоит уделить великолепному яблоневому саду – прогуляться там, подышать воздухом. Все эти аллеи узнаваемы – они описаны в книгах писателя. Там же можно поужинать – есть ресторан, где подают блюда по рецептам семьи Толстых", – комментирует Диана Джалалова, ведущая телеканала "Моя Планета".Гармони Деда ФилимонаМузей расположен в здании, где ранее находилась фабрика по производству гармоней. Экспозиция посвящена истории и культуре гармони – традиционного русского народного музыкального инструмента. В этом необычном музее посетители могут увидеть более сотни гармошек и насладиться их звучанием и даже попробовать сыграть самостоятельно в рамках мастер-класса.Тульский пряникПервым делом город ассоциируется с пряниками и им посвящен отдельный музей — "Тульский пряник". В музее находится целая коллекция пряников и утвари для выпечки разных форм и размеров, а после экскурсии можно закупиться в фирменной лавке."Про тульский пряник слышали все – он известен на всю Европу. Братья-туляки купцы Гречихины, кондитеры-пряничники, в Париже у своего магазина даже сделали крышу из настоящего пряника. Эти лакомства получили 12 золотых наград и были настолько популярны, что их пытались копировать. В итоге из Тулы даже начали вывозить мастеров, чтобы эту легендарную сладость скопировать и начать производить. Тогда туляки придумали легенду, что их пряники получаются такими вкусными благодаря местному воздуху. Такой вот секретный ингредиент", – рассказывает Диана Джалалова.Тульский государственный музей оружияПредставляет богатую коллекцию огнестрельного и холодного оружия, боевых снарядов и других артефактов, связанных с историей вооружения. Интересно, что начало этому музею положил первый российский император Петр Алексеевич Романов."Сегодня на пяти этажах музея можно увидеть всю историю русского стрелкового и холодного оружия от времен Средневековья до наших дней. Здесь разрешено не только смотреть на экспонаты, но даже трогать и стрелять. А перед посетителями оживают исторические фигуры – голограммы", - говорит Алексей Черепахин.Тульские самоварыТула известна не только оружием и пряниками, но и самоварами. Тульские самовары можно увидеть в Музее самоваров. Этот уникальный музей позволяет погрузиться в историю российской семейной культуры и традиций через предмет, ставший символом русской гостеприимности – самовары. В трех залах насчитывается почти пять сотен экспонатов – самых разных форм и размеров – чайные, кофейные, для вина.Музей ДемидовыхМузей Демидовых в Туле имеет важное значение для сохранения исторического наследия города и региона. Экспозиция позволяет посетителям окунуться в прошлое, познакомиться с уникальными экспонатами и ощутить атмосферу времен Демидовых. Здесь представлены оригинальные образцы тульского оружейного производства, уникальные предметы из археологических раскопок усыпальницы Демидовых, предметы дворянского быта и посуда работы уральских мастеров."Музей обороны Тулы"Посещение музея обороны Тулы – это возможность погрузиться в историю и оценить вклад города в оборону России. Посетители могут увидеть более 1000 подлинных предметов военного времени. Экспозиции включают в себя различные военные артефакты, оружие, форму одежды, рисунки, фотографии и архивные документы. Электронные энциклопедии раскрывают факты военной истории, а интерактивные программы дают возможность детям в игровой форме узнать, что было в санитарной сумке и посылке на фронт, что такое коктейль Молотова и чем обогревались туляки в суровую зиму 1941 года.Тульский областной краеведческий музейРассказывает о культуре, истории и природе Тульской области. Его экспозиции включают археологические находки, народные костюмы и ремесленные изделия, а также предметы быта и искусства, документы и фотографии, связанные с историей области. Музей организует постоянные и временные выставки, проводит исследовательские и образовательные программы для посетителей - мультимедийные лекции, мастер-классы, молодежные программы, детские интерактивные занятия, творческие встречи, методические семинары и круглые столы.Тульский областной художественный музейФокусируется на предоставлении произведений разных эпох и стилей. В его коллекциях представлены экспонаты изобразительного искусства, живописи, графики, скульптуры и других художественных форм. Музей организует выставки работ, как местных, так и известных российских и зарубежных художников, проводит мастер-классы, лекции и другие культурные мероприятия.ПаркиПарки культуры и отдыха являются популярными местами отдыха среди жителей Тулы и туристов. Здесь можно провести время с семьей, насладиться природой и интересными экскурсиями.Парк культуры и отдыха имени БелоусоваПарк имеет статус памятника природы регионального значения и является объектом общенационального достояния. На обширной территории в лесном массиве представлены разнообразные возможности для активного отдыха и релаксации. Здесь есть фонтан, аттракционы, детские и спортивные площадки, кафе и многое другое. Также можно прогуляться по аллеям, насладиться красивыми видами природы, а в зимнее время посетить ледовую арену. Парк ПатриотПарк Патриот является местом, где можно познакомиться с историей оружия и российской армии. В нем расположены музейные комплексы, выставки техники, памятные знаки и монументы. Здесь установлены различные образцы военной техники, включая танки, артиллерию, авиацию и другие экспонаты. Кроме того, здесь проводятся военно-тактические игры, а в расположенном на его территории парке роботов и технологий "Сфера Будущего" посетителей ждет планетарий, умные роботы, vr-развлечения и симуляторы.Соборы и храмыВ Туле находится огромное количество монастырей, церквей и соборов. Свято-Успенский Кафедральный собор, Богородичный Щегловский монастырь, Храм Двенадцати Апостолов и Церковь преподобного Серафима Саровского.Успенский кафедральный собор расположен в центре города и открыт для посещения местными прихожанами и туристами, которые могут насладиться красотой и его историческим значением. Его внутреннее убранство впечатляет – декоративные элементы, изящные колонны, фрески на стенах и потолке. Иконостасы, иконы представляют историческую и религиозную ценность.ЭкскурсииЭкскурсия — отличная возможность для знакомства с городом. Приехав в Тулу, туристы попадают в уютный городок с необычными музеями и историческими достопримечательностями в сочетании с модными арт-пространствами и кафе. Все они находятся недалеко друг от друга, поэтому за 1-2 дня можно успеть посмотреть довольно много интересных мест.- Полетать на воздушном шаре и увидеть ландшафт города, как он выглядит с высоты птичьего полета, самые главные районы и достопримечательности и, конечно, полюбоваться пейзажами, – говорит Диана Джалалова.Из Тулы самая популярная экскурсия – в Ясную поляну, музей-усадьбу Л.Н. Толстого, где он жил, писал, учил детей в школе и откуда ушел умирать в 1910 году. Интересной, по словам Алексея Черепахина, может стать поездка в Богородицк, в музей-усадьбу Бобринских (русский графский и дворянский род, который ведёт начало от Алексея Григорьевича Бобринского, внебрачного сына Екатерины II и графа Г. Орлова), которую называют тульским Петергофом. Усадьба и парк недавно реконструированы и принимают туристов."Чтобы еще больше погрузиться в атмосферу старого города, стоит заглянуть в исторический квартал на улице Металлистов. На каждом шагу тут памятники архитектуры — купеческие дома, которые превратили в музеи, галереи, кафе и магазины, а квартал облюбовала местная богема", – говорит Анна Ваганова.Куда сходить с ребенкомДети разных возрастов с интересом посещают Тулу в выходные дни, чтобы получить новые знания и яркие впечатления. Если запланирована поездка с детьми, то в маршрут эксперт советует добавить Тульский экзотариум. Это сразу и зоопарк, и научно-образовательный центр. Здесь изучают и разводят экзотических животных, чтобы сохранить редкие виды, а также проводят лекции и занятия даже для малышей от двух лет."Вы сможете увидеть пресмыкающихся и амфибий всех видов и размеров: ящериц, питонов, варанов, гекконов, черепах; а также лемуров и тропических птиц. Для активного досуга с детьми можно заглянуть в Центральный парк имени Белоусова. Летом здесь можно покататься на аттракционах, взять напрокат лодку, велосипед, самокат или ролики. А зимой парк превращается в идеальное место для катания на коньках, лыжах и санках", – говорит эксперт.Куда сходить с девушкойСовременный квартал Искра, где расположены магазины, кафе, рестораны, проходят различные мероприятия станет отличным местом для совместных прогулок. Здесь можно пройтись, посетить местные магазины и насладиться атмосферой уличного искусства. Отправиться на свидание можно и по Казанская набережной – прекрасная локация для отдыха на берегу реки Упы. На ней также расположены кафе и рестораны, где можно попробовать национальные блюда.Где вкусно поестьВ Туле много кафе и ресторанов, где можно вкусно поесть и отлично провести время. Популярные места, где подают разнообразные блюда и можно взять кофе с собой перечислила Анна Ваганова:● Ресторан Bottega Italiana — место с пиццей и пастой прямо у кремля. У ресторана своя сырная лавка.● Бургерная "Карл Маркс" — здесь знают толк в правильных бургерах и не боятся экспериментировать: можно взять классику, попробовать бургер с говяжьими щёчками и тамбовским окороком. Булочки пекут сами.● Кофейня Mr.Cup — самая популярная кофейня города приглашает на несладкие панкейки и чашку капучино на завтрак или на бранч и запечённый с креветками батат.Где остановитьсяЧто касается мест для размещения, то в Туле их достаточно много – на любой вкус и средства. Правда в "горячие даты", например, в школьные каникулы или во времена майских праздников, в последние годы может наблюдаться дефицит. Поэтому бронировать отели или апартаменты лучше заранее.Советы туристамВ Туле множество достопримечательностей и составлять экскурсионный маршрут необходимо в соответствии со своими интересами. Например, выбрать культурный досуг и посетить театры и музеи, отправиться на прогулку по историческим улицам, отдать предпочтение активному семейному отдыху. В начале путешествия можно приобрести "Карту гостя Тульской области" и значительно сэкономить на посещении многих популярных музеев, кафе и проживании в некоторых отелях.Для самостоятельного путешествия рекомендуется заранее спланировать маршрут и забронировать размещение. И, конечно же, стоит сделать фотографии красивых мест, чтобы сохранить воспоминания о поездке в Тулу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

маршруты - туризм, тула, россия, москва, общество