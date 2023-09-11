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Биография Валентина Коновалова

Биография Валентина Коновалова - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Валентина Коновалова

Валентин Олегович Коновалов родился 30 ноября 1987 года в городе Охотске Охотского района Хабаровского края. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:21

2023-09-11T05:21

2023-09-11T05:21

политика

справки

валентин коновалов

кпрф

республика хакасия

единый день голосования в россии — 2023

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Валентин Олегович Коновалов родился 30 ноября 1987 года в городе Охотске Охотского района Хабаровского края.В 2010 году окончил Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова, получив квалификацию "юрист" со специализацией "Государственное право".В 2010-2013 годах учился в аспирантуре Хакасского государственного университета по специальности "Теория и история государства и права. История правовых учений".В 2007 году вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ), в 2009 году стал членом комсомола. В 2009-2012 годах был первым секретарем Хакасского отделения комсомола.С 2010 года является членом Бюро Комитета Хакасского регионального отделения (ХРО) КПРФ.С 2011 года работал юрисконсультом в газете "Правда Хакасии", руководителем юридической службы ХРО КПРФ.В 2011-2013 годах входил в Избирательную комиссию Хакасии с правом решающего голоса.В 2013-2018 годах – депутат Совета депутатов города Абакана пятого созыва. В 2014 году Коновалов был избран первым секретарем Абаканского отделения ХРО КПРФ, в 2015 году – вторым секретарем ХРО КПРФ.В 2018 году Коновалов был избран первым секретарем ХРО КПРФ. В сентябре 2018 года был избран депутатом Верховного совета Хакасии седьмого созыва. Входил в состав комитета по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку. 9 сентября 2018 года на выборах главы Хакасии Валентин Коновалов набрал 44,81% голосов и прошел во второй тур. После того, как другие кандидаты сняли свои кандидатуры, Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы Хакасии. 11 ноября 2018 года во втором туре выборов избран главой Республики Хакасия, получив поддержку 57,57% голосовавших. 15 ноября 2018 года вступил в должность главы Хакасии. 11 сентября 2023 года Валентин Коновалов победил на выборах главы региона с 63,14% голосов. Член Центрального комитета КПРФ. Член совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Валентин Коновалов женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

республика хакасия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

политика, справки, валентин коновалов, кпрф, республика хакасия, единый день голосования в россии — 2023