Валерий Гальченко возглавит делегацию ЦИК в Хакасии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии РФ Валерий Гальченко возглавит делегацию членов ЦИК, которая поедет в ближайшее время в Хакасию, чтобы проследить за подготовкой и проведением второго тура выборов главы региона, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев на заседании.

"Мне кажется, есть необходимость предложить Валерию Гальченко, как куратору региона, выехать в республику, дополнительно проанализировать ситуацию и помочь избирательной комиссии республики и дальше проводить работу в четком соответствии с законодательством", — сказал Булаев на заседании Центризбиркома.

Вместе с Гальченко в Хакасию также отправятся сотрудники аппарата ЦИК, которые недавно уже проводили там проверку в связи с обращениями кандидата на пост главы республики Валентина Коновалова и его доверенных лиц.

Ранее выдвинутый КПРФ Валентин Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы Хакасии, второй тур выборов назначен на 11 ноября. В первом туре 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов, призвав и Коновалова отказаться от участия.