Памфилова не исключила финансовую ответственность Зимина за перенос выборов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что если решение Виктора Зимина не участвовать во втором туре выборов главы Хакасии не подкреплено уважительной причиной, то есть основание востребовать с него средства за перенос голосования.

"Если кандидат принимает такое решение, оно должно быть обосновано. Должна быть серьезная причина. В ином случае придётся, есть основания востребовать (средства), чтобы финансирование проходило за счёт отказывающейся стороны, если это неуважительная причина", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

"Губернатор Хакасии Зимин буквально в самый последний момент отказался… Причина — по состоянию здоровья, но логично было бы предположить, раз здоровье не позволяет участвовать во втором туре, то, наверно, оно не позволяет продолжать сейчас исполнять обязанности руководителя региона до выборов? Что логически следует. Но ситуация такова, как она есть и в этой ситуации у нас намечено повторное голосование на 7 октября", — добавила она.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов. Кандидатом за кресло губернатора теперь стал выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявшего третье место в первом туре. Выборы назначены на 7 октября. Оппонентом Филягина выступает кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.

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