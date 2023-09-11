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Действующий глава Хакасии Коновалов победил на выборах с 63,14 процента
Действующий глава Хакасии Коновалов победил на выборах с 63,14 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Действующий глава Хакасии Коновалов победил на выборах с 63,14 процента
Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ побеждает на выборах главы региона с 63,14% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:51
2023-09-11T04:51
2023-09-11T04:56
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ побеждает на выборах главы региона с 63,14% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов УИК.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов Коновалов (КПРФ) получил 63,14% голосов избирателей.Михаила Молчанова (ЛДПР) поддержали 14,33% избирателей, Владимира Грудинина ("Коммунисты России") - 11,96%.
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Политика, КПРФ, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Валентин Коновалов, ЛДПР, Коммунисты России
Действующий глава Хакасии Коновалов победил на выборах с 63,14 процента
ЦИК: действующий глава Хакасии Коновалов победил на выборах с 63,14% голосов