https://ria.ru/20230911/vybory-1895445363.html

Действующий глава Хакасии Коновалов победил на выборах с 63,14 процента

Действующий глава Хакасии Коновалов победил на выборах с 63,14 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Действующий глава Хакасии Коновалов победил на выборах с 63,14 процента

Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ побеждает на выборах главы региона с 63,14% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100%... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:51

2023-09-11T04:51

2023-09-11T04:56

политика

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цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ побеждает на выборах главы региона с 63,14% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов УИК.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов Коновалов (КПРФ) получил 63,14% голосов избирателей.Михаила Молчанова (ЛДПР) поддержали 14,33% избирателей, Владимира Грудинина ("Коммунисты России") - 11,96%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, кпрф, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, валентин коновалов, лдпр, коммунисты россии