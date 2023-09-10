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Воронежский губернатор Гусев лидирует на выборах с 66,5 процента голосов

Воронежский губернатор Гусев лидирует на выборах с 66,5 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Воронежский губернатор Гусев лидирует на выборах с 66,5 процента голосов

Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 66,5% голосов избирателей, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:48

2023-09-10T21:48

2023-09-10T21:48

политика

воронежская область

александр гусев (губернатор)

кпрф

игорь борисов

цик рф

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 66,5% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 2,79% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Андрей Рогатнев (КПРФ) – 12,55% голосов, третьим идет Павел Большов (ЛДПР) – 8,09%. Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - За правду") и Игорь Борисов ("Родина") после подсчета 2,79% протоколов набрали 6,82% и 3,99% голосов соответственно.

воронежская область

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политика, воронежская область, александр гусев (губернатор), кпрф, игорь борисов, цик рф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023