https://ria.ru/20230910/vybory-1895395882.html

"Единая Россия" набрала 74,67 процента на выборах в ЛНР

"Единая Россия" набрала 74,67 процента на выборах в ЛНР - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" набрала 74,67 процента на выборах в ЛНР

Партия "Единая Россия" набирает 74,67% голосов избирателей в Народный совет ЛНР после обработки 78,5% протоколов, сообщила на брифинге зампредседателя... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:16

2023-09-10T20:16

2023-09-10T20:21

политика

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

леонид пасечник

единая россия

лдпр

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895389004_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_920603a0a09a9bc926ece2ceec1e5f96.jpg

ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 74,67% голосов избирателей в Народный совет ЛНР после обработки 78,5% протоколов, сообщила на брифинге зампредседателя избирательной комиссии республики Марианна Сумская. "По состоянию на 20.00 обработано 78,5% протоколов. По итогам обработанных протоколов "Единая Россия" - 74,67%, ЛДПР - 9,94%, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 5,67%, партия "Новые люди" - 1,29%, КПРФ - 7,52%", - сказала Сумская. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава ЛНР также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, леонид пасечник, единая россия, лдпр, кпрф