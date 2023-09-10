https://ria.ru/20230910/vybory-1895330692.html
Носов лидирует на выборах главы Магаданской области
Носов лидирует на выборах главы Магаданской области - РИА Новости, 10.09.2023
Носов лидирует на выборах главы Магаданской области
Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 68,57%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:05
2023-09-10T14:05
2023-09-10T14:15
политика
цик рф
единый день голосования в россии
сергей носов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 68,57%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 4,30% протоколов.Кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Олег Прикоки набирает 7,30%, Роман Исаев (ЛДПР) - 8,77%, Сергей Гончаренко (КПРФ) - 13,02%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895327072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, цик рф, единый день голосования в россии, сергей носов
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России, Сергей Носов
Носов лидирует на выборах главы Магаданской области
Носов лидирует на выборах главы Магаданской области с 68,57 процента голосов