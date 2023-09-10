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Носов лидирует на выборах главы Магаданской области - РИА Новости, 10.09.2023
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14:05 10.09.2023 (обновлено: 14:15 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895330692.html
Носов лидирует на выборах главы Магаданской области
Носов лидирует на выборах главы Магаданской области - РИА Новости, 10.09.2023
Носов лидирует на выборах главы Магаданской области
Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 68,57%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:05
2023-09-10T14:15
политика
цик рф
единый день голосования в россии
сергей носов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 68,57%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 4,30% протоколов.Кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Олег Прикоки набирает 7,30%, Роман Исаев (ЛДПР) - 8,77%, Сергей Гончаренко (КПРФ) - 13,02%.
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политика, цик рф, единый день голосования в россии, сергей носов
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России, Сергей Носов
Носов лидирует на выборах главы Магаданской области

Носов лидирует на выборах главы Магаданской области с 68,57 процента голосов

© Фото : Правительство Магаданской областиГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : Правительство Магаданской области
Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 68,57%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 4,30% протоколов.
Кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Олег Прикоки набирает 7,30%, Роман Исаев (ЛДПР) - 8,77%, Сергей Гончаренко (КПРФ) - 13,02%.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
13:50
 
ПолитикаЦИК РФЕдиный день голосования в РоссииСергей Носов
 
 
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