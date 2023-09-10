https://ria.ru/20230910/vybory-1895330692.html

Носов лидирует на выборах главы Магаданской области

Носов лидирует на выборах главы Магаданской области - РИА Новости, 10.09.2023

Носов лидирует на выборах главы Магаданской области

Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 68,57%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:05

2023-09-10T14:05

2023-09-10T14:15

политика

цик рф

единый день голосования в россии

сергей носов

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 68,57%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 4,30% протоколов.Кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Олег Прикоки набирает 7,30%, Роман Исаев (ЛДПР) - 8,77%, Сергей Гончаренко (КПРФ) - 13,02%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895327072.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, цик рф, единый день голосования в россии, сергей носов