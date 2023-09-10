https://ria.ru/20230910/priamure-1895346113.html
Амурская область подпишет на ВЭФ более 20 соглашений на 150 млрд рублей
Амурская область подпишет на ВЭФ более 20 соглашений на 150 млрд рублей - РИА Новости, 10.09.2023
Амурская область подпишет на ВЭФ более 20 соглашений на 150 млрд рублей
РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:29
2023-09-10T15:29
2023-09-10T15:32
амурская область
интервью
вэф-2023
амурская область
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895345126_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_713d4fb46fcb52fd082ca77de48c0c65.jpg
Амурская область планирует заключить на полях Восточного экономического форума более 20 крупных соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Для области участие в ВЭФ - одно из главных событий в экономической жизни региона, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой заместитель председателя правительства области Павел Пузанов.- Павел Игоревич, какая программа у делегации Амурской области на ВЭФ? В каких мероприятиях вы участвуете и какие проекты представите?- Наша повестка дня на форуме уже активно началась с международной темы. Мы подписали соглашение с китайской корпорацией "Сюань Юань", которая планирует реализовать в Благовещенском районе проект индустриально-логистического парка с технологическим уклоном. Инвестиции в проект составят до 10 миллиардов рублей.Кроме того, у нас насыщенная повестка по линии инфраструктурных решений. Это, конечно же, ключевая сессия по защите мастер-планов. Губернатор области Василий Орлов представит мастер-план административного центра региона - города Благовещенска. С этим проектом связано несколько крупных точек развития. Это развитие намывной территории набережной реки Амур "Золотая миля". Про этот проект многие уже слышали, сейчас он обретает свои контуры. Продолжается строительство канатной дороги. На форуме мы представим проект строительства многофункционального конгрессно-выставочного комплекса рядом с канатной дорогой. Уже сегодня ГК "Регион" представила проект возведения пятизвездочного отеля на набережной реки Амур, фасадная часть которого будет прямо напротив города Хэйхэ.- Какие проекты будут представлены в добывающей отрасли?- Добыча полезных ископаемых - это наша флагманская отрасль, системообразующая в валовом региональном продукте. Мы подпишем соглашение с компанией Highland Gold о разработке медно-никелевого месторождения Кун-Манье. Это существенные инвестиции, порядка 70 миллиардов рублей.Кроме того, мы запустим несколько производств. Буквально на днях состоится запуск нового СПГ-завода, о котором мы говорили всего полтора-два года назад на ВЭФ. А сейчас уже даем старт этому важному проекту. Это второй этап развития нашего газохимического кластера. СПГ дает возможность автономной газификации мазутных котельных, это развитие аграрного сектора, СПГ используется, в том числе, и в зерновых сушильных комплексах. В продолжение темы сельского хозяйства напомню, что Дальневосточный МЭЗ ГК "Содружество" представил на форуме проект нового мощного завода по переработке сои на 1 миллион тонн. По сути, это будет один из крупнейших не только в России, но и в Европе таких предприятий. Наш губернатор поставил стратегическую задачу - более 70% сои выращивать и перерабатывать в Амурской области.- Куда Амурская область будет поставлять такие объемы сои?- Это внутренний российский рынок, а также страны АТР, Китай. Этот завод сможет перерабатывать сою и рапс, у нас появится новый рынок севооборотов, масла, шрот, в том числе и для животноводства. Развиваются молочные фермы, нужна кормовая база и нам, и нашим соседям, в том числе Якутии. Поэтому это будет очень важное производство.Также стоит отметить ряд инфраструктурных объектов в рамках нашей работы на ВЭФ. Мы с китайской стороной продолжаем работу по созданию нового железнодорожного моста Джалинда—Мохэ. Это связь северных территорий. Уезд Мохэ - это самый север Китая, расположен он напротив российского села Джалинда Амурской области. Уже собрана финансовая модель проекта, понятны участники, сейчас ищем форму обеспечения финансового закрытия данного проекта. По новому мосту за год можно будет перевезти от 20 до 40 миллионов тонн. Это, в том числе, большая грузовая база Якутии, севера Амурской области, перспективная как на экспорт, так и на импорт китайской продукции в Россию.- А кто будет инвестором в строительство моста?- Рассматривается консорциум инвесторов. Думаю, в ближайшее время мы уже сможем говорить о конкретике и анонсировать сроки, этапы по данному проекту.В целом, если говорить о цифрах, мы ожидаем на ВЭФ заключения более 20 крупных соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей, в том числе в энергетике. Например, это соглашение с En+ Group и с китайской компанией China Power по созданию ветропарка. Солнечная генерация у нас уже появляется, началась реализация проекта в примостовой зоне реки Амур. Теперь хотим ветропарк. В следующем году планируем провести исследование, поставить пробную мачту-вышку, а затем компании уже примут решение о старте реализации проекта.Планов много. Конечно, важной частью нашей работы на ВЭФ остается повестка развития социальной сферы, наших городов. Будем предлагать новые решения, в том числе и по ДВ-концессии, по Дальневосточному кварталу. Наша команда готова по всем направлениям.- По данным правительства региона, турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, регион вошел в десятку лидеров по России. Рассчитываете ли вы на дальнейший рост туристического интереса? Чем привлекает российских и иностранных туристов Амурская область и какие планы по развитию этого сектора?- Действительно, свежая статистика с четкими геоданными въездов туристов в Амурскую область от наших туркомпаний показывает рост турпотока на 24%. Это связано в открытием границ, с развитием деловой активности в регионе. Если говорить о деловой активности, это более 2 триллионов рублей инвестиций, крупнейшие предприятия. Мы за прошлый год и в предшествующие годы пандемии проработали наш акселератор промышленного туризма. Это программа посещения главных индустриальных предприятий региона. Видим большой рост интереса к посещению космодрома "Восточный", группы едут со всей России. Мы второй год подряд проводим марафон, который начинается прямо со стартового комплекса. Как только мы объявили этот марафон для атлетов, практически за полтора часа был заполнен весь слот участников. Со всей России к нам приехали гости. Намерены такую практику продолжать.- Китайские туристические группы стали активнее приезжать в регион после подписания соглашения о безвизовых поездках? Когда турпоток из Китая сможет вернуться к допандемийному уровню?- После решения о безвизе для туристических групп, наш пункт пропуска оживает. Не только жители Амурской области хотят посетить Китай, но и наши соседи отправляются в комплексные групповые туры. Туризм - это самая интегрированная область экономики. База – это создать инфраструктуру. Мы в этом году начали строительство нового международного терминала аэропорта. Рассчитываем, что в следующем году будет достроен пункт пассажирского пропуска на мосту, то есть не только пункт пропуска с грузами. Сейчас по линии межправкомиссий и ведомств Китая и России ведем переговоры по автомобильному туризму, наши и китайские граждане смогут на личном автомобиле заезжать в зоны, определённые этим соглашением. Это работа системная. В 2025 году планируем запуск канатной дороги, когда за пять минут любой житель нашей страны и гость Благовещенска сможет съездить в Китай, погулять по набережной, закрыть сделку, поесть в китайском ресторане и вернуться в Благовещенск. Аналогичная возможность будет и у китайских туристов.Еще один интересный вариант мы прорабатываем по связи аэропортов Благовещенска и Хэйхэ. Расстояние между двумя транспортными хабами не более 30 километров. Сейчас мы видим тенденцию, когда жители нашей страны переезжают в Хэйхэ, пользуются инфраструктурой китайской сети аэропортов, доезжают по скоростной железнодорожной ветке до Харбина и посещают далее страны АТР или юг Китая. Тоже самое с нашей стороны мы планируем сделать для наших соседей: для увеличения потока китайских туристов на Дальний Восток, на Байкал, в центральную часть России. Благовещенск — это форпост и одновременно ворота в Россию.
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, вэф-2023, амурская область
Амурская область, Интервью, ВЭФ-2023, Амурская область
Амурская область планирует заключить на полях Восточного экономического форума более 20 крупных соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Для области участие в ВЭФ - одно из главных событий в экономической жизни региона, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой заместитель председателя правительства области Павел Пузанов.
- Павел Игоревич, какая программа у делегации Амурской области на ВЭФ? В каких мероприятиях вы участвуете и какие проекты представите?
- Наша повестка дня на форуме уже активно началась с международной темы. Мы подписали соглашение с китайской корпорацией "Сюань Юань", которая планирует реализовать в Благовещенском районе
проект индустриально-логистического парка с технологическим уклоном. Инвестиции в проект составят до 10 миллиардов рублей.
Кроме того, у нас насыщенная повестка по линии инфраструктурных решений. Это, конечно же, ключевая сессия по защите мастер-планов. Губернатор области Василий Орлов
представит мастер-план административного центра региона - города Благовещенска
. С этим проектом связано несколько крупных точек развития. Это развитие намывной территории набережной реки Амур
"Золотая миля". Про этот проект многие уже слышали, сейчас он обретает свои контуры. Продолжается строительство канатной дороги. На форуме мы представим проект строительства многофункционального конгрессно-выставочного комплекса рядом с канатной дорогой. Уже сегодня ГК "Регион" представила проект возведения пятизвездочного отеля на набережной реки Амур, фасадная часть которого будет прямо напротив города Хэйхэ
.
Открытие Восточного экономического форума
Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.
1 из 20
Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.
2 из 20
Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.
3 из 20
Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.
4 из 20
На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.
5 из 20
Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
6 из 20
Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.
7 из 20
Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.
8 из 20
Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.
9 из 20
Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.
10 из 20
Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".
11 из 20
Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ
12 из 20
В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".
13 из 20
Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.
14 из 20
Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".
15 из 20
Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.
16 из 20
В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.
17 из 20
Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
18 из 20
На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.
19 из 20
Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.
20 из 20
Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.
1 из 20
Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.
2 из 20
Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.
3 из 20
Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.
4 из 20
На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.
5 из 20
Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
6 из 20
Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.
7 из 20
Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.
8 из 20
Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.
9 из 20
Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.
10 из 20
Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".
11 из 20
Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ
12 из 20
В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".
13 из 20
Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.
14 из 20
Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".
15 из 20
Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.
16 из 20
В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.
17 из 20
Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
18 из 20
На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.
19 из 20
Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.
20 из 20
- Какие проекты будут представлены в добывающей отрасли?
- Добыча полезных ископаемых - это наша флагманская отрасль, системообразующая в валовом региональном продукте. Мы подпишем соглашение с компанией Highland Gold о разработке медно-никелевого месторождения Кун-Манье. Это существенные инвестиции, порядка 70 миллиардов рублей.
Кроме того, мы запустим несколько производств. Буквально на днях состоится запуск нового СПГ-завода, о котором мы говорили всего полтора-два года назад на ВЭФ. А сейчас уже даем старт этому важному проекту. Это второй этап развития нашего газохимического кластера. СПГ дает возможность автономной газификации мазутных котельных, это развитие аграрного сектора, СПГ используется, в том числе, и в зерновых сушильных комплексах. В продолжение темы сельского хозяйства напомню, что Дальневосточный МЭЗ ГК "Содружество
" представил на форуме проект нового мощного завода по переработке сои на 1 миллион тонн. По сути, это будет один из крупнейших не только в России
, но и в Европе
таких предприятий. Наш губернатор поставил стратегическую задачу - более 70% сои выращивать и перерабатывать в Амурской области.
- Куда Амурская область будет поставлять такие объемы сои?
- Это внутренний российский рынок, а также страны АТР
, Китай
. Этот завод сможет перерабатывать сою и рапс, у нас появится новый рынок севооборотов, масла, шрот, в том числе и для животноводства. Развиваются молочные фермы, нужна кормовая база и нам, и нашим соседям, в том числе Якутии. Поэтому это будет очень важное производство.
Также стоит отметить ряд инфраструктурных объектов в рамках нашей работы на ВЭФ. Мы с китайской стороной продолжаем работу по созданию нового железнодорожного моста Джалинда—Мохэ. Это связь северных территорий. Уезд Мохэ - это самый север Китая, расположен он напротив российского села Джалинда Амурской области. Уже собрана финансовая модель проекта, понятны участники, сейчас ищем форму обеспечения финансового закрытия данного проекта. По новому мосту за год можно будет перевезти от 20 до 40 миллионов тонн. Это, в том числе, большая грузовая база Якутии, севера Амурской области, перспективная как на экспорт, так и на импорт китайской продукции в Россию.
- А кто будет инвестором в строительство моста?
- Рассматривается консорциум инвесторов. Думаю, в ближайшее время мы уже сможем говорить о конкретике и анонсировать сроки, этапы по данному проекту.
В целом, если говорить о цифрах, мы ожидаем на ВЭФ заключения более 20 крупных соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей, в том числе в энергетике. Например, это соглашение с En+ Group и с китайской компанией China Power по созданию ветропарка. Солнечная генерация у нас уже появляется, началась реализация проекта в примостовой зоне реки Амур. Теперь хотим ветропарк. В следующем году планируем провести исследование, поставить пробную мачту-вышку, а затем компании уже примут решение о старте реализации проекта.
Планов много. Конечно, важной частью нашей работы на ВЭФ остается повестка развития социальной сферы, наших городов. Будем предлагать новые решения, в том числе и по ДВ-концессии, по Дальневосточному кварталу. Наша команда готова по всем направлениям.
- По данным правительства региона, турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, регион вошел в десятку лидеров по России. Рассчитываете ли вы на дальнейший рост туристического интереса? Чем привлекает российских и иностранных туристов Амурская область и какие планы по развитию этого сектора?
- Действительно, свежая статистика с четкими геоданными въездов туристов в Амурскую область от наших туркомпаний показывает рост турпотока на 24%. Это связано в открытием границ, с развитием деловой активности в регионе. Если говорить о деловой активности, это более 2 триллионов рублей инвестиций, крупнейшие предприятия. Мы за прошлый год и в предшествующие годы пандемии проработали наш акселератор промышленного туризма. Это программа посещения главных индустриальных предприятий региона. Видим большой рост интереса к посещению космодрома "Восточный", группы едут со всей России. Мы второй год подряд проводим марафон, который начинается прямо со стартового комплекса. Как только мы объявили этот марафон для атлетов, практически за полтора часа был заполнен весь слот участников. Со всей России к нам приехали гости. Намерены такую практику продолжать.
- Китайские туристические группы стали активнее приезжать в регион после подписания соглашения о безвизовых поездках? Когда турпоток из Китая сможет вернуться к допандемийному уровню?
- После решения о безвизе для туристических групп, наш пункт пропуска оживает. Не только жители Амурской области хотят посетить Китай, но и наши соседи отправляются в комплексные групповые туры. Туризм - это самая интегрированная область экономики. База – это создать инфраструктуру. Мы в этом году начали строительство нового международного терминала аэропорта. Рассчитываем, что в следующем году будет достроен пункт пассажирского пропуска на мосту, то есть не только пункт пропуска с грузами. Сейчас по линии межправкомиссий и ведомств Китая и России ведем переговоры по автомобильному туризму, наши и китайские граждане смогут на личном автомобиле заезжать в зоны, определённые этим соглашением. Это работа системная. В 2025 году планируем запуск канатной дороги, когда за пять минут любой житель нашей страны и гость Благовещенска сможет съездить в Китай, погулять по набережной, закрыть сделку, поесть в китайском ресторане и вернуться в Благовещенск. Аналогичная возможность будет и у китайских туристов.
Еще один интересный вариант мы прорабатываем по связи аэропортов Благовещенска и Хэйхэ. Расстояние между двумя транспортными хабами не более 30 километров. Сейчас мы видим тенденцию, когда жители нашей страны переезжают в Хэйхэ, пользуются инфраструктурой китайской сети аэропортов, доезжают по скоростной железнодорожной ветке до Харбина
и посещают далее страны АТР или юг Китая. Тоже самое с нашей стороны мы планируем сделать для наших соседей: для увеличения потока китайских туристов на Дальний Восток
, на Байкал
, в центральную часть России. Благовещенск — это форпост и одновременно ворота в Россию.
Восточный экономический форум — 2023. День первый
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
1 из 20
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
2 из 20
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
3 из 20
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
4 из 20
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
5 из 20
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
6 из 20
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
7 из 20
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
8 из 20
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
9 из 20
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
10 из 20
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
11 из 20
Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.
12 из 20
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
13 из 20
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
14 из 20
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
15 из 20
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
16 из 20
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
17 из 20
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
18 из 20
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
19 из 20
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
20 из 20
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
1 из 20
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
2 из 20
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
3 из 20
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
4 из 20
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
5 из 20
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
6 из 20
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
7 из 20
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
8 из 20
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
9 из 20
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
10 из 20
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
11 из 20
Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.
12 из 20
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
13 из 20
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
14 из 20
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
15 из 20
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
16 из 20
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
17 из 20
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
18 из 20
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
19 из 20
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
20 из 20