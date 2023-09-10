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Амурская область подпишет на ВЭФ более 20 соглашений на 150 млрд рублей - РИА Новости, 10.09.2023
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Амурская область
Амурская область
 
15:29 10.09.2023 (обновлено: 15:32 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/priamure-1895346113.html
Амурская область подпишет на ВЭФ более 20 соглашений на 150 млрд рублей
Амурская область подпишет на ВЭФ более 20 соглашений на 150 млрд рублей - РИА Новости, 10.09.2023
Амурская область подпишет на ВЭФ более 20 соглашений на 150 млрд рублей
РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:29
2023-09-10T15:32
амурская область
интервью
вэф-2023
амурская область
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Амурская область планирует заключить на полях Восточного экономического форума более 20 крупных соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Для области участие в ВЭФ - одно из главных событий в экономической жизни региона, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой заместитель председателя правительства области Павел Пузанов.- Павел Игоревич, какая программа у делегации Амурской области на ВЭФ? В каких мероприятиях вы участвуете и какие проекты представите?- Наша повестка дня на форуме уже активно началась с международной темы. Мы подписали соглашение с китайской корпорацией "Сюань Юань", которая планирует реализовать в Благовещенском районе проект индустриально-логистического парка с технологическим уклоном. Инвестиции в проект составят до 10 миллиардов рублей.Кроме того, у нас насыщенная повестка по линии инфраструктурных решений. Это, конечно же, ключевая сессия по защите мастер-планов. Губернатор области Василий Орлов представит мастер-план административного центра региона - города Благовещенска. С этим проектом связано несколько крупных точек развития. Это развитие намывной территории набережной реки Амур "Золотая миля". Про этот проект многие уже слышали, сейчас он обретает свои контуры. Продолжается строительство канатной дороги. На форуме мы представим проект строительства многофункционального конгрессно-выставочного комплекса рядом с канатной дорогой. Уже сегодня ГК "Регион" представила проект возведения пятизвездочного отеля на набережной реки Амур, фасадная часть которого будет прямо напротив города Хэйхэ.- Какие проекты будут представлены в добывающей отрасли?- Добыча полезных ископаемых - это наша флагманская отрасль, системообразующая в валовом региональном продукте. Мы подпишем соглашение с компанией Highland Gold о разработке медно-никелевого месторождения Кун-Манье. Это существенные инвестиции, порядка 70 миллиардов рублей.Кроме того, мы запустим несколько производств. Буквально на днях состоится запуск нового СПГ-завода, о котором мы говорили всего полтора-два года назад на ВЭФ. А сейчас уже даем старт этому важному проекту. Это второй этап развития нашего газохимического кластера. СПГ дает возможность автономной газификации мазутных котельных, это развитие аграрного сектора, СПГ используется, в том числе, и в зерновых сушильных комплексах. В продолжение темы сельского хозяйства напомню, что Дальневосточный МЭЗ ГК "Содружество" представил на форуме проект нового мощного завода по переработке сои на 1 миллион тонн. По сути, это будет один из крупнейших не только в России, но и в Европе таких предприятий. Наш губернатор поставил стратегическую задачу - более 70% сои выращивать и перерабатывать в Амурской области.- Куда Амурская область будет поставлять такие объемы сои?- Это внутренний российский рынок, а также страны АТР, Китай. Этот завод сможет перерабатывать сою и рапс, у нас появится новый рынок севооборотов, масла, шрот, в том числе и для животноводства. Развиваются молочные фермы, нужна кормовая база и нам, и нашим соседям, в том числе Якутии. Поэтому это будет очень важное производство.Также стоит отметить ряд инфраструктурных объектов в рамках нашей работы на ВЭФ. Мы с китайской стороной продолжаем работу по созданию нового железнодорожного моста Джалинда—Мохэ. Это связь северных территорий. Уезд Мохэ - это самый север Китая, расположен он напротив российского села Джалинда Амурской области. Уже собрана финансовая модель проекта, понятны участники, сейчас ищем форму обеспечения финансового закрытия данного проекта. По новому мосту за год можно будет перевезти от 20 до 40 миллионов тонн. Это, в том числе, большая грузовая база Якутии, севера Амурской области, перспективная как на экспорт, так и на импорт китайской продукции в Россию.- А кто будет инвестором в строительство моста?- Рассматривается консорциум инвесторов. Думаю, в ближайшее время мы уже сможем говорить о конкретике и анонсировать сроки, этапы по данному проекту.В целом, если говорить о цифрах, мы ожидаем на ВЭФ заключения более 20 крупных соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей, в том числе в энергетике. Например, это соглашение с En+ Group и с китайской компанией China Power по созданию ветропарка. Солнечная генерация у нас уже появляется, началась реализация проекта в примостовой зоне реки Амур. Теперь хотим ветропарк. В следующем году планируем провести исследование, поставить пробную мачту-вышку, а затем компании уже примут решение о старте реализации проекта.Планов много. Конечно, важной частью нашей работы на ВЭФ остается повестка развития социальной сферы, наших городов. Будем предлагать новые решения, в том числе и по ДВ-концессии, по Дальневосточному кварталу. Наша команда готова по всем направлениям.- По данным правительства региона, турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, регион вошел в десятку лидеров по России. Рассчитываете ли вы на дальнейший рост туристического интереса? Чем привлекает российских и иностранных туристов Амурская область и какие планы по развитию этого сектора?- Действительно, свежая статистика с четкими геоданными въездов туристов в Амурскую область от наших туркомпаний показывает рост турпотока на 24%. Это связано в открытием границ, с развитием деловой активности в регионе. Если говорить о деловой активности, это более 2 триллионов рублей инвестиций, крупнейшие предприятия. Мы за прошлый год и в предшествующие годы пандемии проработали наш акселератор промышленного туризма. Это программа посещения главных индустриальных предприятий региона. Видим большой рост интереса к посещению космодрома "Восточный", группы едут со всей России. Мы второй год подряд проводим марафон, который начинается прямо со стартового комплекса. Как только мы объявили этот марафон для атлетов, практически за полтора часа был заполнен весь слот участников. Со всей России к нам приехали гости. Намерены такую практику продолжать.- Китайские туристические группы стали активнее приезжать в регион после подписания соглашения о безвизовых поездках? Когда турпоток из Китая сможет вернуться к допандемийному уровню?- После решения о безвизе для туристических групп, наш пункт пропуска оживает. Не только жители Амурской области хотят посетить Китай, но и наши соседи отправляются в комплексные групповые туры. Туризм - это самая интегрированная область экономики. База – это создать инфраструктуру. Мы в этом году начали строительство нового международного терминала аэропорта. Рассчитываем, что в следующем году будет достроен пункт пассажирского пропуска на мосту, то есть не только пункт пропуска с грузами. Сейчас по линии межправкомиссий и ведомств Китая и России ведем переговоры по автомобильному туризму, наши и китайские граждане смогут на личном автомобиле заезжать в зоны, определённые этим соглашением. Это работа системная. В 2025 году планируем запуск канатной дороги, когда за пять минут любой житель нашей страны и гость Благовещенска сможет съездить в Китай, погулять по набережной, закрыть сделку, поесть в китайском ресторане и вернуться в Благовещенск. Аналогичная возможность будет и у китайских туристов.Еще один интересный вариант мы прорабатываем по связи аэропортов Благовещенска и Хэйхэ. Расстояние между двумя транспортными хабами не более 30 километров. Сейчас мы видим тенденцию, когда жители нашей страны переезжают в Хэйхэ, пользуются инфраструктурой китайской сети аэропортов, доезжают по скоростной железнодорожной ветке до Харбина и посещают далее страны АТР или юг Китая. Тоже самое с нашей стороны мы планируем сделать для наших соседей: для увеличения потока китайских туристов на Дальний Восток, на Байкал, в центральную часть России. Благовещенск — это форпост и одновременно ворота в Россию.
амурская область
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Ольга Фомченкова
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интервью, вэф-2023, амурская область
Амурская область, Интервью, ВЭФ-2023, Амурская область

Амурская область подпишет на ВЭФ более 20 соглашений на 150 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Пузанов, заместитель председателя Правительства Амурской области, на ВЭФ-2023
Павел Пузанов, заместитель председателя Правительства Амурской области, на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Павел Пузанов, заместитель председателя Правительства Амурской области, на ВЭФ-2023
Читать ria.ru в
Амурская область планирует заключить на полях Восточного экономического форума более 20 крупных соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Для области участие в ВЭФ - одно из главных событий в экономической жизни региона, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой заместитель председателя правительства области Павел Пузанов.
- Павел Игоревич, какая программа у делегации Амурской области на ВЭФ? В каких мероприятиях вы участвуете и какие проекты представите?
- Наша повестка дня на форуме уже активно началась с международной темы. Мы подписали соглашение с китайской корпорацией "Сюань Юань", которая планирует реализовать в Благовещенском районе проект индустриально-логистического парка с технологическим уклоном. Инвестиции в проект составят до 10 миллиардов рублей.
Кроме того, у нас насыщенная повестка по линии инфраструктурных решений. Это, конечно же, ключевая сессия по защите мастер-планов. Губернатор области Василий Орлов представит мастер-план административного центра региона - города Благовещенска. С этим проектом связано несколько крупных точек развития. Это развитие намывной территории набережной реки Амур "Золотая миля". Про этот проект многие уже слышали, сейчас он обретает свои контуры. Продолжается строительство канатной дороги. На форуме мы представим проект строительства многофункционального конгрессно-выставочного комплекса рядом с канатной дорогой. Уже сегодня ГК "Регион" представила проект возведения пятизвездочного отеля на набережной реки Амур, фасадная часть которого будет прямо напротив города Хэйхэ.
Открытие Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Александр Вильф
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6 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ

Стенд транспортной компании Fesco на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".

Павильон Дом сокола на выставке Улица Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2023

В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.

Церемония открытия выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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18 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.

Стенд агентства РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 20

Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 20

Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20

На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
6 из 20

Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 20

Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 20

Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 20

Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
13 из 20

Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20

Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20

В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 20

На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
19 из 20

Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
- Какие проекты будут представлены в добывающей отрасли?
- Добыча полезных ископаемых - это наша флагманская отрасль, системообразующая в валовом региональном продукте. Мы подпишем соглашение с компанией Highland Gold о разработке медно-никелевого месторождения Кун-Манье. Это существенные инвестиции, порядка 70 миллиардов рублей.
Кроме того, мы запустим несколько производств. Буквально на днях состоится запуск нового СПГ-завода, о котором мы говорили всего полтора-два года назад на ВЭФ. А сейчас уже даем старт этому важному проекту. Это второй этап развития нашего газохимического кластера. СПГ дает возможность автономной газификации мазутных котельных, это развитие аграрного сектора, СПГ используется, в том числе, и в зерновых сушильных комплексах. В продолжение темы сельского хозяйства напомню, что Дальневосточный МЭЗ ГК "Содружество" представил на форуме проект нового мощного завода по переработке сои на 1 миллион тонн. По сути, это будет один из крупнейших не только в России, но и в Европе таких предприятий. Наш губернатор поставил стратегическую задачу - более 70% сои выращивать и перерабатывать в Амурской области.
- Куда Амурская область будет поставлять такие объемы сои?
- Это внутренний российский рынок, а также страны АТР, Китай. Этот завод сможет перерабатывать сою и рапс, у нас появится новый рынок севооборотов, масла, шрот, в том числе и для животноводства. Развиваются молочные фермы, нужна кормовая база и нам, и нашим соседям, в том числе Якутии. Поэтому это будет очень важное производство.
Также стоит отметить ряд инфраструктурных объектов в рамках нашей работы на ВЭФ. Мы с китайской стороной продолжаем работу по созданию нового железнодорожного моста Джалинда—Мохэ. Это связь северных территорий. Уезд Мохэ - это самый север Китая, расположен он напротив российского села Джалинда Амурской области. Уже собрана финансовая модель проекта, понятны участники, сейчас ищем форму обеспечения финансового закрытия данного проекта. По новому мосту за год можно будет перевезти от 20 до 40 миллионов тонн. Это, в том числе, большая грузовая база Якутии, севера Амурской области, перспективная как на экспорт, так и на импорт китайской продукции в Россию.
- А кто будет инвестором в строительство моста?
- Рассматривается консорциум инвесторов. Думаю, в ближайшее время мы уже сможем говорить о конкретике и анонсировать сроки, этапы по данному проекту.
В целом, если говорить о цифрах, мы ожидаем на ВЭФ заключения более 20 крупных соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей, в том числе в энергетике. Например, это соглашение с En+ Group и с китайской компанией China Power по созданию ветропарка. Солнечная генерация у нас уже появляется, началась реализация проекта в примостовой зоне реки Амур. Теперь хотим ветропарк. В следующем году планируем провести исследование, поставить пробную мачту-вышку, а затем компании уже примут решение о старте реализации проекта.
Планов много. Конечно, важной частью нашей работы на ВЭФ остается повестка развития социальной сферы, наших городов. Будем предлагать новые решения, в том числе и по ДВ-концессии, по Дальневосточному кварталу. Наша команда готова по всем направлениям.
- По данным правительства региона, турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, регион вошел в десятку лидеров по России. Рассчитываете ли вы на дальнейший рост туристического интереса? Чем привлекает российских и иностранных туристов Амурская область и какие планы по развитию этого сектора?
- Действительно, свежая статистика с четкими геоданными въездов туристов в Амурскую область от наших туркомпаний показывает рост турпотока на 24%. Это связано в открытием границ, с развитием деловой активности в регионе. Если говорить о деловой активности, это более 2 триллионов рублей инвестиций, крупнейшие предприятия. Мы за прошлый год и в предшествующие годы пандемии проработали наш акселератор промышленного туризма. Это программа посещения главных индустриальных предприятий региона. Видим большой рост интереса к посещению космодрома "Восточный", группы едут со всей России. Мы второй год подряд проводим марафон, который начинается прямо со стартового комплекса. Как только мы объявили этот марафон для атлетов, практически за полтора часа был заполнен весь слот участников. Со всей России к нам приехали гости. Намерены такую практику продолжать.
- Китайские туристические группы стали активнее приезжать в регион после подписания соглашения о безвизовых поездках? Когда турпоток из Китая сможет вернуться к допандемийному уровню?
- После решения о безвизе для туристических групп, наш пункт пропуска оживает. Не только жители Амурской области хотят посетить Китай, но и наши соседи отправляются в комплексные групповые туры. Туризм - это самая интегрированная область экономики. База – это создать инфраструктуру. Мы в этом году начали строительство нового международного терминала аэропорта. Рассчитываем, что в следующем году будет достроен пункт пассажирского пропуска на мосту, то есть не только пункт пропуска с грузами. Сейчас по линии межправкомиссий и ведомств Китая и России ведем переговоры по автомобильному туризму, наши и китайские граждане смогут на личном автомобиле заезжать в зоны, определённые этим соглашением. Это работа системная. В 2025 году планируем запуск канатной дороги, когда за пять минут любой житель нашей страны и гость Благовещенска сможет съездить в Китай, погулять по набережной, закрыть сделку, поесть в китайском ресторане и вернуться в Благовещенск. Аналогичная возможность будет и у китайских туристов.
Еще один интересный вариант мы прорабатываем по связи аэропортов Благовещенска и Хэйхэ. Расстояние между двумя транспортными хабами не более 30 километров. Сейчас мы видим тенденцию, когда жители нашей страны переезжают в Хэйхэ, пользуются инфраструктурой китайской сети аэропортов, доезжают по скоростной железнодорожной ветке до Харбина и посещают далее страны АТР или юг Китая. Тоже самое с нашей стороны мы планируем сделать для наших соседей: для увеличения потока китайских туристов на Дальний Восток, на Байкал, в центральную часть России. Благовещенск — это форпост и одновременно ворота в Россию.
Восточный экономический форум — 2023. День первый
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Артисты выступают в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

Журналисты Sky News на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
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4 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

Учебный фрегат Паллада участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

Стенд компании РусГидро на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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9 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

Стенд компании Новатэк на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

Девушки в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

Участницы на стенде Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 20

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 20

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 20

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 20

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 20

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 20

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 20

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 20

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
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