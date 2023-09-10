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Восточный экономический форум — 2023. День первый - РИА Новости, 10.09.2023
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15:00 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/forum-1895323016.html
Восточный экономический форум — 2023. День первый
Восточный экономический форум — 2023. День первый - РИА Новости, 10.09.2023
Восточный экономический форум — 2023. День первый
На территории кампуса ДФУ во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Ключевые события и особенности ВЭФ-2023 — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.09.2023
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На территории кампуса ДФУ во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Ключевые события и особенности ВЭФ-2023 — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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фото, фото, вэф-2023
Фото, ВЭФ-2023

Восточный экономический форум — 2023. День первый

Читать ria.ru в
На территории кампуса ДФУ во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Ключевые события и особенности ВЭФ-2023 — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Артисты выступают в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

Журналисты Sky News на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
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4 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

Учебный фрегат Паллада участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

Стенд компании РусГидро на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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9 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

Стенд компании Новатэк на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

Девушки в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

Участницы на стенде Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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18 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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19 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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