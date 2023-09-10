Открытие Восточного экономического форума

Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.
Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.
Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.
Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.
Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.
Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.
Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.
Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.
На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.
Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.
Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.
Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.
Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.
Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.
Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.
Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.
Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.
Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".
Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".
Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ
Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ
В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".
В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".
Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.
Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.
Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".
Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".
Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.
Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.
В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.
В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.
Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.
На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.
Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.
Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.