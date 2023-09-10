Рейтинг@Mail.ru
Открытие Восточного экономического форума - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/forum-1895284042.html
Открытие Восточного экономического форума
Открытие Восточного экономического форума - РИА Новости, 10.09.2023
Открытие Восточного экономического форума
Во Владивостоке открывается VIII Восточный экономический форум. Он пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:00
2023-09-10T11:00
фото
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895281328_0:0:2681:1508_1920x0_80_0_0_e85041f6b8cedb371d489879eba4cc3f.jpg
Во Владивостоке открывается VIII Восточный экономический форум. Он пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895281328_0:0:2681:2012_1920x0_80_0_0_eedb06ea06d37531447d25e4d39be2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, вэф-2023
Фото, ВЭФ-2023

Открытие Восточного экономического форума

Читать ria.ru в
Во Владивостоке открывается VIII Восточный экономический форум. Он пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили на форуме свои павильоны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Свои экспозиции представили также Минпромторг и Минспорт.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Выставка "Улица Дальнего Востока" после окончания ВЭФ будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

На ВЭФ ожидают представителей десяти стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
6 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости ВЭФ смогут сфотографироваться с одним из символов Дальнего Востока - большим плюшевым белым медведем.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Отдельное внимание на Восточном экономическом форуме уделят бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди них — "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ

Стенд транспортной компании Fesco на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Транспортная компания Fesco представила свой стенд на ВЭФ

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".

Павильон Дом сокола на выставке Улица Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2023

В рамках ВЭФ впервые проводится Международный форум "День сокола".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.

Церемония открытия выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" началась с концертного выступления.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости форума смогут принять участие в сессиях "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Дальний Восток будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Еще один блок на форуме будет посвящен образованию и воспитанию как основе независимости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках деловой программы форума пройдут встречи российских и иностранных делегаций.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

На ВЭФ-2023 ожидается участие делегаций из Индии и Белоруссии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.

Стенд агентства РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Агентство РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
ФотоВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала