Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Пашиняном
Эрдоган намерен провести телефонный разговор с Пашиняном
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести в понедельник переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном по ситуации в Карабахе.
В воскресенье Эрдоган обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.
"Я с высокой вероятностью проведу также разговор с армянским премьером Пашиняном по ситуации в Карабахе в понедельник", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
"Я заявлю ему о том, что выборы в Карабахе неприемлемы для нас, об этом же ранее заявили ряд западных стран", - подчеркнул Эрдоган. Он призвал все стороны в Карабахе к деэскалации.
Так называемый парламент непризнанного Нагорного Карабаха избрал в субботу тайным голосованием новым главой непризнанной территории Самвела Шахраманяна, передало ранее армянское государственное агентство "Арменпресс". Прежний лидер непризнанного Карабаха Араик Арутюнян подал в отставку 1 сентября. МИД Турции уже назвал эти выборы актом, нацеленным на подрыв мирных переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.