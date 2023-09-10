https://ria.ru/20230910/peregovory-1895330073.html

Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Пашиняном

Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Пашиняном - РИА Новости, 10.09.2023

Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести в понедельник переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном по ситуации в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:01

2023-09-10T14:01

2023-09-10T14:14

в мире

нагорный карабах

баку

азербайджан

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

никол пашинян

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести в понедельник переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном по ситуации в Карабахе.В воскресенье Эрдоган обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе."Я с высокой вероятностью проведу также разговор с армянским премьером Пашиняном по ситуации в Карабахе в понедельник", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки"."Я заявлю ему о том, что выборы в Карабахе неприемлемы для нас, об этом же ранее заявили ряд западных стран", - подчеркнул Эрдоган. Он призвал все стороны в Карабахе к деэскалации.ЕС ранее заявил, что не признает "конституционные и правовые рамки", в которых проводилось голосование в непризнанном Нагорном Карабахе, при этом считает важным для карабахских армян "консолидироваться вокруг фактического руководства" для достижения урегулирования с Баку.Так называемый парламент непризнанного Нагорного Карабаха избрал в субботу тайным голосованием новым главой непризнанной территории Самвела Шахраманяна, передало ранее армянское государственное агентство "Арменпресс". Прежний лидер непризнанного Карабаха Араик Арутюнян подал в отставку 1 сентября. МИД Турции уже назвал эти выборы актом, нацеленным на подрыв мирных переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230909/deeskalatsiya-1895159019.html

https://ria.ru/20230910/sammit-1895333042.html

нагорный карабах

баку

азербайджан

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в мире, нагорный карабах, баку, азербайджан, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, никол пашинян