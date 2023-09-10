https://ria.ru/20230910/krestitel-1895050153.html

"Трижды погребенный". Какую загадку оставил Иоанн Креститель

"Трижды погребенный". Какую загадку оставил Иоанн Креститель - РИА Новости, 10.09.2023

"Трижды погребенный". Какую загадку оставил Иоанн Креститель

Православные христиане в понедельник будут вспоминать Усекновение главы Иоанна Предтечи. История этой реликвии туманна: никто точно не знает, где именно она... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:00

2023-09-10T08:00

2023-09-10T08:05

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рим

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные христиане в понедельник будут вспоминать Усекновение главы Иоанна Предтечи. История этой реликвии туманна: никто точно не знает, где именно она хранится сейчас. О величайшей тайне — в материале РИА Новости.По совету материРасхожая шутка археологов: "В мире известны десять голов Иоанна Крестителя, но подлинны из них только три". Доля правды здесь есть — история знаменитой святыни запутана с самого начала. Согласно Евангелию, пророка убили по приказу Ирода Антипы, царя Галилеи, который всегда высоко ценил Иоанна. Однако тот открыто осудил властителя за брак с женой брата — Иродиадой.Разгневанный царь заточил Крестителя в темницу. А супруга, "злобясь на него, желала убить его; но не могла", пока не подвернулся удобный момент. На одном из пиров Саломея, дочь Иродиады, "плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним". И царь разрешил ей просить все, что захочет."Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя", — свидетельствует евангелист Марк.Ирод опечалился, но клятву не нарушил. Позвал оруженосца и повелел исполнить страшную просьбу. Вскоре кровавый дар преподнесли Иродиаде на блюде. По легенде, отрубленная голова продолжала обличать прелюбодеев. Тогда царица в порыве гнева пронзила ее кинжалом.Тело Иоанна похоронили его ученики. А вот что стало с головой, Писание умалчивает. Сохранилось лишь предание о том, что царица спрятала ее во дворце. Однако жена домоправителя по имени Иоанна выкрала голову, поместила в кувшин и тайно погребла на Елеонской горе близ Иерусалима.Спустя десятки лет земли выкупил богатый христианин по имени Иннокентий. Он-то и обнаружил сосуд с реликвией. Это событие вошло в церковный календарь как Первое обретение главы Иоанна Крестителя и отмечается 9 марта. Опасаясь язычников, Иннокентий перед смертью решил спрятать голову — закопал ее и на том месте построил церковь. Но со временем здание обветшало и разрушилось. А погребенную под руинами святыню считали навеки утраченной.Где найдешь, где потеряешьОднако произошло чудо. По легенде, в IV веке Предтеча явился во сне двум странствующим монахам, приехавшим в Иерусалим, и указал им, где покоится его голова. Чернецы положили ее в мешок, но по дороге домой встретили горшечника из сирийского города Емесса.Оказалось, тот видел такой же сон: пророк повелел "забрать у нерадивых монахов" находку. Горшечник так и сделал. Но спустя четыре года ее потеряли снова. Лишь в 452-м произошло Второе обретение — некий инок Маркелл раскопал реликвию в Емессе.Церковное предание гласит, что святыню торжественно перенесли в Константинополь, где она и хранилась долгие века.Правда, еще в XVII столетии французские историки отмечали: в средневековой Европе об этом событии ничего не знали. Напротив, Старый Свет полагал, что мощи по-прежнему находились в Емессе.Так или иначе, но достоверно известно одно — уже к X веку следы теряются окончательно. И на сегодняшний день есть три версии местонахождения головы пророка.Части одного целогоВ 720-х годах к власти в Византии пришли иконоборцы и начали уничтожать не только святые образа, но и другие артефакты, поскольку считали их пережитками языческих времен. Печальная участь ждала и главу Иоанна Предтечи.К счастью, верующим удалось ее спасти — в последний момент они перенесли святыню из Емесса в город Команы.Но есть трудность: в те времена существовали два города с таким названием. Один — в Каппадокии (территория современной Турции), другой — в Абхазии. Большинство ученых склоняются к Причерноморью. Этот регион на протяжении почти тысячи лет служил пристанищем для гонимых христиан.В 843-м владычеству иконоборцев пришел конец. Тогда же главу доставили в Константинополь. Это событие Церковь называет Третьим обретением и отмечает 7 июня. Затем в годы правления императора Константина IX Мономаха реликвию разделили на несколько частей. Хранились они в разных храмах византийской столицы.В 1204 году крестоносцы увезли некоторые фрагменты в Европу. Один из них оказался во французском городе Амьене, другой — в соборе Сан-Сильвестро-ин-Капите в Риме. А то, что завоеватели не успели забрать, доставили в Великую Лавру на Афоне.Поскольку в Средние века реликвии играли не только духовную, но и важную политическую роль, ими постоянно обменивались. Поэтому впоследствии частицы главы Предтечи разошлись по разным уголкам Старого Света."Отнял силой"Но что если святыню спрятали от иконоборцев в Команах Каппадокийских? По преданию, оттуда она попала в Иверию (территория современной Грузии), где хранилась вплоть до XIII века. Тогда ею завладел брат правителя земли Арцах (армянское название региона Нагорный Карабах) по имени Джалал Дола.Согласно хроникам, он вручил главу своему царственному брату, однако через некоторое время потребовал обратно. Но правитель отказался."Тогда Джалал Дола силою отнял ее <…> и привез в края Гандзак, в гавар Арцаха, в родовую усыпальницу свою. И поместил он ее там и над ней построил удивительную и восхитительную церковь <...> во славу Бога Христа и Крестителя его святого Иоанна. А день освящения церкви назвал ее именем святого Иоанна", — повествует армянский летописец Мовсес Каганкатваци.Ныне этот монастырь известен как Гандзасарский. О том, что глава хранится именно там, косвенно свидетельствует письмо армянского католикоса Петроса русскому царю Алексею Михайловичу."Я, патриарх Святого Престола в Гандзасаре, где хранятся святые мощи Иоанна Крестителя…" — заявлял духовный лидер.Однако проверить это никак нельзя — реликвия недоступна для взора паломников.Кровоточащие камниСогласно третьей версии, святыню вывезли из Емессы гораздо раньше VIII века. И вскоре она попала в Дамаск.По византийской традиции главу погребли в богато украшенном храме VI века, стены которого уцелели до наших дней. Сегодня это часть Омейядской мечети — четвертой по значимости в мусульманском мире.По легенде, при строительстве рабочие наткнулись на захоронение без опознавательных знаков. Безымянную гробницу решили уничтожить, но едва нанесли несколько ударов, как из камня полилась кровь.Местные христиане сообщили халифу Аль-Валиду, строившему мечеть, что в могиле покоится глава Иоанна Предтечи. Тогда правитель приказал возвести над тем местом специальный шатер. Ныне здесь ежегодно возносят молитвы тысячи мусульман, которые почитают Крестителя как одного из исламских пророков.Никто точно не знает, погребена ли глава целиком или же это одна из ее частей. Серьезных исследований с дамасской реликвией не проводили. Впрочем, как и с теми, что хранятся в Риме, Амьене, на Афоне и в Нагорном Карабахе. Ученые признают: решить загадку почти невозможно — слишком мало данных.

https://ria.ru/20230820/bibleyskiy-1890878768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, европа, рим, аналитика - религия и мировоззрение