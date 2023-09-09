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СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров

СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров

В Киеве и области начали массовую проверку людей и транспорта с перекрытиями целых районов для выявления дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" со... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:08

2023-09-09T15:08

2023-09-09T16:32

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Киеве и области начали массовую проверку людей и транспорта с перекрытиями целых районов для выявления дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в МВД."С сегодняшнего дня по 16 сентября военная служба правопорядка совместно с Министерством внутренних дел будут проводить по Киеву и Киевской области массовую проверку людей и транспорта. Будут перекрывать целые районы. Проверять будут как военных, так и гражданских. Цель таких мероприятий — выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов", — сказал собеседник издания.Он также добавил, что после Киева и области такие проверки пройдут по всей Украине. Собеседник издания сообщил, что теперь нужно быть с документами, удостоверяющими личность, а также не носить с собой оружие."Также проверки будут проводить по месту жительства, но в этом случае проверяющие понимают, что будут действовать с определенными нарушениями, поэтому зайдут, куда пустят", — добавил источник.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230818/plennyy-1890733591.html

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в мире, киев, ян гагин, здоровье - общество, украина, киевская область