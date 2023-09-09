https://ria.ru/20230909/proverki-1895195979.html
СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров
СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров
В Киеве и области начали массовую проверку людей и транспорта с перекрытиями целых районов для выявления дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" со... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:08
2023-09-09T15:08
2023-09-09T16:32
в мире
киев
ян гагин
здоровье - общество
украина
киевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883903319_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_b07e80cce257fe4ad7b0b97a4e2e0db8.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Киеве и области начали массовую проверку людей и транспорта с перекрытиями целых районов для выявления дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в МВД."С сегодняшнего дня по 16 сентября военная служба правопорядка совместно с Министерством внутренних дел будут проводить по Киеву и Киевской области массовую проверку людей и транспорта. Будут перекрывать целые районы. Проверять будут как военных, так и гражданских. Цель таких мероприятий — выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов", — сказал собеседник издания.Он также добавил, что после Киева и области такие проверки пройдут по всей Украине. Собеседник издания сообщил, что теперь нужно быть с документами, удостоверяющими личность, а также не носить с собой оружие."Также проверки будут проводить по месту жительства, но в этом случае проверяющие понимают, что будут действовать с определенными нарушениями, поэтому зайдут, куда пустят", — добавил источник.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230818/plennyy-1890733591.html
https://ria.ru/20230330/dezertir-1861980601.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883903319_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b29ab0e5d4a4b1d2115f8a8258e58b7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, ян гагин, здоровье - общество, украина, киевская область
В мире, Киев, Ян Гагин, Здоровье - Общество, Украина, Киевская область
СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров
"Страна": в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров