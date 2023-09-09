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СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров - РИА Новости, 09.09.2023
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15:08 09.09.2023 (обновлено: 16:32 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/proverki-1895195979.html
СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров
СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров
В Киеве и области начали массовую проверку людей и транспорта с перекрытиями целых районов для выявления дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" со... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:08
2023-09-09T16:32
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Киеве и области начали массовую проверку людей и транспорта с перекрытиями целых районов для выявления дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в МВД.&quot;С сегодняшнего дня по 16 сентября военная служба правопорядка совместно с Министерством внутренних дел будут проводить по Киеву и Киевской области массовую проверку людей и транспорта. Будут перекрывать целые районы. Проверять будут как военных, так и гражданских. Цель таких мероприятий — выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов&quot;, — сказал собеседник издания.Он также добавил, что после Киева и области такие проверки пройдут по всей Украине. Собеседник издания сообщил, что теперь нужно быть с документами, удостоверяющими личность, а также не носить с собой оружие.&quot;Также проверки будут проводить по месту жительства, но в этом случае проверяющие понимают, что будут действовать с определенными нарушениями, поэтому зайдут, куда пустят&quot;, — добавил источник.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230818/plennyy-1890733591.html
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в мире, киев, ян гагин, здоровье - общество, украина, киевская область
В мире, Киев, Ян Гагин, Здоровье - Общество, Украина, Киевская область
СМИ: в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров

"Страна": в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Киеве и области начали массовую проверку людей и транспорта с перекрытиями целых районов для выявления дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в МВД.
«

"С сегодняшнего дня по 16 сентября военная служба правопорядка совместно с Министерством внутренних дел будут проводить по Киеву и Киевской области массовую проверку людей и транспорта. Будут перекрывать целые районы. Проверять будут как военных, так и гражданских. Цель таких мероприятий — выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов", — сказал собеседник издания.

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Он также добавил, что после Киева и области такие проверки пройдут по всей Украине.
Собеседник издания сообщил, что теперь нужно быть с документами, удостоверяющими личность, а также не носить с собой оружие.
«

"Также проверки будут проводить по месту жительства, но в этом случае проверяющие понимают, что будут действовать с определенными нарушениями, поэтому зайдут, куда пустят", — добавил источник.

На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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