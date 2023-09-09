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СПЧ: в СИЗО Москвы создали благожелательную атмосферу для голосования

СПЧ: в СИЗО Москвы создали благожелательную атмосферу для голосования - РИА Новости, 09.09.2023

СПЧ: в СИЗО Москвы создали благожелательную атмосферу для голосования

Благожелательная атмосфера создана в следственных изоляторах для подозреваемых, обвиняемых, но еще не осужденных, чтобы они могли отдать свой голос на выборах,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:54

2023-09-09T15:54

2023-09-09T15:54

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МОСКВА. 9 сен - РИА Новости. Благожелательная атмосфера создана в следственных изоляторах для подозреваемых, обвиняемых, но еще не осужденных, чтобы они могли отдать свой голос на выборах, сообщил член СПЧ, ответственный секретарь ОНК города Москвы Алексей Мельников. "Наблюдателями от ОНК Москвы закрыты все участково-избирательные комиссии, находящиеся в следственных изоляторах. В самих следственных изоляторах создана благожелательная атмосфера для того, чтобы свои голоса на выборах различных уровней отдали граждане - подозреваемые, обвиняемые в совершении преступления, но еще не осужденные", - сказал Мельников. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895201209.html

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политика, москва, онк, госдума рф, россия, алексей мельников, здоровье - общество, донецкая народная республика