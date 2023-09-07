https://ria.ru/20230907/yazva-1894840399.html

В Воронежской области выявили новые очаги сибирской язвы

В Воронежской области выявили новые очаги сибирской язвы - РИА Новости, 07.09.2023

В Воронежской области выявили новые очаги сибирской язвы

Два новых очага сибирской язвы обнаружены в Воронежской области, в результате чего в двух районах вводится карантин, следует из проекта указа губернатора... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:38

2023-09-07T19:38

2023-09-07T19:38

происшествия

воронежская область

богучарский район

здоровье - общество

кантемировский район

александр гусев (государственный служащий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Два новых очага сибирской язвы обнаружены в Воронежской области, в результате чего в двух районах вводится карантин, следует из проекта указа губернатора региона Александра Гусева. "Постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве до 20 декабря 2023 года включительно на отдельных территориях Богучарского, Кантемировского районов Воронежской области и определить эпизоотическими очагами сибирской язвы: здание комплекса МТФ, расположенное по адресу: ул. Клубная, д. 15А, село Лебединка, Богучарский район, территорию, расположенную в 650 метрах западнее от дома № 15А по улице Клубная села Лебединка", - говорится в опубликованном в четверг проекте губернаторского указа. Также в проекте указа определена неблагополучной территория в радиусе двух километров от очага, к угрожаемой территории отнесены улицы в радиусе семи километров от границ неблагополучного пункта. В эпизоотическом очаге ограничили посещение территории посторонними лицами, запретили перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовку и вывоз кормов. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.

https://ria.ru/20230906/yazva-1894450278.html

https://ria.ru/20230718/yazva-1884786889.html

воронежская область

богучарский район

кантемировский район

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происшествия, воронежская область, богучарский район, здоровье - общество, кантемировский район, александр гусев (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)