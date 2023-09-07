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В Воронежской области выявили новые очаги сибирской язвы - РИА Новости, 07.09.2023
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19:38 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/yazva-1894840399.html
В Воронежской области выявили новые очаги сибирской язвы
В Воронежской области выявили новые очаги сибирской язвы - РИА Новости, 07.09.2023
В Воронежской области выявили новые очаги сибирской язвы
Два новых очага сибирской язвы обнаружены в Воронежской области, в результате чего в двух районах вводится карантин, следует из проекта указа губернатора... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:38
2023-09-07T19:38
происшествия
воронежская область
богучарский район
здоровье - общество
кантемировский район
александр гусев (государственный служащий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Два новых очага сибирской язвы обнаружены в Воронежской области, в результате чего в двух районах вводится карантин, следует из проекта указа губернатора региона Александра Гусева. "Постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве до 20 декабря 2023 года включительно на отдельных территориях Богучарского, Кантемировского районов Воронежской области и определить эпизоотическими очагами сибирской язвы: здание комплекса МТФ, расположенное по адресу: ул. Клубная, д. 15А, село Лебединка, Богучарский район, территорию, расположенную в 650 метрах западнее от дома № 15А по улице Клубная села Лебединка", - говорится в опубликованном в четверг проекте губернаторского указа. Также в проекте указа определена неблагополучной территория в радиусе двух километров от очага, к угрожаемой территории отнесены улицы в радиусе семи километров от границ неблагополучного пункта. В эпизоотическом очаге ограничили посещение территории посторонними лицами, запретили перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовку и вывоз кормов. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
https://ria.ru/20230906/yazva-1894450278.html
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воронежская область
богучарский район
кантемировский район
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происшествия, воронежская область, богучарский район, здоровье - общество, кантемировский район, александр гусев (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Воронежская область, Богучарский район, Здоровье - Общество, Кантемировский район, Александр Гусев (государственный служащий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Воронежской области выявили новые очаги сибирской язвы

В Воронежской области выявили два новых очага сибирской язвы, ввели карантин

© iStock.com / Dr_MicrobeПалочка Bacillus anthracis
Палочка Bacillus anthracis - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© iStock.com / Dr_Microbe
Палочка Bacillus anthracis . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Два новых очага сибирской язвы обнаружены в Воронежской области, в результате чего в двух районах вводится карантин, следует из проекта указа губернатора региона Александра Гусева.
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"Постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве до 20 декабря 2023 года включительно на отдельных территориях Богучарского, Кантемировского районов Воронежской области и определить эпизоотическими очагами сибирской язвы: здание комплекса МТФ, расположенное по адресу: ул. Клубная, д. 15А, село Лебединка, Богучарский район, территорию, расположенную в 650 метрах западнее от дома № 15А по улице Клубная села Лебединка", - говорится в опубликованном в четверг проекте губернаторского указа.
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Также в проекте указа определена неблагополучной территория в радиусе двух километров от очага, к угрожаемой территории отнесены улицы в радиусе семи километров от границ неблагополучного пункта. В эпизоотическом очаге ограничили посещение территории посторонними лицами, запретили перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовку и вывоз кормов.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
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ПроисшествияВоронежская областьБогучарский районЗдоровье - ОбществоКантемировский районАлександр Гусев (государственный служащий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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