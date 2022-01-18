Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Омикрон - новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, широко распространившийся в 2022 году. Какие симптомы характерны для заболевания, чем отличаются его признаки у взрослых людей и детей, течение омикрона по дням, какая температура сопутствует этому виду коронавируса и как отличается лечение мутации от основного вируса, - в материале РИА Новости.

Штамм омикрон

"Мнения врачей в отношении штамма сегодня противоречивые: одни утверждают, что у детей заболевание протекает легче, чем при дельте, другие не считают его менее опасным, потому что он может вызвать серьезные осложнения, особенно у маленьких пациентов в возрасте до двух лет", — говорит врач Инесса Мисюра.

По словам эксперта, ранее на это обратил внимание и глава Минздрава России Михаил Мурашко . "Маленькие дети наиболее уязвимы перед омикроном", — сказал он. Министр также подчеркнул, что защитить новорожденного и ребенка в первые годы жизни может вакцинированная мама, у которой есть антитела к коронавирусу. Однако все специалисты сходятся в том, что омикрон чрезвычайно заразен, именно поэтому он так быстро распространяется. Некоторые ученые считают, он даже более заразен, чем корь.

"Омикрон сейчас завоевывает Россию по аналогии с США, Африкой и Европой . Эпидемическая опасность нового штамма повышена, большее число людей потенциально заболеют, и это может привести к перегрузке системы здравоохранения", — говорит заслуженный врач РФ, к.м.н., кардиолог Владимир Сибирский.

Подвиды омикрона

Геном SARS-CoV-2 – это длинная последовательность РНК, когда вирус воспроизводит копии самого себя, последовательность может изменяться, в результате появляются варианты вируса, большинство из которых не вызывают озабоченности, но есть и те, которые несут последствия для здоровья людей. Они могут обладать одним или несколькими свойствами:

более высокая заразность;

более тяжелое течение заболевания;

труднее нейтрализуется антителами, выработанными в результате вакцинации или перенесенного заболевания;

сложнее диагностируются тестами.

На данный момент к таким вариантам SARS-CoV-2 врачи относят:

альфа;

бета;

гамма;

дельта;

омикрон.

"Небезызвестный омикрон тоже имеет несколько подвидов. Сам по себе он очень контагиозен, а его подвиды еще более заразны и опасны возможностью одновременного заболевания несколькими штаммами. Все штаммы омикрона характеризуются легким течением, меньшим инкубационным периодом, преимущественно поражают верхние дыхательные пути, имеют много сходных симптомов, и реже всего вызывают аносмию, не вызывают пневмонию", - отмечает Нэя Георгиева, терапевт "Теледоктор 24".

Цербер

Официально "цербер" в среде медиков именуется как BQ 1.1. свое народное название он получил из-за того, что появился в результате мутации, как и мифический трехголовый пес.

Этот штамм обладает большей заразностью, чем омикрон, но более легким течением заболевания. Он не вызывает развития пневмонии, так как инфекция не опускается в легкие. Отличительным признаком, по словам врачей, является першение в горле. Остальные изменения состояния аналогичны с омикроном:

температура до 38 градусов;

озноб;

головные и мышечные боли;

расстройство стула, тошнота, рвота.

Симптомы могут сохраняться до 3 недель, далее пациенты испытывают постковидный синдром:

слабость;

кашель;

нарушение работы ЖКТ.

Кентавр

- Этот вариант имеет большее количество мутаций, отличается высокой контагиозностью. Такое название получил из-за того, что состоит из двух разных частей вирусного генома, поэтому напоминает мифическое существо. Проявляется миалгией, сухим кашлем, повышением температуры, - говорит Нэя Георгиева.

ВА.2.75 (Кентавр) впервые был обнаружен в Индии в мае 2022 года. Симптомы Кентавра:

боль в горле;

кашель;

боль и резь в глазах;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

насморк;

температура до 38 градусов.

Кроме того, присутствуют повышенная утомляемость, тошнота, расстройство стула, потливость, головокружение, увеличенные лимфоузлы на шее, боль в ухе.

Стеллс

- Стелс, или "невидимку", бывает сложно отличить от других штаммов при лабораторных исследованиях. Чаще всего протекает с выраженными головными болями и головокружением, болями в мышцах и суставах, - отмечает Нэя Георгиева.

Штамм ВА.2 (Стеллс) отличается высокой заразностью и следующими симптомами:

кашель;

насморк;

боль в мышцах;

боль в горле;

утомляемость;

головная боль;

головокружение;

чихание;

повышение температуры до 38 градусов.

Но главными симптомами штамма, по мнению врачей, являются усталость и головокружение. У больного также могут проявиться тошнота, рвота и диарея.

Ниндзя

- Ниндзя получил такое название, потому что умеет "уклоняться" от иммунного ответа и антител, может длительно находиться в организме, пока его концентрация не достигнет пика. Симптоматика сходна с другими подвидами – субфебрильная температура, слабость, мышечные боли, - объясняет эксперт.

Потеря обоняния и вкуса, кашель теперь реже сопровождают новые штаммы, но иногда встречаются.

Причины появления

Мутация вирусов - нормальное явление, но может иметь важные последствия, поэтому ученые следят за процессом. Чем больше вирусы циркулируют, тем больше изменяются. Эти мутации приводят к появлению штамма, который более устойчив к окружающим условиям, чем исходный вариант.

Симптомы

Эксперты считают, что симптомы нового штамма коронавируса схожи с признаками респираторных инфекций.

Основные

Николай Дубинин, санитарный врач, дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" отмечает, что для COVID-19 и нового штамма омикрон характерно наличие клинических симптомов ОРВИ. Их распространенность среди заболевших, по данным эксперта, следующая:

повышение температуры тела выше 37,5 °C — более 90 %;

кашель, сухой или со скудной мокротой — 80 %;

одышка — 30 %;

утомляемость — 40 %;

ощущение тяжести в грудной клетке — более 20 %.

Врач также говорит, что при заражении новым штаммом у больных появляются:

мышечная и головная боли;

заложенность носа или умеренная ринорея (выделения);

першение и боль в горле;

конъюнктивит;

кожная сыпь;

сатурация SpO2 (насыщение кислородом) меньше или на уровне 95 %.

Реже проявляются такие симптомы, как нарушение или потеря обоняния (гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), снижение аппетита, рвота, диарея.

Необычные

По словам Инессы Мисюры, в отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении омикроном пациентов сильнее беспокоят пульсирующая головная боль, слабость и миалгия (боль в мышцах), у некоторых отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей — высыпания. У маленьких пациентов наблюдаются симптомы крупа, бронхиальной обструкции, а также бронхиолиты (поражение мелких бронхиол, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью).

У взрослых

Большинство заболевших (особенно те, кто прошел вакцинацию) переносит омикрон и его подвиды в легкой форме. Эти штаммы не уходят глубоко в легкие и остаются в бронхах. В отличии от других вариантов коронавируса , больные в первую очередь жалуются на боль в горле, головную боль, насморк и кашель.

У детей

- Симптомы омикрона у детей неспецифичны. В данном случае могут наблюдаться: у детей младшего возраста - заложенность носа, кашель сухой, боль в животе, в некоторых случаях диарея, высыпания, повышение температуры тела, обычно до 37,5-38,5 градуса; у детей старшего возраста – повышение температуры, кашель чаще сухой, боль в горле, заложенность носа, головная боль, тошнота, диарея реже. Что касается высыпаний, нередко они могут быть единственным признаком заболевания, возникают без видимых на то причин. Сыпь может иметь разный характер - очаговые или разлитые высыпания, напоминающие крапивницу, может поражать преимущественно руки, может быть похожа на сыпь при ветряной оспе, но чаще данная сыпь сопровождается зудом, особенно в ночное время, - объясняет Дарья Башкутова, педиатр "Теледоктор24".

Признаки

Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам, заключили специалисты.

Осложнения

Заболевание, вызванное штаммом омикрон может сопровождаться повышенным тромбообразованием, которое может привести к:

тромбозу вен нижних конечностей;

инфаркту;

инсульту;

тромбоэмболии легочной артерии.

Постковидный синдром может развиться в течение трех месяцев после перенесенного заболевания и продолжаться до восьми месяцев. Он сопровождается:

утомляемостью и слабостью;

одышкой;

температурой 37-37,5 градуса;

бессонницей;

нарушениями работы ЖКТ;

депрессией;

тревожностью;

снижением концентрации внимания.

Возможны развитие пневмонии, менингоэнцефалита, аутоиммунных поражений периферической нервной системы, гиперреакции иммунной системы. У детей может быть осложнение в виде бронхиолита (воспалительного процесса в бронхиолах).

Инкубационный период

Владимир Сибирский отмечает, что принципиальное отличие штамма омикрон заключается в том, что у него меньший инкубационный период (три-пять дней с момента заражения), чем у ранее регистрируемых штаммов, и он намного более заразный.

"Однако пока мы не располагаем цифрами, насколько именно: штамм дельта считался почти в два раза более заразным, чем предшественник, а омикрон превосходит его. С этим связано существенное отличие течения заболевания — меньше вероятность развития цитокинового шторма (реакция иммунной системы, потенциально летальная)", — утверждает эксперт.

Тестирование на омикрон

"Установить вариант коронавируса можно путем секвенирования — расшифровки генома вируса или его фрагмента (гена S-белка) в лабораторных условиях. Это позволит определить наличие ключевых мутаций — и затем идентифицировать сам штамм", — объясняет Николай Дубинин. По его словам, на сегодняшний день создана тест-система для экспресс-определения данного варианта вируса, ожидается ее регистрация.

В домашних условиях пока определить конкретный штамм COVID-19 невозможно.

Диагностика

"Тесты, которые применяют в РФ, чувствительны к омикрон-штамму, поэтому с диагностикой в лабораториях проблем не будет", — отмечает Инесса Мисюра.

Лечение

По словам специалистов, методы терапии омикрона ничем не отличаются от лечения других штаммов коронавирусной инфекции. По крайней мере, пока нет других, утвержденных Минздравом РФ, протоколов диагностики и лечения пациентов с COVID-19.

Вакцинация

Вакцинация, на сегодняшний день, самое эффективное средство профилактики вируса и его подвидов.

"В России детей от 12-17 лет прививают вакциной “Спутник М”. Вакцину ввели в национальный календарь прививок - по эпидемическим показаниям. Это тот же самый “Спутник V”, которым прививают взрослых. Отличие только в дозировке - в “Спутнике М” доза в 5 раз меньше", - говорит Дарья Башкутова.

Профилактика

"Так как заразность омикрона выше, профилактика коронавируса в целом выходит на первый план", — подчеркивает Владимир Сибирский. Врачи отмечают, что для всего общества в целом и каждого его члена крайне важно соблюдать уже установленные санитарные и гигиенические правила:

носить индивидуальные средства защиты;

мыть и дезинфицировать руки;

выдерживать социальную дистанцию;

вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться.

Советы врачей

Владимир Сибирский говорит о необходимости вакцинации и ревакцинации для защиты от новых штаммов коронавируса. "Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что “Спутник V” и “Спутник-Лайт” дают большую защиту именно от омикрона, это очень важно. Он не уточняет, произведена ли какая-то модификация препаратов, и пока что мы рекомендуем пациентам “Спутник-Лайт”. Ревакцинироваться советуем не позже, чем через шесть месяцев после предыдущей прививки. От пяти месяцев уже считаем, что ревакцинация вполне целесообразна", — поясняет врач.