Симптомы омикрона: главные отличия от других штаммов, течение у взрослых и детей
12:58 18.01.2022 (обновлено: 17:51 19.02.2026)
Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься
Симптомы омикрона: главные отличия от других штаммов, течение у взрослых и детей
Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься
Узнайте все о штамме "омикрон" — от первых признаков до способов защиты. В статье эксперты рассказывают об основных симптомах (боль в горле, температура), отличиях от "дельты", течении болезни у детей и взрослых, а также о лечении и профилактике.
россия
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься

Оглавление
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Омикрон - новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, широко распространившийся в 2022 году. Какие симптомы характерны для заболевания, чем отличаются его признаки у взрослых людей и детей, течение омикрона по дням, какая температура сопутствует этому виду коронавируса и как отличается лечение мутации от основного вируса, - в материале РИА Новости.

Штамм омикрон

"Мнения врачей в отношении штамма сегодня противоречивые: одни утверждают, что у детей заболевание протекает легче, чем при дельте, другие не считают его менее опасным, потому что он может вызвать серьезные осложнения, особенно у маленьких пациентов в возрасте до двух лет", — говорит врач Инесса Мисюра.
Медицинский сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов
28 ноября 2022, 17:50
По словам эксперта, ранее на это обратил внимание и глава Минздрава России Михаил Мурашко. "Маленькие дети наиболее уязвимы перед омикроном", — сказал он. Министр также подчеркнул, что защитить новорожденного и ребенка в первые годы жизни может вакцинированная мама, у которой есть антитела к коронавирусу. Однако все специалисты сходятся в том, что омикрон чрезвычайно заразен, именно поэтому он так быстро распространяется. Некоторые ученые считают, он даже более заразен, чем корь.
"Омикрон сейчас завоевывает Россию по аналогии с США, Африкой и Европой. Эпидемическая опасность нового штамма повышена, большее число людей потенциально заболеют, и это может привести к перегрузке системы здравоохранения", — говорит заслуженный врач РФ, к.м.н., кардиолог Владимир Сибирский.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус

Подвиды омикрона

Геном SARS-CoV-2 – это длинная последовательность РНК, когда вирус воспроизводит копии самого себя, последовательность может изменяться, в результате появляются варианты вируса, большинство из которых не вызывают озабоченности, но есть и те, которые несут последствия для здоровья людей. Они могут обладать одним или несколькими свойствами:
  • более высокая заразность;
  • более тяжелое течение заболевания;
  • труднее нейтрализуется антителами, выработанными в результате вакцинации или перенесенного заболевания;
  • сложнее диагностируются тестами.
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа
26 ноября 2022, 10:38
На данный момент к таким вариантам SARS-CoV-2 врачи относят:
  • альфа;
  • бета;
  • гамма;
  • дельта;
  • омикрон.
"Небезызвестный омикрон тоже имеет несколько подвидов. Сам по себе он очень контагиозен, а его подвиды еще более заразны и опасны возможностью одновременного заболевания несколькими штаммами. Все штаммы омикрона характеризуются легким течением, меньшим инкубационным периодом, преимущественно поражают верхние дыхательные пути, имеют много сходных симптомов, и реже всего вызывают аносмию, не вызывают пневмонию", - отмечает Нэя Георгиева, терапевт "Теледоктор 24".
© РИА Новости / пресс-служба Роспотребнадзора | Перейти в медиабанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в медиабанк
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"

Цербер

Официально "цербер" в среде медиков именуется как BQ 1.1. свое народное название он получил из-за того, что появился в результате мутации, как и мифический трехголовый пес.
Этот штамм обладает большей заразностью, чем омикрон, но более легким течением заболевания. Он не вызывает развития пневмонии, так как инфекция не опускается в легкие. Отличительным признаком, по словам врачей, является першение в горле. Остальные изменения состояния аналогичны с омикроном:
  • температура до 38 градусов;
  • озноб;
  • головные и мышечные боли;
  • расстройство стула, тошнота, рвота.
Работа лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Новых случаев заражения вариантом COVID-19 "цербер" в России не выявили
22 ноября 2022, 09:28
Симптомы могут сохраняться до 3 недель, далее пациенты испытывают постковидный синдром:
  • слабость;
  • кашель;
  • нарушение работы ЖКТ.

Кентавр

- Этот вариант имеет большее количество мутаций, отличается высокой контагиозностью. Такое название получил из-за того, что состоит из двух разных частей вирусного генома, поэтому напоминает мифическое существо. Проявляется миалгией, сухим кашлем, повышением температуры, - говорит Нэя Георгиева.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
В России выросли показатели заболеваемости ОРВИ и COVID-19
29 ноября 2022, 11:48
ВА.2.75 (Кентавр) впервые был обнаружен в Индии в мае 2022 года. Симптомы Кентавра:
  • боль в горле;
  • кашель;
  • боль и резь в глазах;
  • головная боль;
  • ломота в мышцах и суставах;
  • насморк;
  • температура до 38 градусов.
Кроме того, присутствуют повышенная утомляемость, тошнота, расстройство стула, потливость, головокружение, увеличенные лимфоузлы на шее, боль в ухе.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения

Стеллс

- Стелс, или "невидимку", бывает сложно отличить от других штаммов при лабораторных исследованиях. Чаще всего протекает с выраженными головными болями и головокружением, болями в мышцах и суставах, - отмечает Нэя Георгиева.
Штамм ВА.2 (Стеллс) отличается высокой заразностью и следующими симптомами:
  • кашель;
  • насморк;
  • боль в мышцах;
  • боль в горле;
  • утомляемость;
  • головная боль;
  • головокружение;
  • чихание;
  • повышение температуры до 38 градусов.
Но главными симптомами штамма, по мнению врачей, являются усталость и головокружение. У больного также могут проявиться тошнота, рвота и диарея.
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Российский ученый предсказал появление коронавируса с рекордной смертностью
12 ноября 2022, 01:55

Ниндзя

- Ниндзя получил такое название, потому что умеет "уклоняться" от иммунного ответа и антител, может длительно находиться в организме, пока его концентрация не достигнет пика. Симптоматика сходна с другими подвидами – субфебрильная температура, слабость, мышечные боли, - объясняет эксперт.
Потеря обоняния и вкуса, кашель теперь реже сопровождают новые штаммы, но иногда встречаются.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19

Причины появления

Мутация вирусов - нормальное явление, но может иметь важные последствия, поэтому ученые следят за процессом. Чем больше вирусы циркулируют, тем больше изменяются. Эти мутации приводят к появлению штамма, который более устойчив к окружающим условиям, чем исходный вариант.

Симптомы

Эксперты считают, что симптомы нового штамма коронавируса схожи с признаками респираторных инфекций.
Медицинский работник в ковид-отделении больницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
СМИ: в Бразилии распространяется новый вариант коронавируса "цербер"
8 ноября 2022, 05:52

Основные

Николай Дубинин, санитарный врач, дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" отмечает, что для COVID-19 и нового штамма омикрон характерно наличие клинических симптомов ОРВИ. Их распространенность среди заболевших, по данным эксперта, следующая:
  • повышение температуры тела выше 37,5 °C — более 90 %;
  • кашель, сухой или со скудной мокротой — 80 %;
  • одышка — 30 %;
  • утомляемость — 40 %;
  • ощущение тяжести в грудной клетке — более 20 %.
Врач также говорит, что при заражении новым штаммом у больных появляются:
  • мышечная и головная боли;
  • заложенность носа или умеренная ринорея (выделения);
  • першение и боль в горле;
  • конъюнктивит;
  • кожная сыпь;
  • сатурация SpO2 (насыщение кислородом) меньше или на уровне 95 %.
Реже проявляются такие симптомы, как нарушение или потеря обоняния (гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), снижение аппетита, рвота, диарея.
Сотрудница лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли подъема заболеваемости COVID-19
29 октября 2022, 08:36

Необычные

По словам Инессы Мисюры, в отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении омикроном пациентов сильнее беспокоят пульсирующая головная боль, слабость и миалгия (боль в мышцах), у некоторых отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей — высыпания. У маленьких пациентов наблюдаются симптомы крупа, бронхиальной обструкции, а также бронхиолиты (поражение мелких бронхиол, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью).

У взрослых

Большинство заболевших (особенно те, кто прошел вакцинацию) переносит омикрон и его подвиды в легкой форме. Эти штаммы не уходят глубоко в легкие и остаются в бронхах. В отличии от других вариантов коронавируса, больные в первую очередь жалуются на боль в горле, головную боль, насморк и кашель.
© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента

У детей

- Симптомы омикрона у детей неспецифичны. В данном случае могут наблюдаться: у детей младшего возраста - заложенность носа, кашель сухой, боль в животе, в некоторых случаях диарея, высыпания, повышение температуры тела, обычно до 37,5-38,5 градуса; у детей старшего возраста – повышение температуры, кашель чаще сухой, боль в горле, заложенность носа, головная боль, тошнота, диарея реже. Что касается высыпаний, нередко они могут быть единственным признаком заболевания, возникают без видимых на то причин. Сыпь может иметь разный характер - очаговые или разлитые высыпания, напоминающие крапивницу, может поражать преимущественно руки, может быть похожа на сыпь при ветряной оспе, но чаще данная сыпь сопровождается зудом, особенно в ночное время, - объясняет Дарья Башкутова, педиатр "Теледоктор24".
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса "цербер" для россиян
29 октября 2022, 03:28

Признаки

Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам, заключили специалисты.

Осложнения

Заболевание, вызванное штаммом омикрон может сопровождаться повышенным тромбообразованием, которое может привести к:
  • тромбозу вен нижних конечностей;
  • инфаркту;
  • инсульту;
  • тромбоэмболии легочной артерии.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Мужчина на приеме у врача
Постковидный синдром может развиться в течение трех месяцев после перенесенного заболевания и продолжаться до восьми месяцев. Он сопровождается:
  • утомляемостью и слабостью;
  • одышкой;
  • температурой 37-37,5 градуса;
  • бессонницей;
  • нарушениями работы ЖКТ;
  • депрессией;
  • тревожностью;
  • снижением концентрации внимания.
Возможны развитие пневмонии, менингоэнцефалита, аутоиммунных поражений периферической нервной системы, гиперреакции иммунной системы. У детей может быть осложнение в виде бронхиолита (воспалительного процесса в бронхиолах).
Препарат Мир-19 для лечения новой коронавирусной инфекции, разработанный ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера"
27 октября 2022, 12:48

Инкубационный период

Владимир Сибирский отмечает, что принципиальное отличие штамма омикрон заключается в том, что у него меньший инкубационный период (три-пять дней с момента заражения), чем у ранее регистрируемых штаммов, и он намного более заразный.
"Однако пока мы не располагаем цифрами, насколько именно: штамм дельта считался почти в два раза более заразным, чем предшественник, а омикрон превосходит его. С этим связано существенное отличие течения заболевания — меньше вероятность развития цитокинового шторма (реакция иммунной системы, потенциально летальная)", — утверждает эксперт.

Тестирование на омикрон

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы
"Установить вариант коронавируса можно путем секвенирования — расшифровки генома вируса или его фрагмента (гена S-белка) в лабораторных условиях. Это позволит определить наличие ключевых мутаций — и затем идентифицировать сам штамм", — объясняет Николай Дубинин. По его словам, на сегодняшний день создана тест-система для экспресс-определения данного варианта вируса, ожидается ее регистрация.
В домашних условиях пока определить конкретный штамм COVID-19 невозможно.

Диагностика

"Тесты, которые применяют в РФ, чувствительны к омикрон-штамму, поэтому с диагностикой в лабораториях проблем не будет", — отмечает Инесса Мисюра.

Лечение

По словам специалистов, методы терапии омикрона ничем не отличаются от лечения других штаммов коронавирусной инфекции. По крайней мере, пока нет других, утвержденных Минздравом РФ, протоколов диагностики и лечения пациентов с COVID-19.

Вакцинация

Вакцинация, на сегодняшний день, самое эффективное средство профилактики вируса и его подвидов.
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Ученые в Аргентине подтвердили эффективность защиты "Спутника V"
24 ноября 2022, 12:45
"В России детей от 12-17 лет прививают вакциной “Спутник М”. Вакцину ввели в национальный календарь прививок - по эпидемическим показаниям. Это тот же самый “Спутник V”, которым прививают взрослых. Отличие только в дозировке - в “Спутнике М” доза в 5 раз меньше", - говорит Дарья Башкутова.

Профилактика

"Так как заразность омикрона выше, профилактика коронавируса в целом выходит на первый план", — подчеркивает Владимир Сибирский. Врачи отмечают, что для всего общества в целом и каждого его члена крайне важно соблюдать уже установленные санитарные и гигиенические правила:
  • носить индивидуальные средства защиты;
  • мыть и дезинфицировать руки;
  • выдерживать социальную дистанцию;
  • вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться.

Советы врачей

Владимир Сибирский говорит о необходимости вакцинации и ревакцинации для защиты от новых штаммов коронавируса. "Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что “Спутник V” и “Спутник-Лайт” дают большую защиту именно от омикрона, это очень важно. Он не уточняет, произведена ли какая-то модификация препаратов, и пока что мы рекомендуем пациентам “Спутник-Лайт”. Ревакцинироваться советуем не позже, чем через шесть месяцев после предыдущей прививки. От пяти месяцев уже считаем, что ревакцинация вполне целесообразна", — поясняет врач.
Считается что омикрон предполагает более легкое течение. Но специалисты подчеркивают, что клиническая картина на самом деле одна и та же. "Мы имеем дело с заболеванием большого количества людей либо уже переболевших, либо вакцинированных, или переболевших, вакцинированных и ревакцинированных. Это так называемый случай “прорывной инфекции”: пациенты болеют легче, и это не зависит от штамма. Просто у людей уже есть иммунный ответ", — говорит Владимир Сибирский.
© Фото : Freepik/stefamerpikЖенщина больная простудой
Женщина больная простудой - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Freepik/stefamerpik
Женщина больная простудой
 
Здоровье и медицинаРоссияКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаРаспространение коронавируса
 
 
