https://ria.ru/20230907/trukhin-1894811855.html

Директор НИИ вакцин пропал в Москве, сообщил источник

Директор НИИ вакцин пропал в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2023

Директор НИИ вакцин пропал в Москве, сообщил источник

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин пропал в Москве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:41

2023-09-07T17:41

2023-09-07T18:59

здоровье - общество

москва

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин пропал в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, накануне в полицию Москвы обратилась дочь Трухина и заявила о его пропаже. "Со слов заявительницы, в последний раз они виделись в минувшее воскресенье, 3 сентября. Связь с ним пропала на следующий день", — сказал источник.Правоохранители проводят проверку, добавил он. Как уточнили в ФМБА, директора института уволили 4 сентября после проведения плановой проверки в сфере противодействия коррупции, при которой выявили нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности."За допущенные нарушения 4 сентября 2023 года директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Трухин Виктор Павлович был уволен по решению руководителя Федерального медико-биологического агентства (пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации)", — уточнили в агентстве.В пресс-службе добавили, что ФМБА передало полученные материалы на проверку в правоохранительные органы для их правовой оценки.Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА — российский разработчик и производитель вакцин, сообщается на сайте организации. Ее директор — Виктор Трухин. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20230827/propazha-1892473997.html

москва

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, москва, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), санкт-петербург