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Директор НИИ вакцин пропал в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2023
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17:41 07.09.2023 (обновлено: 18:59 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/trukhin-1894811855.html
Директор НИИ вакцин пропал в Москве, сообщил источник
Директор НИИ вакцин пропал в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2023
Директор НИИ вакцин пропал в Москве, сообщил источник
Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин пропал в Москве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:41
2023-09-07T18:59
здоровье - общество
москва
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин пропал в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, накануне в полицию Москвы обратилась дочь Трухина и заявила о его пропаже. &quot;Со слов заявительницы, в последний раз они виделись в минувшее воскресенье, 3 сентября. Связь с ним пропала на следующий день&quot;, — сказал источник.Правоохранители проводят проверку, добавил он. Как уточнили в ФМБА, директора института уволили 4 сентября после проведения плановой проверки в сфере противодействия коррупции, при которой выявили нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности."За допущенные нарушения 4 сентября 2023 года директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Трухин Виктор Павлович был уволен по решению руководителя Федерального медико-биологического агентства (пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации)", — уточнили в агентстве.В пресс-службе добавили, что ФМБА передало полученные материалы на проверку в правоохранительные органы для их правовой оценки.Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА — российский разработчик и производитель вакцин, сообщается на сайте организации. Ее директор — Виктор Трухин. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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здоровье - общество, москва, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), санкт-петербург
Здоровье - Общество, Москва, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Санкт-Петербург
Директор НИИ вакцин пропал в Москве, сообщил источник

Директор санкт-петербургского НИИ вакцин Трухин в понедельник пропал в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин пропал в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, накануне в полицию Москвы обратилась дочь Трухина и заявила о его пропаже.
«

"Со слов заявительницы, в последний раз они виделись в минувшее воскресенье, 3 сентября. Связь с ним пропала на следующий день", — сказал источник.

Правоохранители проводят проверку, добавил он.
Как уточнили в ФМБА, директора института уволили 4 сентября после проведения плановой проверки в сфере противодействия коррупции, при которой выявили нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.
"За допущенные нарушения 4 сентября 2023 года директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Трухин Виктор Павлович был уволен по решению руководителя Федерального медико-биологического агентства (пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации)", — уточнили в агентстве.
В пресс-службе добавили, что ФМБА передало полученные материалы на проверку в правоохранительные органы для их правовой оценки.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА — российский разработчик и производитель вакцин, сообщается на сайте организации. Ее директор — Виктор Трухин.
Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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