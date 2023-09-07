https://ria.ru/20230907/forum-1894652064.html

В Казани открывается первый российско-китайский форум "Ростки"

В Казани открывается первый российско-китайский форум "Ростки" - РИА Новости, 07.09.2023

В Казани открывается первый российско-китайский форум "Ростки"

Первый российско-китайский форум "Ростки", в котором примут участие свыше 3 тысяч человек из более чем 20 стран, открывается в четверг в Казани. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T01:11

2023-09-07T01:11

2023-09-07T01:11

россия

китай

казань

талия минуллина

максим решетников

рустам минниханов

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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КАЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Первый российско-китайский форум "Ростки", в котором примут участие свыше 3 тысяч человек из более чем 20 стран, открывается в четверг в Казани. "Регистрацию прошли более 50 регионов России, Минэкономразвития, министерство промышленности и торговли, министерство труда и соцзащиты РФ, Совет Федерации, российские эксперты, представители промышленности и бизнеса… Со стороны Китая - представители посольства КНР в РФ, китайских провинций Аньхой, Гуйчжоу, Хубей, Цинхай, Юньнань, Шаньдун, Хэйлунцзян, автономного округа Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурского автономного района, городов Чунцин, Ханчжоу, Шэньчжэнь, крупных промышленных корпораций, бизнеса", - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Кроме того, по ее словам, зарегистрировались на форум гости из ЮАР, Турции, Сингапура, Венгрии, Вьетнама, Камеруна, Марокко, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Индии и других - всего более 20 стран. В программе форума 42 деловые сессии по таким направлениям, как информационные технологии, машиностроение, финансы, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование, инвестиции. Состоятся две выставки - по металлообработке, сварке, станкостроению, а также по автомобилестроению, где будет представлен китайский автопром: более 30 моделей китайских автомобилей с возможностью тест-драйва на некоторых моделях. Пленарное заседание "Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы" состоится во второй день форума. Как ожидается, в нем примут участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Татарстана Рустам Минниханов. Одной из наиболее интересных станет сессия "Новый Шелковый путь: реализация проекта не территории РФ и влияние на глобальную экономику", посвященная транспорту и логистике. В культурной программе форума - показ драматической постановки китайско-российской актерской группы по произведению лауреата Нобелевской премии Мо Яня, молодежный фестиваль, мастер-классы китайской каллиграфии, турнир китайской древней игры Вэйци, фестиваль китайского кино. Запланированы также регулярный матч континентальной хоккейной лиги между командами "Ак барс" и "Куньлунь Ред Стар", показательные выступления мастеров восточных и национальных единоборств, проведение китайской чайной церемонии. Минуллина отметила, что в случае успеха и востребованности данной площадки форум станет ежегодным и будет способствовать реализации других совместных проектов.

https://ria.ru/20230905/kitay-1894263598.html

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