Рейтинг@Mail.ru
В Казани открывается первый российско-китайский форум "Ростки" - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
01:11 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/forum-1894652064.html
В Казани открывается первый российско-китайский форум "Ростки"
В Казани открывается первый российско-китайский форум "Ростки" - РИА Новости, 07.09.2023
В Казани открывается первый российско-китайский форум "Ростки"
Первый российско-китайский форум "Ростки", в котором примут участие свыше 3 тысяч человек из более чем 20 стран, открывается в четверг в Казани. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T01:11
2023-09-07T01:11
россия
китай
казань
талия минуллина
максим решетников
рустам минниханов
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781053_0:168:3129:1928_1920x0_80_0_0_484dd5b3bcf4a3a9028884835c6b4e91.jpg
КАЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Первый российско-китайский форум "Ростки", в котором примут участие свыше 3 тысяч человек из более чем 20 стран, открывается в четверг в Казани. "Регистрацию прошли более 50 регионов России, Минэкономразвития, министерство промышленности и торговли, министерство труда и соцзащиты РФ, Совет Федерации, российские эксперты, представители промышленности и бизнеса… Со стороны Китая - представители посольства КНР в РФ, китайских провинций Аньхой, Гуйчжоу, Хубей, Цинхай, Юньнань, Шаньдун, Хэйлунцзян, автономного округа Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурского автономного района, городов Чунцин, Ханчжоу, Шэньчжэнь, крупных промышленных корпораций, бизнеса", - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Кроме того, по ее словам, зарегистрировались на форум гости из ЮАР, Турции, Сингапура, Венгрии, Вьетнама, Камеруна, Марокко, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Индии и других - всего более 20 стран. В программе форума 42 деловые сессии по таким направлениям, как информационные технологии, машиностроение, финансы, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование, инвестиции. Состоятся две выставки - по металлообработке, сварке, станкостроению, а также по автомобилестроению, где будет представлен китайский автопром: более 30 моделей китайских автомобилей с возможностью тест-драйва на некоторых моделях. Пленарное заседание "Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы" состоится во второй день форума. Как ожидается, в нем примут участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Татарстана Рустам Минниханов. Одной из наиболее интересных станет сессия "Новый Шелковый путь: реализация проекта не территории РФ и влияние на глобальную экономику", посвященная транспорту и логистике. В культурной программе форума - показ драматической постановки китайско-российской актерской группы по произведению лауреата Нобелевской премии Мо Яня, молодежный фестиваль, мастер-классы китайской каллиграфии, турнир китайской древней игры Вэйци, фестиваль китайского кино. Запланированы также регулярный матч континентальной хоккейной лиги между командами "Ак барс" и "Куньлунь Ред Стар", показательные выступления мастеров восточных и национальных единоборств, проведение китайской чайной церемонии. Минуллина отметила, что в случае успеха и востребованности данной площадки форум станет ежегодным и будет способствовать реализации других совместных проектов.
https://ria.ru/20230905/kitay-1894263598.html
россия
китай
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781053_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_9e88f466cbb4b5f92613d26e6d87a5f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, казань, талия минуллина, максим решетников, рустам минниханов, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, куньлунь ред стар
Россия, Китай, Казань, Талия Минуллина, Максим Решетников, Рустам Минниханов, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Совет Федерации РФ, Куньлунь Ред Стар, Республика Татарстан
В Казани открывается первый российско-китайский форум "Ростки"

В Казани в четверг открывается первый российско-китайский форум "Ростки"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Город Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Первый российско-китайский форум "Ростки", в котором примут участие свыше 3 тысяч человек из более чем 20 стран, открывается в четверг в Казани.
«
"Регистрацию прошли более 50 регионов России, Минэкономразвития, министерство промышленности и торговли, министерство труда и соцзащиты РФ, Совет Федерации, российские эксперты, представители промышленности и бизнеса… Со стороны Китая - представители посольства КНР в РФ, китайских провинций Аньхой, Гуйчжоу, Хубей, Цинхай, Юньнань, Шаньдун, Хэйлунцзян, автономного округа Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурского автономного района, городов Чунцин, Ханчжоу, Шэньчжэнь, крупных промышленных корпораций, бизнеса", - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Кроме того, по ее словам, зарегистрировались на форум гости из ЮАР, Турции, Сингапура, Венгрии, Вьетнама, Камеруна, Марокко, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Индии и других - всего более 20 стран.
В программе форума 42 деловые сессии по таким направлениям, как информационные технологии, машиностроение, финансы, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование, инвестиции. Состоятся две выставки - по металлообработке, сварке, станкостроению, а также по автомобилестроению, где будет представлен китайский автопром: более 30 моделей китайских автомобилей с возможностью тест-драйва на некоторых моделях.
Пленарное заседание "Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы" состоится во второй день форума. Как ожидается, в нем примут участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Татарстана Рустам Минниханов. Одной из наиболее интересных станет сессия "Новый Шелковый путь: реализация проекта не территории РФ и влияние на глобальную экономику", посвященная транспорту и логистике.
В культурной программе форума - показ драматической постановки китайско-российской актерской группы по произведению лауреата Нобелевской премии Мо Яня, молодежный фестиваль, мастер-классы китайской каллиграфии, турнир китайской древней игры Вэйци, фестиваль китайского кино. Запланированы также регулярный матч континентальной хоккейной лиги между командами "Ак барс" и "Куньлунь Ред Стар", показательные выступления мастеров восточных и национальных единоборств, проведение китайской чайной церемонии.
Минуллина отметила, что в случае успеха и востребованности данной площадки форум станет ежегодным и будет способствовать реализации других совместных проектов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем
5 сентября, 12:22
 
Республика ТатарстанРоссияКитайКазаньТалия МинуллинаМаксим РешетниковРустам МиннихановЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Совет Федерации РФКуньлунь Ред Стар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала