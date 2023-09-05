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Стоянов опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 05.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:20 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/stoyanov-1894280593.html
Стоянов опроверг сообщения о госпитализации
Стоянов опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 05.09.2023
Стоянов опроверг сообщения о госпитализации
Актер Юрий Стоянов опроверг сообщения о госпитализации и сообщил РИА Новости, что результаты его плановых анализов "идеальные для 66 лет". РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:20
2023-09-05T13:20
культура
юрий стоянов
новости культуры
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Актер Юрий Стоянов опроверг сообщения о госпитализации и сообщил РИА Новости, что результаты его плановых анализов "идеальные для 66 лет". "Я приехал в поликлинику при больнице, чтобы сдать плановый анализ крови раз в году. И процедура, когда ты должен побегать по дорожке, а в этот момент под нагрузкой проверяется сердце - вот, все. Анализы у меня идеальные для 66 лет, могу похвастаться: не хорошие, а идеальные", - подчеркнул актер. Стоянов отметил, что у него, как у всех бывших спортсменов, есть особенность - быстрое восстановления пульса и давления после нагрузки, которое подтвердилось по результатам обследования. "Это плановое: приехал, уехал. Вот я уже уехал", - заверил актер. Юрий Стоянов - актер театра и кино, родился 10 июля 1957 года. Стоянов стал известен благодаря юмористической телепередаче "Городок", где был автором и ведущим актером в дуэте с Ильей Олейниковым. Также популярность ему принесли такие проекты, как сериалы "Вампиры средней полосы", "Гости из прошлого", "Запасный выход", фильмы "Папы", "Ландыш серебристый" и другие.
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юрий стоянов, новости культуры, здоровье - общество
Культура, Юрий Стоянов, Новости культуры, Здоровье - Общество
Стоянов опроверг сообщения о госпитализации

Стоянов заявил, что сдавал в больнице плановый анализ и его не госпитализировали

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Стоянов
Юрий Стоянов - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юрий Стоянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Актер Юрий Стоянов опроверг сообщения о госпитализации и сообщил РИА Новости, что результаты его плановых анализов "идеальные для 66 лет".
"Я приехал в поликлинику при больнице, чтобы сдать плановый анализ крови раз в году. И процедура, когда ты должен побегать по дорожке, а в этот момент под нагрузкой проверяется сердце - вот, все. Анализы у меня идеальные для 66 лет, могу похвастаться: не хорошие, а идеальные", - подчеркнул актер.
Стоянов отметил, что у него, как у всех бывших спортсменов, есть особенность - быстрое восстановления пульса и давления после нагрузки, которое подтвердилось по результатам обследования. "Это плановое: приехал, уехал. Вот я уже уехал", - заверил актер.
Юрий Стоянов - актер театра и кино, родился 10 июля 1957 года. Стоянов стал известен благодаря юмористической телепередаче "Городок", где был автором и ведущим актером в дуэте с Ильей Олейниковым. Также популярность ему принесли такие проекты, как сериалы "Вампиры средней полосы", "Гости из прошлого", "Запасный выход", фильмы "Папы", "Ландыш серебристый" и другие.
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