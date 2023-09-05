https://ria.ru/20230905/stoyanov-1894280593.html

Стоянов опроверг сообщения о госпитализации

Стоянов опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 05.09.2023

Стоянов опроверг сообщения о госпитализации

Актер Юрий Стоянов опроверг сообщения о госпитализации и сообщил РИА Новости, что результаты его плановых анализов "идеальные для 66 лет". РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:20

2023-09-05T13:20

2023-09-05T13:20

культура

юрий стоянов

новости культуры

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801208939_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_509995f13188e349258d341763133234.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Актер Юрий Стоянов опроверг сообщения о госпитализации и сообщил РИА Новости, что результаты его плановых анализов "идеальные для 66 лет". "Я приехал в поликлинику при больнице, чтобы сдать плановый анализ крови раз в году. И процедура, когда ты должен побегать по дорожке, а в этот момент под нагрузкой проверяется сердце - вот, все. Анализы у меня идеальные для 66 лет, могу похвастаться: не хорошие, а идеальные", - подчеркнул актер. Стоянов отметил, что у него, как у всех бывших спортсменов, есть особенность - быстрое восстановления пульса и давления после нагрузки, которое подтвердилось по результатам обследования. "Это плановое: приехал, уехал. Вот я уже уехал", - заверил актер. Юрий Стоянов - актер театра и кино, родился 10 июля 1957 года. Стоянов стал известен благодаря юмористической телепередаче "Городок", где был автором и ведущим актером в дуэте с Ильей Олейниковым. Также популярность ему принесли такие проекты, как сериалы "Вампиры средней полосы", "Гости из прошлого", "Запасный выход", фильмы "Папы", "Ландыш серебристый" и другие.

https://ria.ru/20221213/kino-1838154814.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юрий стоянов, новости культуры, здоровье - общество