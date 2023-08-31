https://ria.ru/20230831/uolles-1893341620.html
Биография Бена Уоллеса
Биография Бена Уоллеса - РИА Новости, 31.08.2023
Биография Бена Уоллеса
Британский государственный деятель Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания). РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:15
2023-08-31T11:15
2023-08-31T11:15
справки
лондон
бен уоллес
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Британский государственный деятель Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания).После окончания школы некоторое время работал инструктором по лыжному спорту в Австрии. Затем поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 20 лет был зачислен в шотландскую гвардию (пехотный полк британской армии). Проходил службу в Северной Ирландии, Центральной Америке, Германии и на Кипре. Во время своей военной карьеры занимал должности командира взвода, командира роты, офицера разведки. В 1998 году уволился с военной службы. В 1999-2003 годах Бен Уоллес был депутатом регионального парламента Шотландии от Консервативной партии, был членом комитета по здравоохранению.В 2003-2005 годах был директором по связям с зарубежными партнерами британской оборонной компании QinetiQ.В 2005 году, после переезда в Ланкашир, был избран в Палату общин (нижняя палата британского парламента). Переизбирался в 2010, 2015, 2017, 2019 годах. В 2010-2012 годах Бен Уоллес был личным парламентским секретарем министра юстиции Кена Кларка. В 2015-2016 годах занимал пост заместителя государственного министра по делам Северной Ирландии.В 2016-2019 годах был государственным министром безопасности в Министерстве внутренних дел. 24 июля 2019 года был назначен министром обороны.Сохранил пост в правительстве Лиз Трасс, сформированном 6 сентября 2022 года, и в кабинете Риши Сунака с 25 октября 2022 года. В середине июля 2023 года Уоллес в интервью газете Times заявил, что покинет свой пост осенью, не будет баллотироваться в члены британского парламента и уйдет из политики.По информации СМИ, Бен Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга. Сообщалось, что стороны не смогли прийти к консенсусу по новому кандидату. 31 августа 2023 года стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, он направил соответствующее заявление премьер-министру Риши Сунаку.Бен Уоллес не скрывает свою неприязнь к России и в выражениях не стесняется, подчас прибегая к откровенным провокациям. С началом спецоперации России на Украине занял стандартную для коллективного Запада непримиримую позицию. Россия для него – "самая прямая и насущная угроза". При этом он заявлял, что Великобритания не будет вступать в прямой конфликт "ни с российской армией, ни с государством Россия".Бен Уоллес женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, лондон, бен уоллес
Справки, Лондон, Бен Уоллес
Британский государственный деятель Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года
в Лондоне (Великобритания).
После окончания школы некоторое время работал инструктором
по лыжному спорту в Австрии. Затем поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 20 лет был зачислен в шотландскую гвардию (пехотный полк британской армии). Проходил службу в Северной Ирландии, Центральной Америке, Германии и на Кипре. Во время своей военной карьеры занимал должности
командира взвода, командира роты, офицера разведки.
В 1998 году уволился
с военной службы.
В 1999-2003 годах Бен Уоллес был депутатом
регионального парламента Шотландии от Консервативной партии, был членом комитета по здравоохранению.
В 2003-2005 годах был директором по связям с зарубежными партнерами британской оборонной компании QinetiQ.
В 2005 году, после переезда в Ланкашир, был избран в Палату общин (нижняя палата британского парламента). Переизбирался в 2010, 2015, 2017, 2019 годах.
В 2010-2012 годах
Бен Уоллес был личным парламентским секретарем министра юстиции Кена Кларка.
В 2015-2016 годах занимал пост
заместителя государственного министра по делам Северной Ирландии.
В 2016-2019 годах был государственным министром безопасности в Министерстве внутренних дел.
24 июля 2019 года был назначен министром обороны.
Сохранил пост в правительстве Лиз Трасс
, сформированном 6 сентября 2022 года
, и в кабинете Риши Сунака с 25 октября
2022 года.
В середине июля 2023 года Уоллес в интервью газете Times заявил
, что покинет свой пост осенью, не будет баллотироваться в члены британского парламента и уйдет из политики.
По информации СМИ, Бен Уоллес претендовал
на пост генсека НАТО
, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга. Сообщалось, что стороны не смогли прийти к консенсусу по новому кандидату.
31 августа 2023 года стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку,
он направил соответствующее заявление премьер-министру Риши Сунаку.
Бен Уоллес не скрывает свою неприязнь к России и в выражениях не стесняется, подчас прибегая к откровенным провокациям
. С началом спецоперации России на Украине занял стандартную для коллективного Запада непримиримую позицию. Россия для него – "самая прямая и насущная угроза
". При этом он заявлял
, что Великобритания не будет вступать в прямой конфликт "ни с российской армией, ни с государством Россия".
Бен Уоллес женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников