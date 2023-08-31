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Биография Бена Уоллеса - РИА Новости, 31.08.2023
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11:15 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/uolles-1893341620.html
Биография Бена Уоллеса
Биография Бена Уоллеса - РИА Новости, 31.08.2023
Биография Бена Уоллеса
Британский государственный деятель Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания). РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:15
2023-08-31T11:15
справки
лондон
бен уоллес
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Британский государственный деятель Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания).После окончания школы некоторое время работал инструктором по лыжному спорту в Австрии. Затем поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 20 лет был зачислен в шотландскую гвардию (пехотный полк британской армии). Проходил службу в Северной Ирландии, Центральной Америке, Германии и на Кипре. Во время своей военной карьеры занимал должности командира взвода, командира роты, офицера разведки. В 1998 году уволился с военной службы. В 1999-2003 годах Бен Уоллес был депутатом регионального парламента Шотландии от Консервативной партии, был членом комитета по здравоохранению.В 2003-2005 годах был директором по связям с зарубежными партнерами британской оборонной компании QinetiQ.В 2005 году, после переезда в Ланкашир, был избран в Палату общин (нижняя палата британского парламента). Переизбирался в 2010, 2015, 2017, 2019 годах. В 2010-2012 годах Бен Уоллес был личным парламентским секретарем министра юстиции Кена Кларка. В 2015-2016 годах занимал пост заместителя государственного министра по делам Северной Ирландии.В 2016-2019 годах был государственным министром безопасности в Министерстве внутренних дел. 24 июля 2019 года был назначен министром обороны.Сохранил пост в правительстве Лиз Трасс, сформированном 6 сентября 2022 года, и в кабинете Риши Сунака с 25 октября 2022 года. В середине июля 2023 года Уоллес в интервью газете Times заявил, что покинет свой пост осенью, не будет баллотироваться в члены британского парламента и уйдет из политики.По информации СМИ, Бен Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга. Сообщалось, что стороны не смогли прийти к консенсусу по новому кандидату. 31 августа 2023 года стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, он направил соответствующее заявление премьер-министру Риши Сунаку.Бен Уоллес не скрывает свою неприязнь к России и в выражениях не стесняется, подчас прибегая к откровенным провокациям. С началом спецоперации России на Украине занял стандартную для коллективного Запада непримиримую позицию. Россия для него – "самая прямая и насущная угроза". При этом он заявлял, что Великобритания не будет вступать в прямой конфликт "ни с российской армией, ни с государством Россия".Бен Уоллес женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, лондон, бен уоллес
Справки, Лондон, Бен Уоллес

Биография Бена Уоллеса

© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес прибывает в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибывает в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибывает в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Британский государственный деятель Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания).
После окончания школы некоторое время работал инструктором по лыжному спорту в Австрии. Затем поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 20 лет был зачислен в шотландскую гвардию (пехотный полк британской армии). Проходил службу в Северной Ирландии, Центральной Америке, Германии и на Кипре. Во время своей военной карьеры занимал должности командира взвода, командира роты, офицера разведки.
В 1998 году уволился с военной службы.
В 1999-2003 годах Бен Уоллес был депутатом регионального парламента Шотландии от Консервативной партии, был членом комитета по здравоохранению.
В 2003-2005 годах был директором по связям с зарубежными партнерами британской оборонной компании QinetiQ.
В 2005 году, после переезда в Ланкашир, был избран в Палату общин (нижняя палата британского парламента). Переизбирался в 2010, 2015, 2017, 2019 годах.
В 2010-2012 годах Бен Уоллес был личным парламентским секретарем министра юстиции Кена Кларка.
В 2015-2016 годах занимал пост заместителя государственного министра по делам Северной Ирландии.
В 2016-2019 годах был государственным министром безопасности в Министерстве внутренних дел.
24 июля 2019 года был назначен министром обороны.
Сохранил пост в правительстве Лиз Трасс, сформированном 6 сентября 2022 года, и в кабинете Риши Сунака с 25 октября 2022 года.
В середине июля 2023 года Уоллес в интервью газете Times заявил, что покинет свой пост осенью, не будет баллотироваться в члены британского парламента и уйдет из политики.
По информации СМИ, Бен Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга. Сообщалось, что стороны не смогли прийти к консенсусу по новому кандидату.
31 августа 2023 года стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, он направил соответствующее заявление премьер-министру Риши Сунаку.
Бен Уоллес не скрывает свою неприязнь к России и в выражениях не стесняется, подчас прибегая к откровенным провокациям. С началом спецоперации России на Украине занял стандартную для коллективного Запада непримиримую позицию. Россия для него – "самая прямая и насущная угроза". При этом он заявлял, что Великобритания не будет вступать в прямой конфликт "ни с российской армией, ни с государством Россия".
Бен Уоллес женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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