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Биография Бена Уоллеса

Биография Бена Уоллеса - РИА Новости, 31.08.2023

Биография Бена Уоллеса

Британский государственный деятель Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания). РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:15

2023-08-31T11:15

2023-08-31T11:15

справки

лондон

бен уоллес

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Британский государственный деятель Роберт Бен Лобан Уоллес (Robert Ben Lobban Wallace) родился 15 мая 1970 года в Лондоне (Великобритания).После окончания школы некоторое время работал инструктором по лыжному спорту в Австрии. Затем поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 20 лет был зачислен в шотландскую гвардию (пехотный полк британской армии). Проходил службу в Северной Ирландии, Центральной Америке, Германии и на Кипре. Во время своей военной карьеры занимал должности командира взвода, командира роты, офицера разведки. В 1998 году уволился с военной службы. В 1999-2003 годах Бен Уоллес был депутатом регионального парламента Шотландии от Консервативной партии, был членом комитета по здравоохранению.В 2003-2005 годах был директором по связям с зарубежными партнерами британской оборонной компании QinetiQ.В 2005 году, после переезда в Ланкашир, был избран в Палату общин (нижняя палата британского парламента). Переизбирался в 2010, 2015, 2017, 2019 годах. В 2010-2012 годах Бен Уоллес был личным парламентским секретарем министра юстиции Кена Кларка. В 2015-2016 годах занимал пост заместителя государственного министра по делам Северной Ирландии.В 2016-2019 годах был государственным министром безопасности в Министерстве внутренних дел. 24 июля 2019 года был назначен министром обороны.Сохранил пост в правительстве Лиз Трасс, сформированном 6 сентября 2022 года, и в кабинете Риши Сунака с 25 октября 2022 года. В середине июля 2023 года Уоллес в интервью газете Times заявил, что покинет свой пост осенью, не будет баллотироваться в члены британского парламента и уйдет из политики.По информации СМИ, Бен Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга. Сообщалось, что стороны не смогли прийти к консенсусу по новому кандидату. 31 августа 2023 года стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, он направил соответствующее заявление премьер-министру Риши Сунаку.Бен Уоллес не скрывает свою неприязнь к России и в выражениях не стесняется, подчас прибегая к откровенным провокациям. С началом спецоперации России на Украине занял стандартную для коллективного Запада непримиримую позицию. Россия для него – "самая прямая и насущная угроза". При этом он заявлял, что Великобритания не будет вступать в прямой конфликт "ни с российской армией, ни с государством Россия".Бен Уоллес женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, лондон, бен уоллес