Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью и уйдет из политики
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава МО Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью газете Times, что покинет свой пост осенью и уйдет из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны.
"Я не буду выставлять свою кандидатуру в следующий раз", - заявил Уоллес, исключив при этом возможность "преждевременного" ухода и назначения дополнительных выборов.
Как отметил министр, он проинформировал премьер-министра Великобритании Риши Сунака о своем решении еще 16 июня. При этом он планировал сделать соответствующее заявление для прессы позднее летом. От данной идеи он, однако, был вынужден в итоге отказаться из-за произошедшей утечки информации.
Глава британского минобороны среди прочего добавил, что рассматривает "полный отход" от политики и деятельности, связанной с обороной королевства.
Ранее газета Times сообщала, что Уоллес рассматривает возможность покинуть свою должность после четырех лет пребывания на посту министра обороны. При этом, согласно изданию, Уоллес, несмотря на возможный уход в отставку, до сих пор поддерживает Сунака и кабмин.
Как отмечалось, следующим главой минобороны могут стать замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.