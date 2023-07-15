https://ria.ru/20230715/uolles-1884403786.html

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью - РИА Новости, 15.07.2023

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью

Глава МО Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью газете Times, что покинет свой пост осенью и уйдет из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T20:46

2023-07-15T20:46

2023-07-15T21:38

великобритания

бен уоллес

в мире

риши сунак

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава МО Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью газете Times, что покинет свой пост осенью и уйдет из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны."Я не буду выставлять свою кандидатуру в следующий раз", - заявил Уоллес, исключив при этом возможность "преждевременного" ухода и назначения дополнительных выборов.Как отметил министр, он проинформировал премьер-министра Великобритании Риши Сунака о своем решении еще 16 июня. При этом он планировал сделать соответствующее заявление для прессы позднее летом. От данной идеи он, однако, был вынужден в итоге отказаться из-за произошедшей утечки информации.Глава британского минобороны среди прочего добавил, что рассматривает "полный отход" от политики и деятельности, связанной с обороной королевства.Ранее газета Times сообщала, что Уоллес рассматривает возможность покинуть свою должность после четырех лет пребывания на посту министра обороны. При этом, согласно изданию, Уоллес, несмотря на возможный уход в отставку, до сих пор поддерживает Сунака и кабмин.Как отмечалось, следующим главой минобороны могут стать замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

https://ria.ru/20230603/krym-1875962560.html

https://ria.ru/20220906/uolles-1814980623.html

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великобритания, бен уоллес, в мире, риши сунак