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Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью - РИА Новости, 15.07.2023
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20:46 15.07.2023 (обновлено: 21:38 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/uolles-1884403786.html
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью - РИА Новости, 15.07.2023
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью
Глава МО Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью газете Times, что покинет свой пост осенью и уйдет из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T20:46
2023-07-15T21:38
великобритания
бен уоллес
в мире
риши сунак
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава МО Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью газете Times, что покинет свой пост осенью и уйдет из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны."Я не буду выставлять свою кандидатуру в следующий раз", - заявил Уоллес, исключив при этом возможность "преждевременного" ухода и назначения дополнительных выборов.Как отметил министр, он проинформировал премьер-министра Великобритании Риши Сунака о своем решении еще 16 июня. При этом он планировал сделать соответствующее заявление для прессы позднее летом. От данной идеи он, однако, был вынужден в итоге отказаться из-за произошедшей утечки информации.Глава британского минобороны среди прочего добавил, что рассматривает "полный отход" от политики и деятельности, связанной с обороной королевства.Ранее газета Times сообщала, что Уоллес рассматривает возможность покинуть свою должность после четырех лет пребывания на посту министра обороны. При этом, согласно изданию, Уоллес, несмотря на возможный уход в отставку, до сих пор поддерживает Сунака и кабмин.Как отмечалось, следующим главой минобороны могут стать замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.
https://ria.ru/20230603/krym-1875962560.html
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великобритания, бен уоллес, в мире, риши сунак
Великобритания, Бен Уоллес, В мире, Риши Сунак
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью и уйдет из политики

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава МО Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью газете Times, что покинет свой пост осенью и уйдет из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны.
"Я не буду выставлять свою кандидатуру в следующий раз", - заявил Уоллес, исключив при этом возможность "преждевременного" ухода и назначения дополнительных выборов.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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Как отметил министр, он проинформировал премьер-министра Великобритании Риши Сунака о своем решении еще 16 июня. При этом он планировал сделать соответствующее заявление для прессы позднее летом. От данной идеи он, однако, был вынужден в итоге отказаться из-за произошедшей утечки информации.
Глава британского минобороны среди прочего добавил, что рассматривает "полный отход" от политики и деятельности, связанной с обороной королевства.
Ранее газета Times сообщала, что Уоллес рассматривает возможность покинуть свою должность после четырех лет пребывания на посту министра обороны. При этом, согласно изданию, Уоллес, несмотря на возможный уход в отставку, до сих пор поддерживает Сунака и кабмин.
Как отмечалось, следующим главой минобороны могут стать замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.
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