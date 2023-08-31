https://ria.ru/20230831/uolles-1893327445.html

Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку

Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку - РИА Новости, 31.08.2023

Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет пребывания на посту, он направил соответствующее прошение премьер-министру Риши... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:23

2023-08-31T10:23

2023-08-31T11:16

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великобритания

бен уоллес

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет пребывания на посту, он направил соответствующее прошение премьер-министру Риши Сунаку."После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности", — говорится в официальном письме на имя председателя правительства.Сунак принял отставку. Оборонное ведомство возглавит министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Представитель Консервативной партии был членом парламента с 2005 года.Уоллес назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году премьер-министром Борисом Джонсоном.В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском правительстве. Он заявил, что хочет вернуться к жизни вне госуправления и был бы рад работать в пабе.Политик выступал за предоставление Киеву масштабной военной помощи. В частности, как заявил Уоллес в июле, Британия перевыполнила свой план по поставкам артиллерийских снарядов в 15 раз, но объемы снабжения Киева стрелковым оружием и противотанковыми боеприпасами, по его словам, "оказались меньше задуманного".В то же время этим летом у него произошла пикировка с Владимиром Зеленским: Уоллес заявил, что Украине следовало выразить большую благодарность за поддержку, а Зеленский в ответ записал видео, в котором сказал "спасибо" около 50 раз за восемь минут обращения и добавил, что готов благодарить Лондон "каждое утро".

https://ria.ru/20230831/uolles-1893341620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, бен уоллес