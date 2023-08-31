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Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку - РИА Новости, 31.08.2023
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10:23 31.08.2023 (обновлено: 11:16 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/uolles-1893327445.html
Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку
Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку - РИА Новости, 31.08.2023
Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет пребывания на посту, он направил соответствующее прошение премьер-министру Риши... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:23
2023-08-31T11:16
в мире
великобритания
бен уоллес
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет пребывания на посту, он направил соответствующее прошение премьер-министру Риши Сунаку."После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности", — говорится в официальном письме на имя председателя правительства.Сунак принял отставку. Оборонное ведомство возглавит министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Представитель Консервативной партии был членом парламента с 2005 года.Уоллес назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году премьер-министром Борисом Джонсоном.В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском правительстве. Он заявил, что хочет вернуться к жизни вне госуправления и был бы рад работать в пабе.Политик выступал за предоставление Киеву масштабной военной помощи. В частности, как заявил Уоллес в июле, Британия перевыполнила свой план по поставкам артиллерийских снарядов в 15 раз, но объемы снабжения Киева стрелковым оружием и противотанковыми боеприпасами, по его словам, "оказались меньше задуманного".В то же время этим летом у него произошла пикировка с Владимиром Зеленским: Уоллес заявил, что Украине следовало выразить большую благодарность за поддержку, а Зеленский в ответ записал видео, в котором сказал "спасибо" около 50 раз за восемь минут обращения и добавил, что готов благодарить Лондон "каждое утро".
https://ria.ru/20230831/uolles-1893341620.html
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в мире, великобритания, бен уоллес
В мире, Великобритания, Бен Уоллес
Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку

Глава британского Минобороны Бен Уоллес подал в отставку

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет пребывания на посту, он направил соответствующее прошение премьер-министру Риши Сунаку.
"После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности", — говорится в официальном письме на имя председателя правительства.
Сунак принял отставку. Оборонное ведомство возглавит министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Представитель Консервативной партии был членом парламента с 2005 года.
Уоллес назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году премьер-министром Борисом Джонсоном.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибывает в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Биография Бена Уоллеса
11:15
В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском правительстве. Он заявил, что хочет вернуться к жизни вне госуправления и был бы рад работать в пабе.
Политик выступал за предоставление Киеву масштабной военной помощи. В частности, как заявил Уоллес в июле, Британия перевыполнила свой план по поставкам артиллерийских снарядов в 15 раз, но объемы снабжения Киева стрелковым оружием и противотанковыми боеприпасами, по его словам, "оказались меньше задуманного".
В то же время этим летом у него произошла пикировка с Владимиром Зеленским: Уоллес заявил, что Украине следовало выразить большую благодарность за поддержку, а Зеленский в ответ записал видео, в котором сказал "спасибо" около 50 раз за восемь минут обращения и добавил, что готов благодарить Лондон "каждое утро".
Обучение украинских военных в Британии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного
20 июля, 22:03
 
В миреВеликобританияБен Уоллес
 
 
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