Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку
Глава британского Минобороны Бен Уоллес подал в отставку
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет пребывания на посту, он направил соответствующее прошение премьер-министру Риши Сунаку.
"После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности", — говорится в официальном письме на имя председателя правительства.
Сунак принял отставку. Оборонное ведомство возглавит министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Представитель Консервативной партии был членом парламента с 2005 года.
Уоллес назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году премьер-министром Борисом Джонсоном.
В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском правительстве. Он заявил, что хочет вернуться к жизни вне госуправления и был бы рад работать в пабе.
Политик выступал за предоставление Киеву масштабной военной помощи. В частности, как заявил Уоллес в июле, Британия перевыполнила свой план по поставкам артиллерийских снарядов в 15 раз, но объемы снабжения Киева стрелковым оружием и противотанковыми боеприпасами, по его словам, "оказались меньше задуманного".
В то же время этим летом у него произошла пикировка с Владимиром Зеленским: Уоллес заявил, что Украине следовало выразить большую благодарность за поддержку, а Зеленский в ответ записал видео, в котором сказал "спасибо" около 50 раз за восемь минут обращения и добавил, что готов благодарить Лондон "каждое утро".