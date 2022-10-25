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Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака - РИА Новости, 25.10.2022
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Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака
Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака - РИА Новости, 25.10.2022
Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака, сообщили в офисе премьера. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:32
2022-10-25T18:38
в мире
бен уоллес
борис джонсон
великобритания
риши сунак
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака, сообщили в офисе премьера."Бен Уоллес был вновь назначен министром обороны Великобритании", - говорится в сообщении канцелярии в Twitter.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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в мире, бен уоллес, борис джонсон, великобритания, риши сунак, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Бен Уоллес, Борис Джонсон, Великобритания, Риши Сунак, Отставка Трасс с поста премьера Британии
18:32 25.10.2022 (обновлено: 18:38 25.10.2022)
 
Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака

Министр обороны Британии Уоллес сохранил свой пост в правительстве премьера Сунака

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака, сообщили в офисе премьера.
"Бен Уоллес был вновь назначен министром обороны Великобритании", - говорится в сообщении канцелярии в Twitter.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.
Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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В миреБен УоллесБорис ДжонсонВеликобританияРиши СунакОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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