https://ria.ru/20221025/uolles-1826741064.html

Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака

Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака - РИА Новости, 25.10.2022

Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака, сообщили в офисе премьера. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:32

2022-10-25T18:32

2022-10-25T18:38

в мире

бен уоллес

борис джонсон

великобритания

риши сунак

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака, сообщили в офисе премьера."Бен Уоллес был вновь назначен министром обороны Великобритании", - говорится в сообщении канцелярии в Twitter.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html

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в мире, бен уоллес, борис джонсон, великобритания, риши сунак, отставка трасс с поста премьера британии