https://ria.ru/20221025/uolles-1826741064.html
Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака
Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака - РИА Новости, 25.10.2022
Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака, сообщили в офисе премьера. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:32
2022-10-25T18:32
2022-10-25T18:38
в мире
бен уоллес
борис джонсон
великобритания
риши сунак
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака, сообщили в офисе премьера."Бен Уоллес был вновь назначен министром обороны Великобритании", - говорится в сообщении канцелярии в Twitter.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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в мире, бен уоллес, борис джонсон, великобритания, риши сунак, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Бен Уоллес, Борис Джонсон, Великобритания, Риши Сунак, Отставка Трасс с поста премьера Британии
18:32 25.10.2022 (обновлено: 18:38 25.10.2022)
Уоллес сохранил пост главы Минобороны Британии в правительстве Сунака
Министр обороны Британии Уоллес сохранил свой пост в правительстве премьера Сунака