https://ria.ru/20220512/britaniya-1788182798.html
Британия не будет ввязываться в конфликт с Россией, заявил министр обороны
Британия не будет ввязываться в конфликт с Россией, заявил министр обороны - РИА Новости, 12.05.2022
Британия не будет ввязываться в конфликт с Россией, заявил министр обороны
Великобритания не намерена ввязываться в прямой конфликт с Россией из-за Украины, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в беседе с... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:46
2022-05-12T17:46
2022-05-12T18:52
великобритания
в мире
россия
нато
бен уоллес
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ЛОНДОН, 12 мая — РИА Новости. Великобритания не намерена ввязываться в прямой конфликт с Россией из-за Украины, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в беседе с Washington Post."Наша позиция была абсолютная четкая. Мы не вступали и не будем вступать в прямой конфликт ни с российской армией, ни с государством Россия. Я четко об этом говорил еще в начале этого конфликта, нравится это людям или нет, но Украина не является членом НАТО, и мы не будем направлять туда свои войска", — сказал он.Уоллес отметил, что союзники только оказывают помощь Украине в соответствии с международным правом, так как у страны есть право на самооборону.Он также заявил, что Лондон не передавал Киеву вооружений, которые дали бы ВСУ возможность наносить удары по территории России"Во-первых, мы не предоставляли такого вооружения, которое позволяло бы им делать это, мы не предоставляли им вертолеты, самолеты или оружие такого дальнего радиуса действия, поэтому вряд ли это оружие может быть использовано за пределами границы", — сказал министр.В то же время он не исключил, что западная техника может применяться с этой целью."И если они используют британское, французское или любое другое вооружение для достижения этой цели и с соблюдением международного и гуманитарного права, хотя мы признаем это низкой вероятностью из-за типа вооружения, которое мы поставляем, но не невозможностью, потому что это было условием поставки вооружений", — добавил Уоллес.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html
https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788067485.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, в мире, россия, нато, бен уоллес
17:46 12.05.2022 (обновлено: 18:52 12.05.2022)
Британия не будет ввязываться в конфликт с Россией, заявил министр обороны
Министр обороны Уоллес: Британия не будет ввязываться в прямой конфликт с Россией
ЛОНДОН, 12 мая — РИА Новости. Великобритания не намерена ввязываться в прямой конфликт с Россией из-за Украины, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в беседе с Washington Post.
"Наша позиция была абсолютная четкая. Мы не вступали и не будем вступать в прямой конфликт ни с российской армией, ни с государством Россия
. Я четко об этом говорил еще в начале этого конфликта, нравится это людям или нет, но Украина
не является членом НАТО
, и мы не будем направлять туда свои войска", — сказал он.
Уоллес отметил, что союзники только оказывают помощь Украине в соответствии с международным правом, так как у страны есть право на самооборону.
Он также заявил, что Лондон не передавал Киеву вооружений, которые дали бы ВСУ возможность наносить удары по территории России
"Во-первых, мы не предоставляли такого вооружения, которое позволяло бы им делать это, мы не предоставляли им вертолеты, самолеты или оружие такого дальнего радиуса действия, поэтому вряд ли это оружие может быть использовано за пределами границы", — сказал министр.
В то же время он не исключил, что западная техника может применяться с этой целью.
"И если они используют британское, французское или любое другое вооружение для достижения этой цели и с соблюдением международного и гуманитарного права, хотя мы признаем это низкой вероятностью из-за типа вооружения, которое мы поставляем, но не невозможностью, потому что это было условием поставки вооружений", — добавил Уоллес.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
На этом фоне США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден
подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва
неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.