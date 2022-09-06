https://ria.ru/20220906/britaniya-1814972161.html

Офис нового британского премьера сообщил о назначении ключевых министров

Офис нового британского премьера сообщил о назначении ключевых министров - РИА Новости, 06.09.2022

Офис нового британского премьера сообщил о назначении ключевых министров

Офис премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сообщил о назначении глав пяти основных министерств в новом правительстве. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T22:35

2022-09-06T22:35

2022-09-06T23:46

в мире

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Офис премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сообщил о назначении глав пяти основных министерств в новом правительстве.Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник избрали главой Консервативной партии. На следующий день она заняла пост премьер-министра, став третьей женщиной на этом посту. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.Сегодня королева Елизавета II поручила новому премьеру сформировать правительство.

https://ria.ru/20220906/trass-1814813872.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, лиз трасс, бен уоллес, риши сунак, уэльс, англия, великобритания