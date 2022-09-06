22:35 06.09.2022 (обновлено: 23:46 06.09.2022)
Офис нового британского премьера сообщил о назначении ключевых министров
Королева Великобритании Елизавета II утвердила новых министров в правительстве Трасс
© Depositphotos / samotЛондон
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Офис премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сообщил о назначении глав пяти основных министерств в новом правительстве.
- —Вице-премьером и главой Минздрава стала Терез Коффи. Раньше она руководила Министерством труда и пенсий.
- —Внешнеполитическое ведомство возглавил Джеймс Клеверли, до этого работавший министром образования.
- —Главой МВД назначили бывшего генпрокурора Англии и Уэльса Суэллу Браверман.
- —Руководить Министерством финансов будет экс-министр энергетики Кваси Квартенг.
- —Главой министерства по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности стал бывший министр по вопросам Brexit Джейкоб Рис-Могг.
- —Министр обороны Бен Уоллес сохранил свой пост в новом правительстве.
Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник избрали главой Консервативной партии. На следующий день она заняла пост премьер-министра, став третьей женщиной на этом посту. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Сегодня королева Елизавета II поручила новому премьеру сформировать правительство.