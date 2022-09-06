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Офис нового британского премьера сообщил о назначении ключевых министров - РИА Новости, 06.09.2022
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Офис нового британского премьера сообщил о назначении ключевых министров
Офис нового британского премьера сообщил о назначении ключевых министров - РИА Новости, 06.09.2022
Офис нового британского премьера сообщил о назначении ключевых министров
Офис премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сообщил о назначении глав пяти основных министерств в новом правительстве. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:35
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в мире
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бен уоллес
риши сунак
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Офис премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сообщил о назначении глав пяти основных министерств в новом правительстве.Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник избрали главой Консервативной партии. На следующий день она заняла пост премьер-министра, став третьей женщиной на этом посту. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.Сегодня королева Елизавета II поручила новому премьеру сформировать правительство.
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в мире, лиз трасс, бен уоллес, риши сунак, уэльс, англия, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Бен Уоллес, Риши Сунак, Уэльс, Англия, Великобритания
22:35 06.09.2022 (обновлено: 23:46 06.09.2022)
 
Офис нового британского премьера сообщил о назначении ключевых министров

Королева Великобритании Елизавета II утвердила новых министров в правительстве Трасс

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Офис премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сообщил о назначении глав пяти основных министерств в новом правительстве.
  • Вице-премьером и главой Минздрава стала Терез Коффи. Раньше она руководила Министерством труда и пенсий.
  • Внешнеполитическое ведомство возглавил Джеймс Клеверли, до этого работавший министром образования.
  • Главой МВД назначили бывшего генпрокурора Англии и Уэльса Суэллу Браверман.
  • Руководить Министерством финансов будет экс-министр энергетики Кваси Квартенг.
  • Главой министерства по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности стал бывший министр по вопросам Brexit Джейкоб Рис-Могг.
  • Министр обороны Бен Уоллес сохранил свой пост в новом правительстве.
Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник избрали главой Консервативной партии. На следующий день она заняла пост премьер-министра, став третьей женщиной на этом посту. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Сегодня королева Елизавета II поручила новому премьеру сформировать правительство.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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В миреЛиз ТрассБен УоллесРиши СунакУэльсАнглияВеликобритания
 
 
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