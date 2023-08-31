Рейтинг@Mail.ru
Биография Гранта Шаппса - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/shapps-1893352712.html
Биография Гранта Шаппса
Биография Гранта Шаппса - РИА Новости, 31.08.2023
Биография Гранта Шаппса
Британский государственный деятель Грант Шаппс (Grant Shapps) родился 14 сентября 1968 года в городе Уотфорд (графство Хартфордшир, Великобритания). РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:55
2023-08-31T11:55
справки
великобритания
грант шаппс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893350649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed72efa0e24b67fe5e5736036c2bebdd.jpg
Британский государственный деятель Грант Шаппс (Grant Shapps) родился 14 сентября 1968 года в городе Уотфорд (графство Хартфордшир, Великобритания). Получил образование в гимназии Watford Grammar и колледже Кассио в Уотфорде. Изучал бизнес и финансы в Манчестерском политехническом институте (ныне университет). В 1990 году основал собственную типографию PrintHouse Corporation, которая превратилась в крупную компанию по коммерческому дизайну, печати и веб-разработке. Этот бизнес развивается по настоящее время без участия Шаппса.В 2002 году и 2005 году избирался депутатом в округе Уэлуин Хэтфилд в Хартфордшире.С июля 2005 по май 2010 года занимал должность сопредседателя Консервативной партии Великобритании. В 2005-2007 годах был членом Специального комитета по государственному управлению.В июле 2007 года премьер-министр страны Дэвид Кэмерон назначил Шаппса теневым министром жилищного строительства.В мае 2010 года был переизбран депутатом от округа Уэлуин Хэтфилд, став первым депутатом в истории этого района, получившим более 50% голосов. Он повторил этот результат в 2015 и 2017 годах.В июне 2010 года Грант Шаппс стал государственным министром жилищного строительства и местного самоуправления в коалиционном правительстве. Также он был назначен тайным советником королевы.В сентябре 2012 года был назначен сопредседателем Консервативной партии. Занимал этот пост до 2015 года.С сентября 2012 по май 2015 года – министр без портфеля.В мае 2015 года Шаппс был назначен государственным министром по международному развитию. Вскоре после этого он был назначен государственным министром в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, став первым государственным министром, занявшим оба поста одновременно.В период с 2015 по 2019 годы Шаппс создал и возглавлял Британскую группу депутатов по инфраструктуре (BIG), в которую вошли межпартийные члены парламента, занимающиеся вопросами инфраструктуры в Великобритании.С 2017 по 2019 годы возглавлял Всепартийную парламентскую группу по авиации общего назначения (APPG-GA).С июля 2019 по сентябрь 2022 года Шаппс был государственным секретарем по транспорту.В июле 2022 года Грант Шаппс заявил о намерении баллотироваться на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Позднее снял свою кандидатуру, поддержав бывшего главу министерства финансов Риши Сунака. 19 октября 2022 года стало известно, что Грант Шаппс назначен министром внутренних дел Великобритании. 25 октября 2022 года в новом кабинете Риши Сунака, Грант Шаппс получил портфель министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии. 7 февраля 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак произвел реорганизацию правительства, создав в том числе министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности, его главой стал Грант Шаппс. 31 августа 2023 года СМИ сообщили, что Грант Шаппс станет новым министром обороны Великобритании. Грант Шаппс женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893350649_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_f4f039d418eb004c23ace8754bfb24fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, великобритания, грант шаппс
Справки, Великобритания, Грант Шаппс

Биография Гранта Шаппса

© AFP 2023 / Justin Tallis Грант Шаппс
 Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / Justin Tallis
Грант Шаппс
Читать ria.ru в
Британский государственный деятель Грант Шаппс (Grant Shapps) родился 14 сентября 1968 года в городе Уотфорд (графство Хартфордшир, Великобритания).
Получил образование в гимназии Watford Grammar и колледже Кассио в Уотфорде. Изучал бизнес и финансы в Манчестерском политехническом институте (ныне университет).
В 1990 году основал собственную типографию PrintHouse Corporation, которая превратилась в крупную компанию по коммерческому дизайну, печати и веб-разработке. Этот бизнес развивается по настоящее время без участия Шаппса.
В 2002 году и 2005 году избирался депутатом в округе Уэлуин Хэтфилд в Хартфордшире.
С июля 2005 по май 2010 года занимал должность сопредседателя Консервативной партии Великобритании.
В 2005-2007 годах был членом Специального комитета по государственному управлению.
В июле 2007 года премьер-министр страны Дэвид Кэмерон назначил Шаппса теневым министром жилищного строительства.
В мае 2010 года был переизбран депутатом от округа Уэлуин Хэтфилд, став первым депутатом в истории этого района, получившим более 50% голосов. Он повторил этот результат в 2015 и 2017 годах.
В июне 2010 года Грант Шаппс стал государственным министром жилищного строительства и местного самоуправления в коалиционном правительстве. Также он был назначен тайным советником королевы.
В сентябре 2012 года был назначен сопредседателем Консервативной партии. Занимал этот пост до 2015 года.
С сентября 2012 по май 2015 года – министр без портфеля.
В мае 2015 года Шаппс был назначен государственным министром по международному развитию. Вскоре после этого он был назначен государственным министром в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, став первым государственным министром, занявшим оба поста одновременно.
В период с 2015 по 2019 годы Шаппс создал и возглавлял Британскую группу депутатов по инфраструктуре (BIG), в которую вошли межпартийные члены парламента, занимающиеся вопросами инфраструктуры в Великобритании.
С 2017 по 2019 годы возглавлял Всепартийную парламентскую группу по авиации общего назначения (APPG-GA).
С июля 2019 по сентябрь 2022 года Шаппс был государственным секретарем по транспорту.
В июле 2022 года Грант Шаппс заявил о намерении баллотироваться на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Позднее снял свою кандидатуру, поддержав бывшего главу министерства финансов Риши Сунака.
19 октября 2022 года стало известно, что Грант Шаппс назначен министром внутренних дел Великобритании.
25 октября 2022 года в новом кабинете Риши Сунака, Грант Шаппс получил портфель министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии.
7 февраля 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак произвел реорганизацию правительства, создав в том числе министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности, его главой стал Грант Шаппс.
31 августа 2023 года СМИ сообщили, что Грант Шаппс станет новым министром обороны Великобритании.
Грант Шаппс женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВеликобританияГрант Шаппс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала