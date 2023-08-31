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Биография Гранта Шаппса

Биография Гранта Шаппса - РИА Новости, 31.08.2023

Биография Гранта Шаппса

Британский государственный деятель Грант Шаппс (Grant Shapps) родился 14 сентября 1968 года в городе Уотфорд (графство Хартфордшир, Великобритания). РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:55

2023-08-31T11:55

2023-08-31T11:55

справки

великобритания

грант шаппс

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Британский государственный деятель Грант Шаппс (Grant Shapps) родился 14 сентября 1968 года в городе Уотфорд (графство Хартфордшир, Великобритания). Получил образование в гимназии Watford Grammar и колледже Кассио в Уотфорде. Изучал бизнес и финансы в Манчестерском политехническом институте (ныне университет). В 1990 году основал собственную типографию PrintHouse Corporation, которая превратилась в крупную компанию по коммерческому дизайну, печати и веб-разработке. Этот бизнес развивается по настоящее время без участия Шаппса.В 2002 году и 2005 году избирался депутатом в округе Уэлуин Хэтфилд в Хартфордшире.С июля 2005 по май 2010 года занимал должность сопредседателя Консервативной партии Великобритании. В 2005-2007 годах был членом Специального комитета по государственному управлению.В июле 2007 года премьер-министр страны Дэвид Кэмерон назначил Шаппса теневым министром жилищного строительства.В мае 2010 года был переизбран депутатом от округа Уэлуин Хэтфилд, став первым депутатом в истории этого района, получившим более 50% голосов. Он повторил этот результат в 2015 и 2017 годах.В июне 2010 года Грант Шаппс стал государственным министром жилищного строительства и местного самоуправления в коалиционном правительстве. Также он был назначен тайным советником королевы.В сентябре 2012 года был назначен сопредседателем Консервативной партии. Занимал этот пост до 2015 года.С сентября 2012 по май 2015 года – министр без портфеля.В мае 2015 года Шаппс был назначен государственным министром по международному развитию. Вскоре после этого он был назначен государственным министром в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, став первым государственным министром, занявшим оба поста одновременно.В период с 2015 по 2019 годы Шаппс создал и возглавлял Британскую группу депутатов по инфраструктуре (BIG), в которую вошли межпартийные члены парламента, занимающиеся вопросами инфраструктуры в Великобритании.С 2017 по 2019 годы возглавлял Всепартийную парламентскую группу по авиации общего назначения (APPG-GA).С июля 2019 по сентябрь 2022 года Шаппс был государственным секретарем по транспорту.В июле 2022 года Грант Шаппс заявил о намерении баллотироваться на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Позднее снял свою кандидатуру, поддержав бывшего главу министерства финансов Риши Сунака. 19 октября 2022 года стало известно, что Грант Шаппс назначен министром внутренних дел Великобритании. 25 октября 2022 года в новом кабинете Риши Сунака, Грант Шаппс получил портфель министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии. 7 февраля 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак произвел реорганизацию правительства, создав в том числе министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности, его главой стал Грант Шаппс. 31 августа 2023 года СМИ сообщили, что Грант Шаппс станет новым министром обороны Великобритании. Грант Шаппс женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, великобритания, грант шаппс