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Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали
Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали - РИА Новости, 31.08.2023
Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали
Задержана женщина, подозреваемая в похищении частицы мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:42
2023-08-31T13:42
2023-08-31T15:16
религия
религия
происшествия
ленинградская область
кировск
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Задержана женщина, подозреваемая в похищении частицы мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. "Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области", — сказала представитель ведомства.Как уточнили в МВД, это произошло в среду в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на Набережной улице Кировска. Предметы вынесла 69-летняя жительница Санкт-Петербурга. Похищенное нашли у нее дома и вернут в храм.
https://ria.ru/20230414/krazha-1865237136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, происшествия, ленинградская область, кировск
Религия, Религия, Происшествия, Ленинградская область, Кировск
Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали
В Ленобласти задержали подозреваемую в хищении мощей Николая Чудотворца