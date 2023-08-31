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Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали

Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали - РИА Новости, 31.08.2023

Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали

Задержана женщина, подозреваемая в похищении частицы мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:42

2023-08-31T13:42

2023-08-31T15:16

религия

религия

происшествия

ленинградская область

кировск

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Задержана женщина, подозреваемая в похищении частицы мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. "Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области", — сказала представитель ведомства.Как уточнили в МВД, это произошло в среду в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на Набережной улице Кировска. Предметы вынесла 69-летняя жительница Санкт-Петербурга. Похищенное нашли у нее дома и вернут в храм.

https://ria.ru/20230414/krazha-1865237136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, происшествия, ленинградская область, кировск