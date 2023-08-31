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Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали - РИА Новости, 31.08.2023
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Религия
 
13:42 31.08.2023 (обновлено: 15:16 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/moschi-1893383895.html
Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали
Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали - РИА Новости, 31.08.2023
Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали
Задержана женщина, подозреваемая в похищении частицы мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:42
2023-08-31T15:16
религия
религия
происшествия
ленинградская область
кировск
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Задержана женщина, подозреваемая в похищении частицы мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. "Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области", — сказала представитель ведомства.Как уточнили в МВД, это произошло в среду в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на Набережной улице Кировска. Предметы вынесла 69-летняя жительница Санкт-Петербурга. Похищенное нашли у нее дома и вернут в храм.
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религия, происшествия, ленинградская область, кировск
Религия, Религия, Происшествия, Ленинградская область, Кировск
Подозреваемую в хищении мощей из храма в Ленинградской области задержали

В Ленобласти задержали подозреваемую в хищении мощей Николая Чудотворца

© Фото : МВД РоссииПохищенный ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца
Похищенный ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : МВД России
Похищенный ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Задержана женщина, подозреваемая в похищении частицы мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области", — сказала представитель ведомства.
Как уточнили в МВД, это произошло в среду в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на Набережной улице Кировска.
Предметы вынесла 69-летняя жительница Санкт-Петербурга. Похищенное нашли у нее дома и вернут в храм.
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