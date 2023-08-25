https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

Тритиевую воду с "Фукусимы-1" сливают в океан. Чем это грозит

Тритиевую воду с "Фукусимы-1" сливают в океан. Чем это грозит - РИА Новости, 25.08.2023

Тритиевую воду с "Фукусимы-1" сливают в океан. Чем это грозит

Компания TEPCO, обслуживающая АЭС "Фукусима-1" в Японии, начала сброс тритиевой воды в Тихий океан. На территории станции скопилось более миллиона тонн... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:00

2023-08-25T08:00

2023-08-25T08:01

наука

биология

здоровье

экология

радиация

аэс "фукусима"

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Компания TEPCO, обслуживающая АЭС "Фукусима-1" в Японии, начала сброс тритиевой воды в Тихий океан. На территории станции скопилось более миллиона тонн очищенной от радионуклидов жидкости. На утилизацию уйдет 30 лет. Хотя план одобрили эксперты МАГАТЭ, соседние страны и представители рыбопромысловой отрасли очень недовольны.Авария на АЭС "Фукусима-1"В 2011-м у берегов Японии произошло сильнейшее землетрясение магнитудой девять баллов. Эпицентр располагался в 70 километрах восточнее острова Хонсю. Через несколько минут цунами ударило по прибрежной инфраструктуре, в том числе — по АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2".Волна повредила систему охлаждения реакторов и прудов, где хранится отработанное ядерное топливо (ОЯТ). Три блока "Фукусимы-1" пришли в аварийное состояние. Начался пожар, последовал выброс радиоактивных элементов, сравнимый по объему с десятой частью того, что попало в окружающую среду при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-м. Зону бедствия в радиусе 20 километров оцепили, отселили более 150 тысяч человек.Для охлаждения аварийных реакторов и ОЯТ требовалась вода, которую качали из Тихого океана. После отработки ее очищали от радионуклидов и складировали в герметичные цистерны. На АЭС продолжают собирать грунтовую и дождевую воду, которая просачивается из активных зон.Несмотря на многоступенчатую систему очистки, в воде остаются радиоактивные изотопы, среди которых наибольшие опасения вызывают тритий, углерод-14, калий-40, стронций-90, йод-129, а также изотопы цезия и плутония.Тысячи цистерн хранятся на территории АЭС — это 1,34 миллиона тонн отходов. Накапливать их дальше невозможно, нужно утилизировать. Дело не только в нехватке площадей, но и в том, что станцию готовят к длительному и дорогостоящему этапу ликвидации.МАГАТЭ утверждает планУже в 2013-м в TEPCO начали обсуждать планы слива тритиевой воды в Тихий океан, что встретило сильное противодействие научного сообщества, экологов и политиков соседних стран — Китая, Южной Кореи, России. Японии потребовалось более десяти лет, чтобы убедить ключевых игроков в безопасности решения.В 2021-м правительство Японии утвердило план утилизации отходов с "Фукусимы-1", мотивируя решение тем, что через год новые емкости с тритиевой водой негде будет ставить. Однако МАГАТЭ это не впечатлило, и зону складирования пришлось расширить. Было понятно, что бесконечно оттягивать решение не получится. Хранить цистерны на земле слишком дорого и рискованно, не в последнюю очередь — из-за риска техногенной и природной катастрофы. Слить в океан безопаснее.В начале июля эксперты МАГАТЭ выпустили финальный отчет, где одобрили план сброса тритиевой воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Сообщалось, что первый этап наступил уже в августе.Во вторник, 22 августа, TEPCO приступила к разбавлению отходов из цистерн морской водой, чтобы подготовить к сливу. После этой процедуры концентрация трития падает в 40 раз от установленных норм. Через два дня начался сброс. Все это время на территории АЭС находятся представители МАГАТЭ.По информации агентства Киодо, до марта следующего года планируют утилизировать 31,2 тысячи тонн воды, содержащей пять терабеккерелей трития.На фоне этих событий в Японии прошли акции протеста, сообщают западные СМИ. В Китае заявили, что Токио рассматривает океан как свою "частную канализацию", и добавили, что примут меры по охране морской экосистемы, продуктов питания и общественного здоровья.В Гонконге пообещали ограничить импорт некоторых продуктов питания из Японии. Китай и Южная Корея сделали это еще раньше — запретили импорт из окрестностей Фукусимы. Впрочем, в Корее в итоге признали план сброса тритиевой воды в океан удовлетворительным.Как очищают зараженную водуНа "Фукусиме-1" применяют многоступенчатую систему очистки радиоактивной воды. Сначала она поступает на установку KURION, затем — на SARRY, где извлекают изотопы цезия и стронция с помощью цеолитовых фильтров. Похожим образом работают опреснительные установки. Очищенную воду повторно пускают на охлаждение реакторов и ОЯТ, а отходы, насыщенные радиоактивными солями, попадают в систему ALPS (Advanced Liquid Processing System).В ALPS также установлены твердые фильтры, задерживающие более шести десятков опасных радиоизотопов. Однако изотоп водорода тритий и углерод-14 остаются: их очень сложно извлечь. Также присутствуют в ничтожных концентрациях радиоактивные изотопы стронция, цезия и плутония.Бета-излучение трития задерживается верхним слоем кожи человека, и потому оно менее опасное, чем ионизирующее излучение. Период полураспада этого изотопа — 12,3 года. В морской и питьевой воде, снеге присутствует тритий природного происхождения, а также техногенного — от ядерных реакторов. Попав в организм, он выводится через несколько дней. Есть данные о том, что может накапливаться в тканях и клетках, но для этого нужно потреблять сильно концентрированный раствор. В целом тритий считается гораздо более безопасным, чем, к примеру, изотопы цезия.Что говорят экспертыКонтролируемый слив очищенной воды на АЭС в моря, реки и озера — распространенная практика. Ее применяют в Великобритании, США, Китае, Южной Корее. Так, во Франции, в провинции Ла-Аг, где расположен завод по переработке ОЯТ, каждый год в Ла-Манш сбрасывают десять тысяч терабеккерелей трития."Это очень малые дозы радиации, и нет фактов о каком-то значительном влиянии на окружающую среду. На "Фукусиме" планируют сбрасывать 22 терабеккереля в год, что в 450 раз ниже, чем в Ла-Аге, и в 50 — чем в "Селлафилде" (ядерный комплекс в Великобритании. — Прим. ред.)", — комментирует для Science media centre профессор экологии из Портсмутского университета Джим Смит.По мнению ученого, не доказано, что сброс представляет значительный риск для экосистемы Тихого океана. Тритиевая вода может повреждать ДНК, если ее потреблять в больших количествах, но данных о том, что она накапливается в пищевых цепочках, нет."Концентрация тритиевой воды в отходах — 1500 беккерелей на литр, это примерно в семь раз ниже, чем рекомендованный ВОЗ предел", — уточняет Смит.Профессор приводит в пример Чернобыль, где проводил исследования окружающей среды после аварии, включая охлаждающий пруд, зараженный в тысячи раз сильнее, чем море у берегов Фукусимы. По словам ученого, водная экосистема в Чернобыле процветает, обнаружено лишь очень незначительное воздействие на организмы, несмотря на высокие уровни радиации.Тони Хукер, директор Центра радиационных исследований, образования и инноваций в Университете Аделаиды в Австралии, обращает внимание на то, что сброс тритиевой воды в океан — спорный способ. Да, нет данных, что это нанесет вред экологии и здоровью людей, отмечает исследователь. Но использовать Мировой океан, который и так подвергается большому загрязнению, как свалку — такое решение вызывает сомнения."Разбавление не решает проблему загрязнения. Одновременно с утилизацией отходов путем слива нужно искать другие методы", — говорит Хукер. Как вариант — вмешивать тритиевую воду в бетон, однако это пока в теории.Представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан обращает внимание на то, что МАГАТЭ не проводило оценку рисков такого сброса в долгосрочной перспективе. По мнению специалиста, научное обоснование безопасности недостаточное.В четверг, 24 августа, МИД Китая выступил против сброса воды с "Фукусимы-1"и потребовал его прекратить. В России Роспотребнадзор сообщил о введении усиленного контроля за продукцией рыбного промысла из Японии.

https://ria.ru/20190926/1559129186.html

https://ria.ru/20230824/voda-1891891850.html

https://ria.ru/20230824/kitay-1891886638.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, здоровье, экология, радиация, аэс "фукусима"