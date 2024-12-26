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Боль внизу живота слева у женщин: причины, симптомы, лечение
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15:51 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/bol-1765972556.html
Боль в левом боку у женщин: к какому врачу идти, как лечить
Боль внизу живота слева у женщин: причины, симптомы, лечение
Боль в левом боку у женщин: к какому врачу идти, как лечить
Сильная или умеренная боль в левом боку у женщин – распространенная проблема вне зависимости от возраста. Тянущие или резкие болевые ощущения могут быть... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:51:00+03:00
2024-12-26T15:51:00+03:00
медицина
здоровье
боль
женщины
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сильная или умеренная боль в левом боку у женщин – распространенная проблема вне зависимости от возраста. Тянущие или резкие болевые ощущения могут быть симптомом серьезной патологии. Что может стать причиной дискомфорта в левом боку и к какому врачу обращаться с ноющей болью, отдающей в бедро и пах, – в материале РИА Новости. Боль в левом боку у женщинБолезненные ощущения в левой части живота считают специфическим симптомом, который в ряде случаев может быть сопряжен с так называемой тазовой болью.Выделяют две основные причины появления такого состояния.Тазовая боль представляет собой комплекс неприятных ощущений в брюшной стенке и брюшной полости. Часто женщины утверждают, что ощущают дискомфорт в одном определенном участке: в области ниже поясницы или ниже линии пупка.При этом боль имеет обыкновение распространяться на другие участки тела, даже расположенные довольно далеко от источника заболевания. Тогда говорят, что она "отдает" — например, в бедро или пах. Поначалу болевые ощущения могут возникать лишь в области патологического очага, потом появляется второй, а далее могут сбиваться процессы питания клеток и элементов тканей (так называемые трофические нарушения).ПричиныВ зависимости от характера, интенсивности и частоты дискомфортных ощущений можно выявить причину появления боли и поставить диагноз. Если со временем состояние лишь ухудшается, это может свидетельствовать о воспалительном процессе во внутренних органах. Такая ситуация требует оперативно обратиться к врачу.Наиболее распространенные болезни, при которых появляются крайне неприятные ощущения в левом боку живота и рядом с этой областью (боль может ощущаться не совсем там, где возникает), следующие. Боли бывают также во время внематочной беременности.Названный выше эндометриоз — довольно частая причина сильных болей в области живота. "Эндометриоз — хроническое гормонозависимое прогрессирующее заболевание, характеризуется разрастанием ткани эндометрия (слой, который выстилает внутреннюю поверхность матки) за пределы слизистой матки. Клетки эндометрия могут обнаруживаться в стенках кишечника, мочевого пузыря, в структуре яичников, в маточных трубах. Возникают боли, частое мочеиспускание, выделения из влагалища", — поясняет Светлана Зима, врач гинеколог-эндокринолог.Виды болевого синдромаПо ощущениям боли в области живота у женщин делят на:Продолжительность приступов варьируется от нескольких минут до суток и более. Характер боли и другие детали позволяют врачам установить, с чем именно связаны симптомы.К какому врачу обращатьсяПри возникновении болевых ощущений в левой части живота не стоит заниматься самолечением. Если интенсивность боли очень высока или ей предшествовала травма, обратиться к врачу нужно в срочном порядке. В противном случае это может привести к осложнениям или даже летальному исходу.Первое, что необходимо сделать женщине в этой ситуации, — записаться на прием к гинекологу. Заболевания этого профиля чаще других становятся причиной появления болей в области живота. Поэтому, даже если пациентка изначально обратилась к хирургу, грамотный специалист должен первым делом перенаправить ее к гинекологу для исключения патологий такого характера.ДиагностикаПациентку с жалобами на боль в левом боку врач-гинеколог должен направить на УЗИ органов малого таза.Если гинекологические патологии не были выявлены, необходимо продолжить обследование и сдать анализы. Для дальнейшей диагностики необходимы результаты:Врачи рекомендуют без необходимости не применять обезболивающие препараты, так как они могут повлиять на проявление симптомов, что затрудняет процесс диагностики.ЛечениеМетоды лечения напрямую зависят от конкретного диагноза. В разных случаях могут быть использованы следующие группы препаратов:Если причиной появления болей оказалось поражение почек, врач может назначить специальные травяные чаи и сборы. Хирургическое же вмешательство применяется в случаях, когда нет возможности вылечить пациента консервативными методами. Например, при травмах и разрывах органов или внематочной беременности.ПрофилактикаГоворить о профилактике боли как таковой нельзя, поэтому превентивные меры зависят от конкретных диагнозов. Если учесть, что одна из частых причин дискомфорта в левом боку живота у женщин — гинекологические проблемы и заболевания органов малого таза, то разумно сфокусироваться именно на их профилактике. Обычно достаточно следить за гигиеной, вести безопасную половую жизнь и регулярно обследоваться.При болях необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту, который проведет обследования, поставит точный диагноз, подберет грамотное лечение патологии и расскажет о возможной профилактике.
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медицина, здоровье, боль, женщины
Медицина, Здоровье, боль, женщины

Боль в левом боку у женщин: к какому врачу идти, как лечить

© Depositphotos.com / leszekglasnerДевушка с болью в животе
Девушка с болью в животе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Depositphotos.com / leszekglasner
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сильная или умеренная боль в левом боку у женщин – распространенная проблема вне зависимости от возраста. Тянущие или резкие болевые ощущения могут быть симптомом серьезной патологии. Что может стать причиной дискомфорта в левом боку и к какому врачу обращаться с ноющей болью, отдающей в бедро и пах, – в материале РИА Новости.

Боль в левом боку у женщин

Болезненные ощущения в левой части живота считают специфическим симптомом, который в ряде случаев может быть сопряжен с так называемой тазовой болью.
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Выделяют две основные причины появления такого состояния.
  1. 1.
    Заболевания острого или хронического характера, которые поражают внутренние органы и опорно-двигательную систему области таза.
  2. 2.
    Заболевания лимфатических узлов, расположенных в малом тазу.
Тазовая боль представляет собой комплекс неприятных ощущений в брюшной стенке и брюшной полости. Часто женщины утверждают, что ощущают дискомфорт в одном определенном участке: в области ниже поясницы или ниже линии пупка.
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При этом боль имеет обыкновение распространяться на другие участки тела, даже расположенные довольно далеко от источника заболевания. Тогда говорят, что она "отдает" — например, в бедро или пах. Поначалу болевые ощущения могут возникать лишь в области патологического очага, потом появляется второй, а далее могут сбиваться процессы питания клеток и элементов тканей (так называемые трофические нарушения).
© Pexels / Sora ShimazakiДевушка с болью в животе
Девушка с болью в животе - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Pexels / Sora Shimazaki
Девушка с болью в животе

Причины

В зависимости от характера, интенсивности и частоты дискомфортных ощущений можно выявить причину появления боли и поставить диагноз. Если со временем состояние лишь ухудшается, это может свидетельствовать о воспалительном процессе во внутренних органах. Такая ситуация требует оперативно обратиться к врачу.
Наиболее распространенные болезни, при которых появляются крайне неприятные ощущения в левом боку живота и рядом с этой областью (боль может ощущаться не совсем там, где возникает), следующие.
  • Заболевания селезенки. Помимо боли в левом бедре и паху, при болезнях селезенки повышается температура (порой до 40 градусов), кружится голова и знобит. Если такие симптомы не прекращаются, то это может говорить об абсцессе органа. Если боль сопровождается тошнотой, рвотой и слабостью, это значит, что у больного наблюдается воспалительный процесс селезенки.
  • Заболевания тонкой кишки. Патологии тонкого кишечника могут сопровождаться болью слева в паху. Кроме этого, появляются запор, понос и другие расстройства желудочно-кишечного тракта. Боль в области паха при диарее возникает из-за перегрузки органов малого таза. Ощущения при такой патологии часто сравнивают с болями при схватках: они появляются приступами и потом утихают. Также могут наблюдаться вздутие живота, тошнота, рвота и общая слабость.
  • Заболевания толстого кишечника. Нарушения работы толстой кишки характеризуются резкой болью в области паха. На начальных этапах патология проявляется в виде запоров. Не исключено повышение температуры. Если ситуация запущенная, может быть кровь в кале. Причина появления таких симптомов – наличие микробов в микрофлоре слизистой оболочки.
  • Доброкачественные и злокачественные опухоли. При лимфолейкозе и миелолейкозе болевые ощущения растут с каждым днем. Причина — увеличение опухоли. Наиболее сильный дискомфорт появляется во время еды и при нажатии на нижнюю область живота.
  • Синдром раздраженного кишечника. В этом состоянии кишечник перестает нормально выполнять свою моторную и секреторную функции. После дефекации человек ощущает сильную боль в желудке, которая сопровождается рвотой.
  • Гинекологические причины: миома, эндометриоз, хронические воспалительные заболевания органов малого таза (матки или яичников), гидросальпинкс, тазовая спаечная болезнь, кисты яичников и другие.
  • Нормальная или внематочная беременность. По статистике, каждая вторая беременная женщина ощущает боли в нижней части живота. Причем это далеко не всегда может быть связано с угрозой выкидыша. Матка растет и увеличиваясь в размерах, сдвигает окружающие органы. Также беременная женщина может испытывать болезненные ощущения при воспалениях кишечника или мочевого пузыря, заболеваниях почек, склонности к запорам.
Боли бывают также во время внематочной беременности.
  • Разрыв яичника или апоплексия яичника. Сопровождается острыми болевыми ощущениями в нижней части живота, слабостью, понижением артериального давления, учащением пульса, возможно повышение температуры тела и рвота.
Названный выше эндометриоз — довольно частая причина сильных болей в области живота. "Эндометриоз — хроническое гормонозависимое прогрессирующее заболевание, характеризуется разрастанием ткани эндометрия (слой, который выстилает внутреннюю поверхность матки) за пределы слизистой матки. Клетки эндометрия могут обнаруживаться в стенках кишечника, мочевого пузыря, в структуре яичников, в маточных трубах. Возникают боли, частое мочеиспускание, выделения из влагалища", — поясняет Светлана Зима, врач гинеколог-эндокринолог.
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Виды болевого синдрома

По ощущениям боли в области живота у женщин делят на:
  • колющие;
  • режущие;
  • тупые;
  • тупые ноющие.
Продолжительность приступов варьируется от нескольких минут до суток и более. Характер боли и другие детали позволяют врачам установить, с чем именно связаны симптомы.
© Depositphotos.com / AndreyPopov Девушка лежит на диване с болью в животе
Девушка лежит на диване с болью в животе - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Depositphotos.com / AndreyPopov
Девушка лежит на диване с болью в животе

К какому врачу обращаться

При возникновении болевых ощущений в левой части живота не стоит заниматься самолечением. Если интенсивность боли очень высока или ей предшествовала травма, обратиться к врачу нужно в срочном порядке. В противном случае это может привести к осложнениям или даже летальному исходу.
Первое, что необходимо сделать женщине в этой ситуации, — записаться на прием к гинекологу. Заболевания этого профиля чаще других становятся причиной появления болей в области живота. Поэтому, даже если пациентка изначально обратилась к хирургу, грамотный специалист должен первым делом перенаправить ее к гинекологу для исключения патологий такого характера.
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Диагностика

Пациентку с жалобами на боль в левом боку врач-гинеколог должен направить на УЗИ органов малого таза.
Если гинекологические патологии не были выявлены, необходимо продолжить обследование и сдать анализы. Для дальнейшей диагностики необходимы результаты:
  • общего анализа крови;
  • общего анализа мочи;
  • УЗИ органов брюшной полости;
  • МРТ;
  • колоноскопии (оценка состояния кишечника).
Врачи рекомендуют без необходимости не применять обезболивающие препараты, так как они могут повлиять на проявление симптомов, что затрудняет процесс диагностики.
© Fotolia / AllianceЖелудочный грипп
Желудочный грипп - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Fotolia / Alliance
Желудочный грипп

Лечение

Методы лечения напрямую зависят от конкретного диагноза. В разных случаях могут быть использованы следующие группы препаратов:
  • обезболивающие — для снятия болей;
  • антибиотики — во время лечения инфекции, при воспалениях и нагноении;
  • ферменты — при лечении патологий желудочно-кишечного тракта;
  • гормоны — при лечении эндометриоза;
  • седативные препараты — при лечении синдрома раздраженного кишечника;
  • химиотерапия — при онкологических заболеваниях и лейкозах.
Если причиной появления болей оказалось поражение почек, врач может назначить специальные травяные чаи и сборы. Хирургическое же вмешательство применяется в случаях, когда нет возможности вылечить пациента консервативными методами. Например, при травмах и разрывах органов или внематочной беременности.
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Профилактика

Говорить о профилактике боли как таковой нельзя, поэтому превентивные меры зависят от конкретных диагнозов. Если учесть, что одна из частых причин дискомфорта в левом боку живота у женщин — гинекологические проблемы и заболевания органов малого таза, то разумно сфокусироваться именно на их профилактике. Обычно достаточно следить за гигиеной, вести безопасную половую жизнь и регулярно обследоваться.
При болях необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту, который проведет обследования, поставит точный диагноз, подберет грамотное лечение патологии и расскажет о возможной профилактике.
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