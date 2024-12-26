Боль в левом боку у женщин: к какому врачу идти, как лечить
© Depositphotos.com / leszekglasnerДевушка с болью в животе
© Depositphotos.com / leszekglasner
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сильная или умеренная боль в левом боку у женщин – распространенная проблема вне зависимости от возраста. Тянущие или резкие болевые ощущения могут быть симптомом серьезной патологии. Что может стать причиной дискомфорта в левом боку и к какому врачу обращаться с ноющей болью, отдающей в бедро и пах, – в материале РИА Новости.
Боль в левом боку у женщин
Болезненные ощущения в левой части живота считают специфическим симптомом, который в ряде случаев может быть сопряжен с так называемой тазовой болью.
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Выделяют две основные причины появления такого состояния.
- 1.Заболевания острого или хронического характера, которые поражают внутренние органы и опорно-двигательную систему области таза.
- 2.Заболевания лимфатических узлов, расположенных в малом тазу.
Тазовая боль представляет собой комплекс неприятных ощущений в брюшной стенке и брюшной полости. Часто женщины утверждают, что ощущают дискомфорт в одном определенном участке: в области ниже поясницы или ниже линии пупка.
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При этом боль имеет обыкновение распространяться на другие участки тела, даже расположенные довольно далеко от источника заболевания. Тогда говорят, что она "отдает" — например, в бедро или пах. Поначалу болевые ощущения могут возникать лишь в области патологического очага, потом появляется второй, а далее могут сбиваться процессы питания клеток и элементов тканей (так называемые трофические нарушения).
© Pexels / Sora ShimazakiДевушка с болью в животе
© Pexels / Sora Shimazaki
Девушка с болью в животе
Причины
В зависимости от характера, интенсивности и частоты дискомфортных ощущений можно выявить причину появления боли и поставить диагноз. Если со временем состояние лишь ухудшается, это может свидетельствовать о воспалительном процессе во внутренних органах. Такая ситуация требует оперативно обратиться к врачу.
Наиболее распространенные болезни, при которых появляются крайне неприятные ощущения в левом боку живота и рядом с этой областью (боль может ощущаться не совсем там, где возникает), следующие.
- Заболевания селезенки. Помимо боли в левом бедре и паху, при болезнях селезенки повышается температура (порой до 40 градусов), кружится голова и знобит. Если такие симптомы не прекращаются, то это может говорить об абсцессе органа. Если боль сопровождается тошнотой, рвотой и слабостью, это значит, что у больного наблюдается воспалительный процесс селезенки.
- Заболевания тонкой кишки. Патологии тонкого кишечника могут сопровождаться болью слева в паху. Кроме этого, появляются запор, понос и другие расстройства желудочно-кишечного тракта. Боль в области паха при диарее возникает из-за перегрузки органов малого таза. Ощущения при такой патологии часто сравнивают с болями при схватках: они появляются приступами и потом утихают. Также могут наблюдаться вздутие живота, тошнота, рвота и общая слабость.
- Заболевания толстого кишечника. Нарушения работы толстой кишки характеризуются резкой болью в области паха. На начальных этапах патология проявляется в виде запоров. Не исключено повышение температуры. Если ситуация запущенная, может быть кровь в кале. Причина появления таких симптомов – наличие микробов в микрофлоре слизистой оболочки.
- Доброкачественные и злокачественные опухоли. При лимфолейкозе и миелолейкозе болевые ощущения растут с каждым днем. Причина — увеличение опухоли. Наиболее сильный дискомфорт появляется во время еды и при нажатии на нижнюю область живота.
- Синдром раздраженного кишечника. В этом состоянии кишечник перестает нормально выполнять свою моторную и секреторную функции. После дефекации человек ощущает сильную боль в желудке, которая сопровождается рвотой.
- Гинекологические причины: миома, эндометриоз, хронические воспалительные заболевания органов малого таза (матки или яичников), гидросальпинкс, тазовая спаечная болезнь, кисты яичников и другие.
- Нормальная или внематочная беременность. По статистике, каждая вторая беременная женщина ощущает боли в нижней части живота. Причем это далеко не всегда может быть связано с угрозой выкидыша. Матка растет и увеличиваясь в размерах, сдвигает окружающие органы. Также беременная женщина может испытывать болезненные ощущения при воспалениях кишечника или мочевого пузыря, заболеваниях почек, склонности к запорам.
Боли бывают также во время внематочной беременности.
- Разрыв яичника или апоплексия яичника. Сопровождается острыми болевыми ощущениями в нижней части живота, слабостью, понижением артериального давления, учащением пульса, возможно повышение температуры тела и рвота.
Названный выше эндометриоз — довольно частая причина сильных болей в области живота. "Эндометриоз — хроническое гормонозависимое прогрессирующее заболевание, характеризуется разрастанием ткани эндометрия (слой, который выстилает внутреннюю поверхность матки) за пределы слизистой матки. Клетки эндометрия могут обнаруживаться в стенках кишечника, мочевого пузыря, в структуре яичников, в маточных трубах. Возникают боли, частое мочеиспускание, выделения из влагалища", — поясняет Светлана Зима, врач гинеколог-эндокринолог.
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Виды болевого синдрома
По ощущениям боли в области живота у женщин делят на:
- колющие;
- режущие;
- тупые;
- тупые ноющие.
Продолжительность приступов варьируется от нескольких минут до суток и более. Характер боли и другие детали позволяют врачам установить, с чем именно связаны симптомы.
© Depositphotos.com / AndreyPopov Девушка лежит на диване с болью в животе
© Depositphotos.com / AndreyPopov
Девушка лежит на диване с болью в животе
К какому врачу обращаться
При возникновении болевых ощущений в левой части живота не стоит заниматься самолечением. Если интенсивность боли очень высока или ей предшествовала травма, обратиться к врачу нужно в срочном порядке. В противном случае это может привести к осложнениям или даже летальному исходу.
Первое, что необходимо сделать женщине в этой ситуации, — записаться на прием к гинекологу. Заболевания этого профиля чаще других становятся причиной появления болей в области живота. Поэтому, даже если пациентка изначально обратилась к хирургу, грамотный специалист должен первым делом перенаправить ее к гинекологу для исключения патологий такого характера.
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Диагностика
Пациентку с жалобами на боль в левом боку врач-гинеколог должен направить на УЗИ органов малого таза.
Если гинекологические патологии не были выявлены, необходимо продолжить обследование и сдать анализы. Для дальнейшей диагностики необходимы результаты:
- общего анализа крови;
- общего анализа мочи;
- УЗИ органов брюшной полости;
- МРТ;
- колоноскопии (оценка состояния кишечника).
Врачи рекомендуют без необходимости не применять обезболивающие препараты, так как они могут повлиять на проявление симптомов, что затрудняет процесс диагностики.
Лечение
Методы лечения напрямую зависят от конкретного диагноза. В разных случаях могут быть использованы следующие группы препаратов:
- обезболивающие — для снятия болей;
- антибиотики — во время лечения инфекции, при воспалениях и нагноении;
- ферменты — при лечении патологий желудочно-кишечного тракта;
- гормоны — при лечении эндометриоза;
- седативные препараты — при лечении синдрома раздраженного кишечника;
- химиотерапия — при онкологических заболеваниях и лейкозах.
Если причиной появления болей оказалось поражение почек, врач может назначить специальные травяные чаи и сборы. Хирургическое же вмешательство применяется в случаях, когда нет возможности вылечить пациента консервативными методами. Например, при травмах и разрывах органов или внематочной беременности.
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Профилактика
Говорить о профилактике боли как таковой нельзя, поэтому превентивные меры зависят от конкретных диагнозов. Если учесть, что одна из частых причин дискомфорта в левом боку живота у женщин — гинекологические проблемы и заболевания органов малого таза, то разумно сфокусироваться именно на их профилактике. Обычно достаточно следить за гигиеной, вести безопасную половую жизнь и регулярно обследоваться.
При болях необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту, который проведет обследования, поставит точный диагноз, подберет грамотное лечение патологии и расскажет о возможной профилактике.
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