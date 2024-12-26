https://ria.ru/20241226/bol-1765972556.html

Боль в левом боку у женщин: к какому врачу идти, как лечить

Боль внизу живота слева у женщин: причины, симптомы, лечение

Боль в левом боку у женщин: к какому врачу идти, как лечить

Сильная или умеренная боль в левом боку у женщин – распространенная проблема вне зависимости от возраста. Тянущие или резкие болевые ощущения могут быть... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:51:00+03:00

2024-12-26T15:51:00+03:00

2024-12-26T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сильная или умеренная боль в левом боку у женщин – распространенная проблема вне зависимости от возраста. Тянущие или резкие болевые ощущения могут быть симптомом серьезной патологии. Что может стать причиной дискомфорта в левом боку и к какому врачу обращаться с ноющей болью, отдающей в бедро и пах, – в материале РИА Новости. Боль в левом боку у женщинБолезненные ощущения в левой части живота считают специфическим симптомом, который в ряде случаев может быть сопряжен с так называемой тазовой болью.Выделяют две основные причины появления такого состояния.Тазовая боль представляет собой комплекс неприятных ощущений в брюшной стенке и брюшной полости. Часто женщины утверждают, что ощущают дискомфорт в одном определенном участке: в области ниже поясницы или ниже линии пупка.При этом боль имеет обыкновение распространяться на другие участки тела, даже расположенные довольно далеко от источника заболевания. Тогда говорят, что она "отдает" — например, в бедро или пах. Поначалу болевые ощущения могут возникать лишь в области патологического очага, потом появляется второй, а далее могут сбиваться процессы питания клеток и элементов тканей (так называемые трофические нарушения).ПричиныВ зависимости от характера, интенсивности и частоты дискомфортных ощущений можно выявить причину появления боли и поставить диагноз. Если со временем состояние лишь ухудшается, это может свидетельствовать о воспалительном процессе во внутренних органах. Такая ситуация требует оперативно обратиться к врачу.Наиболее распространенные болезни, при которых появляются крайне неприятные ощущения в левом боку живота и рядом с этой областью (боль может ощущаться не совсем там, где возникает), следующие. Боли бывают также во время внематочной беременности.Названный выше эндометриоз — довольно частая причина сильных болей в области живота. "Эндометриоз — хроническое гормонозависимое прогрессирующее заболевание, характеризуется разрастанием ткани эндометрия (слой, который выстилает внутреннюю поверхность матки) за пределы слизистой матки. Клетки эндометрия могут обнаруживаться в стенках кишечника, мочевого пузыря, в структуре яичников, в маточных трубах. Возникают боли, частое мочеиспускание, выделения из влагалища", — поясняет Светлана Зима, врач гинеколог-эндокринолог.Виды болевого синдромаПо ощущениям боли в области живота у женщин делят на:Продолжительность приступов варьируется от нескольких минут до суток и более. Характер боли и другие детали позволяют врачам установить, с чем именно связаны симптомы.К какому врачу обращатьсяПри возникновении болевых ощущений в левой части живота не стоит заниматься самолечением. Если интенсивность боли очень высока или ей предшествовала травма, обратиться к врачу нужно в срочном порядке. В противном случае это может привести к осложнениям или даже летальному исходу.Первое, что необходимо сделать женщине в этой ситуации, — записаться на прием к гинекологу. Заболевания этого профиля чаще других становятся причиной появления болей в области живота. Поэтому, даже если пациентка изначально обратилась к хирургу, грамотный специалист должен первым делом перенаправить ее к гинекологу для исключения патологий такого характера.ДиагностикаПациентку с жалобами на боль в левом боку врач-гинеколог должен направить на УЗИ органов малого таза.Если гинекологические патологии не были выявлены, необходимо продолжить обследование и сдать анализы. Для дальнейшей диагностики необходимы результаты:Врачи рекомендуют без необходимости не применять обезболивающие препараты, так как они могут повлиять на проявление симптомов, что затрудняет процесс диагностики.ЛечениеМетоды лечения напрямую зависят от конкретного диагноза. В разных случаях могут быть использованы следующие группы препаратов:Если причиной появления болей оказалось поражение почек, врач может назначить специальные травяные чаи и сборы. Хирургическое же вмешательство применяется в случаях, когда нет возможности вылечить пациента консервативными методами. Например, при травмах и разрывах органов или внематочной беременности.ПрофилактикаГоворить о профилактике боли как таковой нельзя, поэтому превентивные меры зависят от конкретных диагнозов. Если учесть, что одна из частых причин дискомфорта в левом боку живота у женщин — гинекологические проблемы и заболевания органов малого таза, то разумно сфокусироваться именно на их профилактике. Обычно достаточно следить за гигиеной, вести безопасную половую жизнь и регулярно обследоваться.При болях необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту, который проведет обследования, поставит точный диагноз, подберет грамотное лечение патологии и расскажет о возможной профилактике.

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