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Сенатор назвал условия Киева по миру на Украине ничтожными - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/ukraina-1891946325.html
Сенатор назвал условия Киева по миру на Украине ничтожными
Сенатор назвал условия Киева по миру на Украине ничтожными - РИА Новости, 24.08.2023
Сенатор назвал условия Киева по миру на Украине ничтожными
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ничтожными и оторванными от реальности условия украинского парламента по... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:28
2023-08-24T12:28
специальная военная операция на украине
сергей цеков
владимир путин
совет федерации рф
верховная рада украины
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ничтожными и оторванными от реальности условия украинского парламента по прекращению конфликта на Украине. Верховная рада Украины приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая "деоккупацию" Крыма, является ключевым условием завершения "войны и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира". В Киеве также заявили, что пребывание Черноморского флота РФ в Крыму невозможно, а также пообещали после захвата полуострова развернуть на нем свои вооруженные силы и выдворить граждан РФ. "На лицо отсутствие адекватной оценки складывающейся ситуации. Они могут еще много чего несуразного и ничтожного напринимать. Это все далеко от реальности. Крым и новые регионы России никогда не вернутся в состав Украины, никогда Черноморский флот не уйдет из Севастополя", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, упование Украины на помощь западных стран не спасет ее от развала и прекращения своего существования. "Киевский режим должен думать о спасении остатков Украины, а не о восстановлении существующих в их больном воображении границ украинской империи", - сказал сенатор. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20230822/posrednichestvo-1891538932.html
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сергей цеков, владимир путин, совет федерации рф, верховная рада украины, оон, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Сергей Цеков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Верховная Рада Украины, ООН, Украина, Россия, Киев
Сенатор назвал условия Киева по миру на Украине ничтожными

Цеков: условия Киева по прекращению конфликта на Украине оторваны от реальности

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ничтожными и оторванными от реальности условия украинского парламента по прекращению конфликта на Украине.
Верховная рада Украины приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая "деоккупацию" Крыма, является ключевым условием завершения "войны и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира". В Киеве также заявили, что пребывание Черноморского флота РФ в Крыму невозможно, а также пообещали после захвата полуострова развернуть на нем свои вооруженные силы и выдворить граждан РФ.
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"На лицо отсутствие адекватной оценки складывающейся ситуации. Они могут еще много чего несуразного и ничтожного напринимать. Это все далеко от реальности. Крым и новые регионы России никогда не вернутся в состав Украины, никогда Черноморский флот не уйдет из Севастополя", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, упование Украины на помощь западных стран не спасет ее от развала и прекращения своего существования.
"Киевский режим должен думать о спасении остатков Украины, а не о восстановлении существующих в их больном воображении границ украинской империи", - сказал сенатор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЦековВладимир ПутинСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныООНУкраинаРоссияКиев
 
 
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