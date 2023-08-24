https://ria.ru/20230824/ukraina-1891946325.html

Сенатор назвал условия Киева по миру на Украине ничтожными

Сенатор назвал условия Киева по миру на Украине ничтожными - РИА Новости, 24.08.2023

Сенатор назвал условия Киева по миру на Украине ничтожными

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ничтожными и оторванными от реальности условия украинского парламента по... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:28

2023-08-24T12:28

2023-08-24T12:28

специальная военная операция на украине

сергей цеков

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ничтожными и оторванными от реальности условия украинского парламента по прекращению конфликта на Украине. Верховная рада Украины приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая "деоккупацию" Крыма, является ключевым условием завершения "войны и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира". В Киеве также заявили, что пребывание Черноморского флота РФ в Крыму невозможно, а также пообещали после захвата полуострова развернуть на нем свои вооруженные силы и выдворить граждан РФ. "На лицо отсутствие адекватной оценки складывающейся ситуации. Они могут еще много чего несуразного и ничтожного напринимать. Это все далеко от реальности. Крым и новые регионы России никогда не вернутся в состав Украины, никогда Черноморский флот не уйдет из Севастополя", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, упование Украины на помощь западных стран не спасет ее от развала и прекращения своего существования. "Киевский режим должен думать о спасении остатков Украины, а не о восстановлении существующих в их больном воображении границ украинской империи", - сказал сенатор. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20230822/posrednichestvo-1891538932.html

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сергей цеков, владимир путин, совет федерации рф, верховная рада украины, оон, украина, россия, киев