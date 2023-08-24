Сенатор назвал условия Киева по миру на Украине ничтожными
Цеков: условия Киева по прекращению конфликта на Украине оторваны от реальности
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ничтожными и оторванными от реальности условия украинского парламента по прекращению конфликта на Украине.
Верховная рада Украины приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая "деоккупацию" Крыма, является ключевым условием завершения "войны и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира". В Киеве также заявили, что пребывание Черноморского флота РФ в Крыму невозможно, а также пообещали после захвата полуострова развернуть на нем свои вооруженные силы и выдворить граждан РФ.
"На лицо отсутствие адекватной оценки складывающейся ситуации. Они могут еще много чего несуразного и ничтожного напринимать. Это все далеко от реальности. Крым и новые регионы России никогда не вернутся в состав Украины, никогда Черноморский флот не уйдет из Севастополя", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, упование Украины на помощь западных стран не спасет ее от развала и прекращения своего существования.
"Киевский режим должен думать о спасении остатков Украины, а не о восстановлении существующих в их больном воображении границ украинской империи", - сказал сенатор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".