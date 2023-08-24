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Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим - РИА Новости, 24.08.2023
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11:23 24.08.2023 (обновлено: 11:47 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891926614.html
Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим
Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим - РИА Новости, 24.08.2023
Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим
Нынешнее расширение БРИКС носит исторический характер и отражает решимость государств объединения и сотрудничать с развивающимися странами, заявил в четверг... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:23
2023-08-24T11:47
китай
си цзиньпин
брикс
в мире
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ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Нынешнее расширение БРИКС носит исторический характер и отражает решимость государств объединения и сотрудничать с развивающимися странами, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года."Лидеры пяти стран единогласно согласились пригласить Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентину, Иран и Эфиопию стать членами большой семьи БРИКС, китайская сторона поздравляет эти страны", - заявил Си Цзиньпин."Нынешнее расширение носит исторический характер и отражает решимость государств-членов БРИКС сотрудничать с развивающимися странами", - отметил лидер Китая. "Все страны БРИКС имеют важное влияние и несут серьезную ответственность за мир и развитие во всем мире"."(Нынешнее расширение - ред,) соответствует ожиданиям международного сообщества и общим интересам развивающихся стран и стран с формирующимися рынками", - добавил Си Цзиньпин.Он также отметил, что вступление новых-стран членов является новой отправной точкой для сотрудничества в рамках БРИКС, оно привнесет новую энергию в механизм сотрудничества объединения, а также еще больше укрепит силу мира и развития во всем мире.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.
https://ria.ru/20230824/briks-1891931569.html
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китай, си цзиньпин, брикс, в мире
Китай, Си Цзиньпин, БРИКС, В мире
Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим

Си Цзиньпин: нынешнее расширение БРИКС носит исторический характер

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии БРИКС
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии БРИКС
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Нынешнее расширение БРИКС носит исторический характер и отражает решимость государств объединения и сотрудничать с развивающимися странами, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
"Лидеры пяти стран единогласно согласились пригласить Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентину, Иран и Эфиопию стать членами большой семьи БРИКС, китайская сторона поздравляет эти страны", - заявил Си Цзиньпин.
"Нынешнее расширение носит исторический характер и отражает решимость государств-членов БРИКС сотрудничать с развивающимися странами", - отметил лидер Китая. "Все страны БРИКС имеют важное влияние и несут серьезную ответственность за мир и развитие во всем мире".
Как прошел первый день саммита БРИКС в ЮАР
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

© РИА Новости / МИД РФ
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1 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса принимают участие в церемонии подписания соглашения министрами своих кабинетов в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

© AP Photo / Themba Hadebe
2 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

Женщины стоят на балконе с видом на конференц-центр Сэндтон в преддверии саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
3 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

Трансляция обращения президента РФ Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

Журналисты работают в медиа-центре конференц-центра Сэндтон во время саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
5 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

Участник бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

Председатель КНР Си Цзиньпин получает орден Южной Африки от президента Сирила Рамафосы в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

© AP Photo / Themba Hadebe
7 из 12
© МИД РФ | Перейти в медиабанк

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

Заседание Совета министров иностранных дел БРИКС в ЮАР. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

© МИД РФ
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8 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

Приветственная инсталляция у конференц-центра Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

Президент ЮАР Сирил Рамафоса общается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
10 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Саммит будет продолжаться еще два дня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимает руку министру торговли Китая Ван Вэньтао на саммите БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге

Саммит будет продолжаться еще два дня.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
11 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания в преддверии церемонии приветствия государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

© AP Photo / Themba Hadebe
12 из 12

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 12

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

© AP Photo / Themba Hadebe
2 из 12

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
3 из 12

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
5 из 12

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 12

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

© AP Photo / Themba Hadebe
7 из 12

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

© МИД РФ
Перейти в медиабанк
8 из 12

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
10 из 12

Саммит будет продолжаться еще два дня.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
11 из 12

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

© AP Photo / Themba Hadebe
12 из 12
"(Нынешнее расширение - ред,) соответствует ожиданиям международного сообщества и общим интересам развивающихся стран и стран с формирующимися рынками", - добавил Си Цзиньпин.
Он также отметил, что вступление новых-стран членов является новой отправной точкой для сотрудничества в рамках БРИКС, оно привнесет новую энергию в механизм сотрудничества объединения, а также еще больше укрепит силу мира и развития во всем мире.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Путин назвал решение по расширению БРИКС непростым
11:38
 
КитайСи ЦзиньпинБРИКСВ мире
 
 
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