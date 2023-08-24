https://ria.ru/20230824/briks-1891926614.html

Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим

Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим - РИА Новости, 24.08.2023

Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим

Нынешнее расширение БРИКС носит исторический характер и отражает решимость государств объединения и сотрудничать с развивающимися странами, заявил в четверг... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:23

2023-08-24T11:23

2023-08-24T11:47

китай

си цзиньпин

брикс

в мире

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ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Нынешнее расширение БРИКС носит исторический характер и отражает решимость государств объединения и сотрудничать с развивающимися странами, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года."Лидеры пяти стран единогласно согласились пригласить Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентину, Иран и Эфиопию стать членами большой семьи БРИКС, китайская сторона поздравляет эти страны", - заявил Си Цзиньпин."Нынешнее расширение носит исторический характер и отражает решимость государств-членов БРИКС сотрудничать с развивающимися странами", - отметил лидер Китая. "Все страны БРИКС имеют важное влияние и несут серьезную ответственность за мир и развитие во всем мире"."(Нынешнее расширение - ред,) соответствует ожиданиям международного сообщества и общим интересам развивающихся стран и стран с формирующимися рынками", - добавил Си Цзиньпин.Он также отметил, что вступление новых-стран членов является новой отправной точкой для сотрудничества в рамках БРИКС, оно привнесет новую энергию в механизм сотрудничества объединения, а также еще больше укрепит силу мира и развития во всем мире.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.

https://ria.ru/20230824/briks-1891931569.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, си цзиньпин, брикс, в мире