Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим

ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Нынешнее расширение БРИКС носит исторический характер и отражает решимость государств объединения и сотрудничать с развивающимися странами, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года."Лидеры пяти стран единогласно согласились пригласить Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентину, Иран и Эфиопию стать членами большой семьи БРИКС, китайская сторона поздравляет эти страны", - заявил Си Цзиньпин."Нынешнее расширение носит исторический характер и отражает решимость государств-членов БРИКС сотрудничать с развивающимися странами", - отметил лидер Китая. "Все страны БРИКС имеют важное влияние и несут серьезную ответственность за мир и развитие во всем мире"."(Нынешнее расширение - ред,) соответствует ожиданиям международного сообщества и общим интересам развивающихся стран и стран с формирующимися рынками", - добавил Си Цзиньпин.Он также отметил, что вступление новых-стран членов является новой отправной точкой для сотрудничества в рамках БРИКС, оно привнесет новую энергию в механизм сотрудничества объединения, а также еще больше укрепит силу мира и развития во всем мире.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии БРИКС
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ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Нынешнее расширение БРИКС носит исторический характер и отражает решимость государств объединения и сотрудничать с развивающимися странами, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
"Лидеры пяти стран единогласно согласились пригласить Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентину, Иран и Эфиопию стать членами большой семьи БРИКС, китайская сторона поздравляет эти страны", - заявил Си Цзиньпин.
"Нынешнее расширение носит исторический характер и отражает решимость государств-членов БРИКС сотрудничать с развивающимися странами", - отметил лидер Китая. "Все страны БРИКС имеют важное влияние и несут серьезную ответственность за мир и развитие во всем мире".
От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.
От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.
От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.
"(Нынешнее расширение - ред,) соответствует ожиданиям международного сообщества и общим интересам развивающихся стран и стран с формирующимися рынками", - добавил Си Цзиньпин.
Он также отметил, что вступление новых-стран членов является новой отправной точкой для сотрудничества в рамках БРИКС, оно привнесет новую энергию в механизм сотрудничества объединения, а также еще больше укрепит силу мира и развития во всем мире.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.
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